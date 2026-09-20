Într-un interviu recent, ispitele Insula Iubirii au răspuns unei curiozități interesante. Ce ar face și cum s-ar comporta Narcis și Andrușca dacă ar veni în cuplu în cadrul show-ului fenomen de la Antena 1.

Cum ar rezista Narcis și Andrușca dacă ar veni în cuplu la Insula Iubirii. "Nu aș fi, n-aș..." | captura instagram/facebook/ antena 1

Ideea ca Narcis și Andrușca să ajungă în sezonul următor al „Insula Iubirii” în postura de cuplu a stârnit deja curiozitatea.

Cum ar rezista Narcis și Andrușca dacă ar veni în cuplu la Insula Iubirii

Cei doi au fost întrebați cum ar reacționa dacă ar trebui să își testeze relația pe insulă, înconjurați de ispite și puși în situația de a face față unor tentații pe care, în viața de zi cu zi, poate nu le-ar întâlni în același context.

Narcis pare să aibă foarte multă încredere în propria capacitate de a rezista. Întrebat cine dintre ei ar ceda primul în cazul în care ar participa împreună la emisiune, acesta a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri. Pentru el, statutul de ispită și cel de concurent sunt două lucruri foarte diferite.

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„Narcis e atât de sigur pe el încât n-ai cum să nu-l crezi”, a fost una dintre observațiile care au însoțit răspunsul său.

Narcis și-a explicat apoi perspectiva asupra situației și a spus că, pentru el, a reuși să fie ispită reprezintă o poziție puternică, în timp ce să cadă în ispită nu ar fi deloc în acord cu felul în care se vede pe sine.

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„Să reușesc ca ispită este o poziție puternică, să pic în ispită nu este o poziție puternică, pentru mine, ca bărbat. Așa că nu mi-aș permite să pic în ispită”, a spus Narcis.

Întrebarea a fost pusă și într-o formă mai directă: care dintre cei doi ar rezista mai puțin dacă ar ajunge pe insulă împreună, fiecare separat, în compania ispitelor? Narcis a rămas la aceeași poziție și a transmis că nu se vede cedând în fața unei tentații.

„N-aș putea, n-aș fi, îs strong eu”, a răspuns Narcis, cu multă siguranță.

Răspunsul oferit de Andrușca la aceeași întrebare

Andrușca a avut însă o reacție mai rezervată. „Eu nu știu ce să zic”, a spus aceasta, lăsând deschisă întrebarea cu privire la felul în care ar reacționa într-o asemenea situație.

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Discuția a mers mai departe și spre scenariul în care pe insulă ar apărea o femeie care i-ar plăcea foarte mult lui Narcis. Chiar și atunci, el a păstrat aceeași atitudine relaxată și încrezătoare. Întrebată dacă ar rezista unei asemenea tentații, a răspuns râzând: „Din punctul de vedere să nu picăm în ispită? Cu siguranță”.