Ema Oprișan rupe tăcerea! Fosta concurentă de la Insula Iubirii face noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan Kovacs

Ema Oprișa și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7, și-au spus adio definitiv în luna ianuarie.

Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 09:06 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 09:25
Pentru Luna și Noah vestea despărțirii părinților lor nu a fost deloc una ușoară.

De atunci, cei doi au făcut demersurile necesare după despărțire pentru a ajunge să își împartă bunurile și să se mute separat. Ema a plecat din casa în care a locuit cu Răzvan la Timișoara, oraș în care ea se mutase special pentru el, și a decis să se mute cu cei doi copii ai ei la București.

Ema Oprișan rupe tăcerea în cazul divorțului de Răzvan Kovacs

Răzvan Kovacs a fost cel care a făcut anunțul în luna ianuarie, spunând că el s-a săturat să joace rolul bărbatului perfect și a decis să plece, gândindu-se că doar așa Ema ar putea să fie fericită.

După mai bine de 4 ani de relație și un copil împreună, Ema și Răzvan s-au despărțit, iar cei doi copii, Luna și Noah, au rămas la Ema. Noah este fiul Emei dintr-o altă relație, în timp ce Luna este fiica pe care o are cu Răzvan.

Chiar dacă Răzvan vine des să îi viziteze pe copii și au decis împreună că vor avea custodie comună și el va face în continuare parte din viața celor mici, Luna și Noah rămân să locuiască împreună cu mama lor.

Recent, într-o serie de Insta Stories, Ema a povestit cu lacrimi în ochi că ea și Răzvan au depus actele de divorț de ziua ei, urmând ca divorțul să se finalizeze pe 23 martie, de ziua lui Răzvan.

De asemenea, ea a menționat că îi mulțumește lui Răzvan că a luat el această decizie de a pleca pentru că știe că ea nu ar fi avut curajul să îl părăsească pentru că încă îl iubește.

Aflați acum în plin divorț, Ema a făcut mai multe dezvăluiri despre despărțirea de tatăl fiicei sale.

În ciuda faptului că acum îi crește singură pe cei mici, Ema se încurajează singură să rămână puternică pentru Noah și Luna care au nevoie de mama lor. Pentru ei, ea a găsit puterea de a merge mai departe.

”Nu cred că este o alegere dacă să rezist sau nu, ideea e că am doi copii mici, care au nevoie de o mămică care să facă față situației, chiar dacă îmi este sau nu ușor în anumite momente. Eu sunt o mămică obsedată de copiii ei, cred că așa sunt toate mămicile”, a dezvăluit Ema pe Instagram.

Pentru Luna și Noah vestea despărțirii părinților lor nu a fost deloc una ușoară. Ei îi simt lipsa lui Răzvan și trec printr-o perioadă dificilă până se vor obișnui să îl vadă pe el mai rar.

”La copii normal că este mai greu, pentru că doresc să stea cu amândoi, chiar dacă plânge după unul și celălalt, tot împreună vor să stăm (...) Părinții care își iubesc copiii fac mai întâi ce este bine pentru copilul lor, viața ne va ajuta să ne bucurăm de toate, inclusiv de prezența amândurora, chiar dacă separată”, a mai adăugat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

