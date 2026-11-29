După 21 de zile în care au trăit o experiență pe care nu o vor uita niciodată, participanții rămași în emisiune au avut șansa de a-și lua cele mai importante decizii și de a face primii pași spre viitor.

Telespectatorii nu au ratat niciun minut din bonfire-ul final, cel care a scos la iveală sinceritate, lacrimi, trăiri dure și clipe de neuitat, iar show-ul Insula Iubirii a fost lider detașat de audiență, la Antena 1. Vinerea viitoare, cuplurile revin față în față cu Radu Vâlcan, într-o ediție specială în care vor spune cum arată prezentul pentru ei.

Primii au fost Bianca și Remi, iar aceștia nu au stat pe gânduri și au spus în tandem că vor pleca separați. Surprinzător, Remi a admis că Daniela este cea care i-a oferit starea de bine, așa că a optat să înceapă o relație cu ea și să pornească împreună spre România.

Claudia și Ionuț au decis și ei să se despartă, după un bonfire în care acuzele au marcat toată povestea lor! Cu toate acestea, fiecare și-a găsit fericirea: Claudia a început o nouă relație cu Edurd, iar Mocăniță cu Andrușca. Astfel, cele două cupluri au ales viitorul împreună!

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Finalul serii a fost cel mai emoționant - Gabriella a venit lângă Bianca și Marco, pentru a încheia povestea care a adus atâtea trăiri! Ispita a plecat singură, iar cei doi soți au optat să lupte cu provocările și să meargă împreună spre un viitor diferit!

O astfel de ediție s-a trăit la maximum, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 00:46, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 28.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating şi 16.4% cotă de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost pe primul loc, cu 5.8 puncte de rating și 19.8% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.2 puncte de audiență și 14.4% cotă de piață.

La nivelul publicului național, Antena 1 a condus clasamentul cu 6.6 puncte de rating și 20.8% cotă de piață, față de PRO TV care avea 4.8 puncte de audiență și 15.0% cotă de piață În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:10, aproape 1.4 milioane de telespectatori au savurat tensiunea nopții.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.9 puncte de rating și 24.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 4.3 puncte de rating și 17.8% cotă de piață.

Nu ratați vinerea viitoare, de la 20:30, momentul adevărului din prezent – Insula Iubirii – Reuniuni!