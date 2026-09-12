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Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Flacăra ispitei s-a aprins! Concurentele au intrat în panică: „S-a terminat, fără comentarii”

În ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurentele au trecut prin momente de panică atunci când s-a auzit gongul și s-a aprins flacăra ispitei, pentru prima oară în acest sezon.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 22:30 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 22:33
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Descoperă ce s-a întâmplat înainte să se audă gongul, la Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1
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S-a bătut gongul și s-a aprins prima flacără a ispitei, după doar câteva zile petrecute de concurenți în Thailanda. Momentul a adus un val puternic de îngrijorare printre concurente. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Flacăra ispitei s-a aprins și gongul s-a auzit! Concurentele au intrat în panică, în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10

În ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, Claudia Ion a avut o premoniție că o să bată gongul sau că o să apară Radu Vâlcan. Se pare totuși că simțurile nu au trădat-o.

Citește și: Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Show incendiar în vila fetelor! Bianca Iotu, în centrul atenției, iar Natasha a scos biciul

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„Tot simt de aseară ceva, îmi e frică. Eu cred că vine Radu”, a spus Claudia Ion, când a început să aibă un presentiment că se va întâmpla ceva rău.

Claudia Ion și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

Claudia Ion și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

În timp ce băieții s-au distrat de minune pe plajă alături de ispite, în casa fetelor începea să se resimtă o anumită tensiune, căci Claudia continua să vorbească despre faptul că are o premoniție. În zadar a încercat să o liniștească ispita Cătălin Brînză.

„Se aude, producția, cum îmi bate inima? Să vină Radu odată!”, a zis aceasta, cuprinsă de neliniște.

Bianca Iotu la Insula Iubirii sezonul 10

Bianca Iotu la Insula Iubirii sezonul 10

„Sunt foarte sceptică în ceea ce privește seara aceasta”, a mai mărturisit aceasta, alegând să stea în curte, lângă piscină.

Apoi, la un moment dat, neliniștea a fost înlocuită de panică atunci când s-a auzit, în premieră, gongul. Flacăra ispitei s-a aprins și concurentele au început să se întrebe ce s-a întâmplat.

Flacăra ispitei s-a aprins la Insula Iubirii sezonul 10

Flacăra ispitei s-a aprins la Insula Iubirii sezonul 10

Așa cum era de așteptat, petrecerea s-a oprit și toată lumea a început să fie absorbită de discuții cu privire la ce s-ar fi putut petrece în vila băieților. Bianca Ghiurcă a fost din nou cuprinsă de lacrimi și de frământări.

„La urma urmei de asta am venit, să vedem adevăruri”, a spus Bianca Iotu la testimonial.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Gongul s-a auzit pentru prima oară la Insula Iubirii sezonul 10

imagine cu bianca plangand, bianca oitu si focul ispitei la insula iubirii
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Gongul s-a auzit pentru prima oară la Insula Iubirii sezonul 10

Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Momente de îngrijorare! Unei ispite i s-a făcut rău la date, apoi Maluma a pățit la ... Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Noutate la prima ceremonie a focului! Radu Vâlcan le-a pus pe concurente în fața une...
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