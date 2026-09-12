Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Flacăra ispitei s-a aprins! Concurentele au intrat în panică: „S-a terminat, fără comentarii”

În ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurentele au trecut prin momente de panică atunci când s-a auzit gongul și s-a aprins flacăra ispitei, pentru prima oară în acest sezon.

Descoperă ce s-a întâmplat înainte să se audă gongul, la Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1

S-a bătut gongul și s-a aprins prima flacără a ispitei, după doar câteva zile petrecute de concurenți în Thailanda. Momentul a adus un val puternic de îngrijorare printre concurente. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Flacăra ispitei s-a aprins și gongul s-a auzit! Concurentele au intrat în panică, în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10

În ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, Claudia Ion a avut o premoniție că o să bată gongul sau că o să apară Radu Vâlcan. Se pare totuși că simțurile nu au trădat-o.

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„Tot simt de aseară ceva, îmi e frică. Eu cred că vine Radu”, a spus Claudia Ion, când a început să aibă un presentiment că se va întâmpla ceva rău.

Claudia Ion și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

În timp ce băieții s-au distrat de minune pe plajă alături de ispite, în casa fetelor începea să se resimtă o anumită tensiune, căci Claudia continua să vorbească despre faptul că are o premoniție. În zadar a încercat să o liniștească ispita Cătălin Brînză.

„Se aude, producția, cum îmi bate inima? Să vină Radu odată!”, a zis aceasta, cuprinsă de neliniște.

Bianca Iotu la Insula Iubirii sezonul 10

„Sunt foarte sceptică în ceea ce privește seara aceasta”, a mai mărturisit aceasta, alegând să stea în curte, lângă piscină.

Apoi, la un moment dat, neliniștea a fost înlocuită de panică atunci când s-a auzit, în premieră, gongul. Flacăra ispitei s-a aprins și concurentele au început să se întrebe ce s-a întâmplat.

Flacăra ispitei s-a aprins la Insula Iubirii sezonul 10

Așa cum era de așteptat, petrecerea s-a oprit și toată lumea a început să fie absorbită de discuții cu privire la ce s-ar fi putut petrece în vila băieților. Bianca Ghiurcă a fost din nou cuprinsă de lacrimi și de frământări.

„La urma urmei de asta am venit, să vedem adevăruri”, a spus Bianca Iotu la testimonial.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Gongul s-a auzit pentru prima oară la Insula Iubirii sezonul 10