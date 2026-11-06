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Gabriella Barbu, planuri mari după Insula Iubirii. Ce decizie a luat ispita în privința unei locuințe în București

Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii, ia în calcul să se mute în România. Ce planuri are în București și ce a dezvăluit despre viitorul său.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 14:50 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 14:50
Gabriella Barbu, planuri mari după Insula Iubirii. Ce decizie a luat ispita în privința unei locuințe în București | Instagram
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Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii, are planuri importante pentru viitor și nu exclude posibilitatea de a se muta în România. Ispita, care a atras atenția telespectatorilor după ce l-a pus pe jar pe Prințul Marco în sezonul 10 al emisiunii, a povestit că și-ar dori să facă naveta între Spania și țara noastră. Deși s-a născut și a crescut în Spania, Gabriella spune că România a cucerit-o după doar câteva zile petrecute aici.

Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii, se gândește să se mute în România

Părinții ispitei sunt români, însă Gabriella nu a locuit niciodată în România. Experiența de la Insula Iubirii i-a oferit însă ocazia să descopere mai bine țara de origine a familiei sale, iar impresiile au fost unele pozitive. După încheierea filmărilor, aceasta a mai petrecut câteva zile în București, înainte de a se întoarce în Spania.

Într-un interviu acordat în platoul Observator 12, în ediția de vineri, 6 noiembrie 2026, Gabriella a vorbit despre posibilitatea de a-și împărți timpul între cele două țări.

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Mai mult, ispita nu exclude nici varianta de a avea propria locuință în Capitală. Aceasta ia în calcul atât închirierea unui apartament în București, cât și achiziționarea unuia.

Deși urmează să se întoarcă în Madrid, Gabriella nu își dorește să piardă legătura cu România. Dimpotrivă, experiența recentă a făcut-o să privească țara cu alți ochi, iar pe viitor ar vrea să revină cât mai des.

Mâncarea tradițională românească, atmosfera și timpul petrecut aici au contribuit la impresia frumoasă pe care și-a format-o.

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Cum a devenit cunoscută Gabriella Barbu

Gabriella Barbu a devenit cunoscută publicului după participarea la versiunea din Spania a emisiunii Insula Iubirii. Ulterior, aceasta a atras atenția și în sezonul 10 al formatului din România, unde a fost una dintre ispitele care au stârnit interesul telespectatorilor.

De-a lungul timpului, Gabriella a trecut și printr-o transformare de imagine. Dacă în trecut obișnuia să fie blondă, acum a ales să revină la brunet. Schimbarea nu a fost una întâmplătoare, după cum a explicat chiar ea. Ispita a mărturisit că noua culoare a părului reflectă o etapă diferită din viața sa și dorința de a lăsa anumite experiențe în urmă.

„Mi-am schimbat culoarea pentru că am trecut prin niște momente în viața mea pe care a trebuit să le las în spate. Blondul pentru mine a semnificat ceva din trecut. O parte din viața mea. Mă regăsesc mai mult”, a spus Gabriella, conform Observator, citat de SpyNews.

Pentru Gabriella Barbu, participarea la Insula Iubirii pare să fi însemnat mai mult decât o simplă experiență televizată. Tânăra a descoperit o țară de care s-a apropiat rapid și nu exclude ca, în viitor, România să devină a doua sa casă.

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