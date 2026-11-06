Insula Iubirii, 6 noiembrie 2026. Marco petrece 24de ore alături de ispita Gabriela și face o declarație neașteptată despre Bianca

Testul insulei ajunge la cote maxime pentru Prințul Marco. Acesta petrece 24 de ore cu ispita Gabriela. Iată ce declarație face despre soția sa.

Insula Iubirii continuă în această seară, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY! Radu Vâlcan îi anunță pe băieți că unul dintre ei poate avea parte de un date de nu mai puțin de 24 de ore cu ce ispită dorește.

„Astăzi, unul dintre voi are ocazia să meargă la un date de 24 de ore”, anunță Radu.

Prințul Marco și Gabriela sunt cei care se bucură de acest privilegiu.

„O să devină periculos”, mărturisește el.

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Ce declarație neașteptată face Marco despre Bianca, soția sa

Diseară, atmosfera este incendiară la Insula Iubirii. Marco și Gabriel au parte de o întâlnire de 24 de ore, care pare să răstoarne tot ceea ce știa Bianca despre relația și căsnicia sa.

Marco și Gabriela își petrec noaptea împreună într-un loc romantic. Prințul se lasă sedus de ispită și își dă frâu liber sentimentelor.

„Asta este capcana perfectă”, spune Marco.

Imaginile par să ajungă și la Bianca, soția lui Marco. Aceasta își dorește să părăsească emisiunea.

„Am distrus-o”, spune Marco cu lacrimi în ochi.

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Prințul face o declarație neașteptată despre soția sa. Acesta declară că nu mai dorește să plece cu ea acasă:

„Nu vreau să mă întorc cu Bianca acasă în același fel, pentru că acum am deschis o vază cu multe probleme, [pe] care abia aici mi-am dat seama că le avem”, dezvăluie Marco.

Acesta are o discuție profundă cu Gabriela despre visurile sale: „M-a luat un pic așa și pe mine pentru că m-am atașat de ea. Și nu e bine și mă întreb de ce mă ia chestia asta?!”

Gabriela relatează că în timpul date-ului, Marco era foarte neliniștit, făcându-și mustrări de conștiință.

„S-a dus să percheziționeze tot apartamentul!” mai spune ea.

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Răsturnările de situație nu se opresc aici. Claudia pare să rupă relația cu Mocăniță, aruncând colierul în foc la ceremonia focului.

Ionuț Mocăniță participă la testul poligraf: „Cât de rău am ajuns!” De asemenea, el face o mărturisire grea: „N-am mai putut s-o mai iubesc!”

Iar cutia cu surprize, ei bine, are o nouă înregistrare pentru băieți. Vocea Claudiei îi face pe toți să se strângă în jurul ei.

„Auzeam vocea Claudiei”, spune Mocăniță.

„I-a umplut frigiderul lui Mocăniță”, spun ispitele.

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Claudia și Eduard vorbesc despre perioada de după plecarea din Thailanda: „Îți dai seama că eu plec de aici de pe insulă.”

„Îmi dau seama. Îmi dau seama și cu cine vreau să pleci”, îi răspunde ispita.

Tânăra mărturisește că îi lipsesc gesturile mici în relație:

„Îmi lipsesc gesturile astea, îmi lipsește atenția, îmi lipsește să mă audă cineva!”

Insula Iubirii continuă, diseară, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.