La cine vor rămâne copiii după finalizarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Ce a declarat Răzvan

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7, sunt în proces de divorț.

Răzvan Kovacs a dezvăluit că s-a stabilit deja la notariat la cine vor rămâne copiii după semnarea divorțului. | Instagram & Antena 1

Cei doi au format un cuplu timp de mai bine de 4 ani, au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste, au o fetiță minunată pe nume Luna, dar au decis că e timpul să meargă pe drumuri separate pentru că nu mai puteau mima fericirea.

Răzvan a fost cel carea făcut anunțul pe rețelele de socializare, spunând că el a decis să plece din viața Emei pentru a-i lăsa loc să fie fericită.

La cine vor rămâne Noah și Luna după pronunțarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs

Fostul concurent Insula Iubirii a mai spus că nu mai putea să se prefacă și că toate reproșurile venite din partea partenerei sale l-au determinat să se îndepărteze de ea.

Ema a declarat ulterior că se bucură de faptul că Răzvan a avut curajul să ia această decizie pentru că ea nu ar fi putut să se despartă de el pentru încă îl iubește, deși relația lor nu mai funcționa.

Se pare, totuși, că iubirea nu a fost de ajuns și cei doi foști parteneri au depus actele de divorț chiar în apropiere de ziua Emei, drept cadou pentru aniversarea ei. Ema a povestit apoi pe contul ei de Instagram că ultima înfățișare va avea loc la final de martie, chiar de ziua lui Răzvan, știind că așa se vor finaliza lucrurile dintre cei doi și fiecare va fi liber.

Ema s-a mutat din casa din Timișoara acolo unde a locuit alături de Răzvan și i-a luat pe cei doi copii ai ei, Luna și Noah, și s-a relocat la București.

Ema și Răzvan s-au despărțit la finalul lunii ianuarie, dar ea a recunoscut că încă suferă și îl iubește și nu știe cum să rămână doar prietenă cu bărbatul care i-a fost partener atâta timp.

”Treaba e simplă și ușoară. Lucrurile s-au postat acum, că a simțit Ema să posteze în online, deși ea până acum nu m-a înțeles pe mine de ce am postat, dar acum a simțit ea să o facă. Faptul că am semnat divorțul la un notariat este doar o completare a ceea ce s-a întâmplat până acum. Nu e nimic spectaculos, nu ne-am împăcat. S-a scris prin presă că ne-am împăcat, dar nu ne-am împăcat absolut deloc. Am simțit la un moment dat să fim mai apropiați, dar doar pentru copii, să avem o relație ok noi doi pentru copii, ca prieteni, dar, din păcate, lucrurile n-au funcționat așa cum ne-am dorit noi. Nu avem ce să facem, momentan trebuie să ne vindecăm, să ne punem ordine în gânduri”, a spus Răzvan Kovacs potrivit Spynews.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a mai declarat că atunci când au semnat divorțul la notar s-a stabilit și programul lui de vizite pentru cei doi copii, de vreme ce au căzut de acord ca Luna și Noah să rămână cu Ema.

