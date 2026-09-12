Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Momente de îngrijorare! Unei ispite i s-a făcut rău la date, apoi Maluma a pățit la fel

Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Momente de îngrijorare! Unei ispite i s-a făcut rău la date, apoi Maluma a pățit la fel

În timp ce erau la primul date din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, unei ispite i s-a făcut rău. În scurt timp, Maluma (Marcel Andrei) a trecut prin aceeași situație. Descoperă ce s-a întâmplat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 21:54 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 21:58
Galerie
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, concurenții și ispitele au ieșit la date. Unei ispite i s-a făcut rău și, în scurt timp, și Maluma a pățit la fel. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și ce au surprins camerele de filmat, la prima întâlnire din acest sezon.

Momente de îngrijorare! Unei ispite i s-a făcut rău la date, apoi Maluma a trecut prin aceeași situație. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, ediția din 12 septembrie 2026

Ziua a început în forță pentru concurenții de la Insula Iubirii sezonul 10, căci a fost momentul pentru primul date din asect sezon.

„Abia așteptam să văd unde mergem”, a spus Claudia, extrem de încântată.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Ce decizie a luat Prințul Marco după primul date cu ispita Gabriela. I-a surprins pe toți

„Eu sunt cu ale mele, nu îmi arde de date”, a fost replica dată de Bianca, la testimonial, înainte să plece la drum.

Concurentele alături de ispite, la Insula Iubirii sezonul 10

Concurentele alături de ispite, la Insula Iubirii sezonul 10

„La date ne-am aranjat frumos, să avem un vibe frumos, să detensionăm lucrurile”, a mărturisit la testimonial ispita Daniela Pană.

Pe drum, lucrurile nu au fost foarte distractive, mai ales că Maluma (Marcel Andrei) a avut numai observații și glume răutăcioase la adresa ispitelor feminine.

Unii s-au putut bucura de o ședință relaxantă de masaj, alții au avut ocazia să se plimbe cu barca. La un moment dat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Ispita Andreea Homescu a început să se simtă din ce în ce mai rău, la scurt timp după ce ambarcațiunea s-a defectat.

Concurenții și ispitele de la Insula Iubirii sezonul 10, la o plimbare cu barca

Concurenții și ispitele de la Insula Iubirii sezonul 10, la o plimbare cu barca

Ispita Daniela Pană s-a îngrijorare, cuprinsă fiind de grijă pentru brunetă, dar Marcel Andrei (Maluma) a preferat să facă din nou glume răutăcioase și a fost „taxat” de ceilalți din barcă.

„Karma se va întoarce”, a spus Andreea Homescu, la testimonial.

Nu a durat mult și prin aceeași situație a trecut și Marcel, căci și lui i s-a făcut rău.

colaj foto cu remi, andreea homescu si marcel andrei la insula iubirii sezon 10
+5
Mai multe fotografii

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Show incendiar în vila fetelor! Bianca Iotu, în centrul atenției, iar Natasha a scos...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul de 85 de ani, decizie radicală luată în relaţia cu superba prezentatoare de 32 de ani: „Nu-mi pasă” Milionarul de 85 de ani, decizie radicală luată în relaţia cu superba prezentatoare de 32 de ani: &#8222;Nu-mi pasă&#8221;
Observatornews.ro Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a oferit aceasta
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta... Redactia.ro
Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan se căsătoresc azi. Cine sunt partenerii lor
Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan se căsătoresc azi. Cine sunt partenerii lor Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x