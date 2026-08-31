Fanii emisiunii Insula Iubirii au fost luați prin surprindere atunci când au aflat vestea că Ema Oprișan de la Insula Iubirii, fosta soție a lui Răzvan Kovacs, are un nou iubit! Aceasta a dezvăluit detalii despre noua ei relație și despre viitorul alături de noul iubit.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au fost unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7, însă povestea de dragoste a celor doi a ajuns la final în luna aprilie a acestui, când cei doi s-au despărțit și au ales să meargă pe drumuri diferite. Momentan, cei doi nu sunt în mod oficial divorțați, dar se apre că Ema Oprișan și-a găsit deja fericirea în brațele unui bărbat pe care îl cheamă tot Răzvan.

Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre noul iubit al Emei Oprișan și află ce a spus fosta concurentă de la Insula Iubirii despre viitorul ei cu acesta.

Ema Oprișan de la Insula Iubirii, detalii despre noul iubit și viața cu el! Cum s-au cunoscut și ce au zis despre viitorul lor

În luna aprilie a acestui an, Ema Oprișan a trecut printr-o despărțire dureroasă de Răzvan Kovacs, după ce acesta a ales să plece de acasă. Deși bruneta a depus numeroase eforturi pentru a-l schimba pe soțul ei și pentru a-l determina să se dedice mai mult familiei lor, bărbatul a ales să își găsească fericirea în brațele altor tinere, printre care și Ella Vișan, și ea fostă concurentă la Insula Iubirii.

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În prezent, cei doi încă nu au finalizat divorțul, dar se pare că Ema Oprișan s-a lăsat cucerită de un alt Răzvan. Cei doi s-au afișat împreună și nu mai există niciun dubiu că aceștia formează deja un cuplu. În plus, Ema Oprrișan a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre noul ei iubit și despre viața alături de el. Mai mult decât atât, bruneta a abordat și subiectul legat de viitor și de planuri comune.

„I-am spus lui Răzvan: Măi, nu ştiu dacă suntem încă pregătiţi să ne afişăm. Noi suntem într-o cunoaştere, tu abia ai ieşit dintr-o relaţie. El a terminat o relaţie de unsprezece ani, mi se pare că el este un om, la fel ca şi mine, atunci când pune punct definitiv, să fie punct. Eu o respect pe femeia care i-a fost alături, îi respect anii în care au fost împreună, şi eu am trecut prin situaţie. Este un om pe care l-am cunoscut în cadrul unor proiecte, am încercat să colaborăm. Mi-a oferit şi nişte contracte, am început să vorbim, am avut nişte afinităţi.

Nu ne gândim la viitor, chiar dacă este urât ceea ce spun. Toată viaţa mi-am făcut planuri şi nu am ajuns niciodată nicăieri. Ce îmi doresc este să mă bucur de tot ceea ce este, să trăiesc momentul. Dacă gura lumii vorbeşte, măcar să nu ne deranjeze, noi ştim că noi suntem reali, suntem veridici, noi nu ne ascundem de ceea ce simţim. Nu ne imaginăm şi nu ne vindem promisiuni. Simt că am lângă mine, în momentul de faţă, un om care mă ascultă, care mă înţelege, cu care pot să mă sfătuiesc. Un om cu care îmi pot face planul despre cum va arăta viaţa mea în Bucureşti, nu neapărat lângă el, ci alături de copii. Nici nu ies din casă, am casa haotică, vine dimineaţa, mă întreabă ce am nevoie şi îmi aduce mâncare pentru a le pregăti micul dejun.

Este un om care îmi este alături, care îmi oferă susţinere şi sprijin şi atunci, în momentul de faţă, este tot ceea ce am nevoie. Răzvan nu este în viaţa mea pentru a face în oftică nimănui. În momentul în care eu punct punct definitiv, nu las nici o portiţă, din momentul următor pot să fiu cu oricine. Până să consider să postez cu Răzvan, până atunci am făcut tot posibilul pentru a da..., nu şanse-nu sunt eu nimeni să pot da şanse-dar, am încercat tot posibilul meu să-mi pot continua căsnicia”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, pentru cei de la Antena Stars.