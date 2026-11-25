Chefi la cuțite | Sezonul 18. Bello Sguardo, omul care își poate scoate globii oculari din orbite pe o distanță de 19 mm, i-a uimit pe jurați
Episodul 7 din data de 25 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Williams Martín Sánchez López, cunoscut și sub numele de Bellosguardo, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness în aprilie 2025 pentru abilitatea de a-și scoate globii oculari din orbite pe o distanță de 19 mm fără a-și afecta vederea sau sănătatea oculară. Este originar din Uruguay, dar în prezent locuiește în Italia.
Miercuri, 25.11.2026, 23:56