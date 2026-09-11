Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco și-a schimbat declarația după ce Bianca nu a mai fost de față. Ce a făcut apoi

Situație complet neașteptată în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Descoperă ce gest complet neașteptat a făcut Prințul Marco, după ce soția lu9i nu a mai fost de față.

Ediția 3 din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a început în forță cu prezentarea ispitelor masculine și a ispitelor feminine. Totuși, un moment cu totul și cu totul surprinzător a fost atunci când Prințul Marco a făcut un gest neașteptat: și-a schimbat declarația, apoi a făcut un gest față de o ispită controversată.

Prințul Marco și-a schimbat declarația după ce Bianca nu a mai fost de față! Ce a făcut apoi cu una dintre ispite, la Insula Iubirii, ediția din 11 septembrie 2026

În ediția 3 din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10, show din programul TV al Antenei 1, concurenții și concurentele au avut ocazia să cunoască mai bine ispitele masculine și feminine.

Apoi, Radu Vâlcan a anunțat că a venit momentul cel mare: prima alegere pentru date!

Articolul continuă după reclamă

„Veți face alegerile de date, dar doi dintre voi ați primit ghirlandă aurie. Asta înseamnă că tu, Prințul, și tu, Armina, veți avea parte de un date cu totul și cu totul special. Prințule, te rog să faci alegerea”, a fost anunțul făcut de îndrăgitul prezentator.

Radu Vâlcan la Insula Iubirii sezon 10

Când a auzit că e vorba despre un date special, Prințul Marco nu s-a ferit să recunoască faptul că inițial avea ceva în minte, dar că apoi s-a schimbat: „Aveam ideea să dau ghirlanda pentru Andrușca, pentru că am primit ghirlanda aurie de la ea și era corect să o dau ei. Dar, în momentul acesta, când ai zis că e un date special și eu vreau să râd și să mă distrez cu cineva care e puțin mai nebun, ca mine, atunci cred că o să o aleg pe Gabriela”, a spus Prințul Marco.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezon 10

Ulterior, acesta și-a schimbat declarația: „Am zis inițial de Andrușca, să îi dau ei ghirlanda, dar am zis o minciună ca să nu i se pară Biancăi faptul că o iau din prima pe Gabriela”.

Și astfel, ghirlanda lui Marco a mers la ispita Gabriela, care a zâmbit larg.

„Privirea ei mă împungea, efectiv. M-ar fi înjunghiat și ar fi zis: Nu te atinge de bărbatul meu!”, a zis la testimonial focoasa brunetă.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.