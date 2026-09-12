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Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Ce decizie a luat Prințul Marco după primul date cu ispita Gabriela. I-a surprins pe toți

Declarație complet neașteptată în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10. După ce a fost la date cu ispita Gabriela, Prințul Marco a luat o decizie neașteptată.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 20:07 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 22:00
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Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii
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În ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, Prințul Marco a făcut un anunț ce i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți din casa băieților. Descoperă în rândurile de mai jos ce decizie a luat, după primul date avut cu ispita Gabriela Barbu. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Ce decizie a luat Prințul Marco după primul date cu ispita Gabriela. I-a surprins pe toți, în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii

Surpriză de proporții pentru fanii show-ului din Thailanda, căci cea de-a patra ediție, difuzată în 12 septembrie 2026, a început în forță! Vă reamintim faptul că, în ediția precedentă, Prințul Marco Dăscăliuc a avut ocazia să meargă la un date special alături de ispita Gabriela Barbu.

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus

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Bărbatul nu doar că s-a simțit extrem de bine în compania focoasei bruneta, dar a afirmat către colegii săi de vilă, într-un moment când credea că este ascultat de microfoane, faptul că „Bianca e frumoasă, dar Gabriela e mai bună”.

Date-ul celor doi a fost unul presărat nu doar cu adrenalină, ci și cu momente de liniște și relaxare. Întors în vila băieților, Prințul Marco Dăscăliuc a făcut un anunț ce i-a luat prin surprindere pe toți cei prezenți în preajma lui, la momentu confesiunii.

Prințul Marco și ispita Gabriela la Insula Iubirii sezonul 10

Prințul Marco și ispita Gabriela la Insula Iubirii sezonul 10

În timp ce soția lui, Bianca Ghiurcă, stătea în camera și plângea de supărare, Prințul Marco anunța ce intenții are: „O să mai ies cu Gabriela la date. Mă simt bine cu ea”.

Toți s-au blocat, apoi au început să râdă, uimiți de decizia luată de tânăr, semn că nu toți au considerat că este o idee bună.

„Ca și când ne zice să stăm liniștiți, că tot el iese cu ea, să nu ne băgăm”, a fost reacția lui Lorenzo.

Marcel Andrei la Insula Iubirii sezonul 10

Marcel Andrei la Insula Iubirii sezonul 10

„Eu prefer să stau cu o persoană despre care partenerul meu crede că poate să fie o ispită pentru mine. Dacă o să trec testul ăsta, va fi reușit!”, a fost confesiunea făcută de Prințul Marco.

Într-o discuție separată avută cu Lorenzo, Prințul Marco l-a asigurat că e totul în regulă cu el, că e totul sub control și că ispita Gabriela „a înțeles că nu îi merge cu el”.

Prințul Marco la Insula Iubirii sezonul 10

Prințul Marco la Insula Iubirii sezonul 10

„Dar decât să mai stau să vorbesc cu altcineva degeaba, dacă mă înțeleg bine cu ea…”, a mărturisit acesta.

„Nu știu dacă faci bine așa. Cunoaște-le pe toate, părerea mea. O să-ți dea cu virgulă, o să-ți dea aiurea. Depinde ce vrei tu să faci. Ar fi frumos să plecăm și victorioși de aici”, a fost sfatul dat de concurent.

colaj foto cu printul marco si concurenti de la insula iubirii
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Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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