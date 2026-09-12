Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Momente de îngrijorare! Unei ispite i s-a făcut rău la date, apoi Maluma a pățit la fel

În timp ce erau la primul date din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, unei ispite i s-a făcut rău. În scurt timp, Maluma (Marcel Andrei) a trecut prin aceeași situație. Descoperă ce s-a întâmplat.

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1

În ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, concurenții și ispitele au ieșit la date. Unei ispite i s-a făcut rău și, în scurt timp, și Maluma a pățit la fel. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și ce au surprins camerele de filmat, la prima întâlnire din acest sezon.

Momente de îngrijorare! Unei ispite i s-a făcut rău la date, apoi Maluma a trecut prin aceeași situație. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, ediția din 12 septembrie 2026

Ziua a început în forță pentru concurenții de la Insula Iubirii sezonul 10, căci a fost momentul pentru primul date din asect sezon.

„Abia așteptam să văd unde mergem”, a spus Claudia, extrem de încântată.

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„Eu sunt cu ale mele, nu îmi arde de date”, a fost replica dată de Bianca, la testimonial, înainte să plece la drum.

Concurentele alături de ispite, la Insula Iubirii sezonul 10

„La date ne-am aranjat frumos, să avem un vibe frumos, să detensionăm lucrurile”, a mărturisit la testimonial ispita Daniela Pană.

Pe drum, lucrurile nu au fost foarte distractive, mai ales că Maluma (Marcel Andrei) a avut numai observații și glume răutăcioase la adresa ispitelor feminine.

Unii s-au putut bucura de o ședință relaxantă de masaj, alții au avut ocazia să se plimbe cu barca. La un moment dat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Ispita Andreea Homescu a început să se simtă din ce în ce mai rău, la scurt timp după ce ambarcațiunea s-a defectat.

Concurenții și ispitele de la Insula Iubirii sezonul 10, la o plimbare cu barca

Ispita Daniela Pană s-a îngrijorare, cuprinsă fiind de grijă pentru brunetă, dar Marcel Andrei (Maluma) a preferat să facă din nou glume răutăcioase și a fost „taxat” de ceilalți din barcă.

„Karma se va întoarce”, a spus Andreea Homescu, la testimonial.

Nu a durat mult și prin aceeași situație a trecut și Marcel, căci și lui i s-a făcut rău.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.