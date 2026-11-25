Bianca Iotu de la Insula Iubirii nu a fost mereu blondă, ci a avut și o perioadă în care a preferat să fie brunetă. Descoperă imagini cu ea de pe vremea când avea părul închis la culoare.

În sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, câteva cupluri și-au făcut curaj să dea testul suprem al fidelității. Printre cei care au acceptat provocarea s-au numărat și Bianca Iotu ș Remi Dobre. Confesiunile celor doi au reușit să uimeasăc publicul în repetate rânduri. La una dintre ceremoniile focului, concurenta a anunțat că renunță la relația ei cu Remi și mulți i-au lăudat gestul, considerând că blondina a dat dovadă de multă putere să facă acest pas.

Deși toți o știu cu părul deschis la culoare, iată totuși că Bianca Iotu a avut o perioadă în care a fost și brunetă, dovadă fiind chiar fotografia de mai jos.

Imagine surprinzătoare cu Bianca Iotu brunetă! Iubita lui Remi Dobre de la Insula Iubirii arăta complet diferit în trecut

Unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula Iubirii sezonul 10 este cel format din Remi Dobre și Bianca Iotu. Cei doi au decis să meargă în Thailanda pentru a-și testa fidelitatea și pentru a descoperi în ce măsură relația lor mai are sau nu un viitor.

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Odată ajunși în Thailanda, cei doi au descoperit cât de greu este testul fidelității. Remi Dobre a arătat faptul că se simte atras de ispita Daniela, însă a încercat pe cât posibil să ascundă acest lucru. Totuși, camerele de filmat i-au surprins în timp ce se sărutau și își arătau mici dovezi de atracție fizică.

În cadrul unui bonfire, Radu Vâlcan i-a prezentat concurentei imaginile și aceasta a decis să renunțe la colierul ce simboliza legătura ei cu Remi. Despărțită de iubitul ei, Bianca Iotu a continuat să trăiască din plin ceea ce Insula Iubirii a avut să-i ofere. A căzut în ispită, a trăit momente fierbinți alături de ispita Narcis Bujor, apoi a realizat că nu vor putea merge la Dream Date, după ce bărbatul a decis să facă un pas în spate, ca să nu o rănească. Totuși, Bianca Iotu s-a declarat recunoscătoare ispitei pentru lecțiile oferite.

Blondina de la Insula Iubirii sezonul 10 a cucerit inimile a mulți români cu zâmbetul său larg și cu faptul că râde frecvent. Totuși, puțini sunt cei care știu despre concurenta în vârstă de 37 de ani faptul că a avut o perioadă în care a avut părul brunet.

Surprinzător sau nu, Bianca Iotu de la Insula Iubirii era la fel de frumoasă și brunetă, semn că și această culoare de păr i se potrivește.

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