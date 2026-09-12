Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Show incendiar în vila fetelor! Bianca Iotu, în centrul atenției, iar Natasha a scos biciul

Bianca Iotu a devenit protagonista unui show incendiar de striptease, după ce Cătălin Brînză și alte ispite masculine au început să danseze provocator. Natasha și-a scos biciul și a întors priviri, în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Momente periculos de sexy în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1. La un moment dat, în timpul petrecerii de la vila fetelor, Cătălin Brînză și alte ispite masculine au luat-o pe Bianca Iotu prin surprindere cu un scurt moment de striptease. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre ce s-a întâmplat.

Show incendiar de striptease în vila fetelor, la Insula Iubirii, ediția din 12 septembrie 2026! Bianca Iotu, în centrul atenției, iar Natasha a scos biciul

Dacă Armina a preferat să stea pe margine, să privească și să comenteze ceea ce se întâmplă la petrecerea de la vila fetelor, Bianca Iotu a decis să ia parte la distracție și nu s-a ferit să danseze cu ispitele masculine îmbrăcate în ținute de gladiatori.

Articolul continuă după reclamă

Bianca Iotu la Insula Iubirii sezonul 10

La un moment dat, când concurent a obosit și a simțit nevoia să se așeze pe un scaun pentru a se odihni, Cătălin Brînză și alte ispite au profitat din plin și au luat-o prin surprindere cu un dans de tip striptease!

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus

„M-am așezat pe un scaun, că nu mai puteam. Și au început câțiva băieți să danseze pe lângă mine, să facă tot felul de mișcări din astea, ca și când te-ai duce la striptease.

Bianca Iotu și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

Primul care a încins atmosfera cu mișcările sale a fost Cătălin Brînză, dar după el au urmat și alți „gladiatori” dornici să capteze atenția concurentei de la Insula Iubirii.

Atmosfera a devenit extrem de sexy și imaginile au vorbit de la sine.

„Deja mă gândeam: concurentă de la Insula Iubirii a dansat lasciv cu bărbații din casă!”, a zis Bianca Iotu la testimonial.

„Pune mâna, dragă!”, a strigat Armina, de pe margine.

„A fost show pe bune. Narcis a fost singuru care mi-a luat mâna să o pună pe corpul lui”, a spus Bianca, la testimonial.

„Îi plăcea, îi plăcea mult”, a observat și ispita Alberto, tot la testimonial.

Bianca Iotu și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

Un alt moment inedit a fost atunci când Nattasha Black a scos biciul și a făcut spectacol, spre uimirea celor prezenți în jur.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Nattasha Black la Insula Iubirii