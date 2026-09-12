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Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Show incendiar în vila fetelor! Bianca Iotu, în centrul atenției, iar Natasha a scos biciul

Bianca Iotu a devenit protagonista unui show incendiar de striptease, după ce Cătălin Brînză și alte ispite masculine au început să danseze provocator. Natasha și-a scos biciul și a întors priviri, în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 20:28 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 20:29
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Descoperă ce reacție a avut Bianca Iotu la Insula Iubirii | Antena 1
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Momente periculos de sexy în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1. La un moment dat, în timpul petrecerii de la vila fetelor, Cătălin Brînză și alte ispite masculine au luat-o pe Bianca Iotu prin surprindere cu un scurt moment de striptease. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre ce s-a întâmplat.

Show incendiar de striptease în vila fetelor, la Insula Iubirii, ediția din 12 septembrie 2026! Bianca Iotu, în centrul atenției, iar Natasha a scos biciul

Dacă Armina a preferat să stea pe margine, să privească și să comenteze ceea ce se întâmplă la petrecerea de la vila fetelor, Bianca Iotu a decis să ia parte la distracție și nu s-a ferit să danseze cu ispitele masculine îmbrăcate în ținute de gladiatori.

Bianca Iotu la Insula Iubirii sezonul 10

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Bianca Iotu la Insula Iubirii sezonul 10

La un moment dat, când concurent a obosit și a simțit nevoia să se așeze pe un scaun pentru a se odihni, Cătălin Brînză și alte ispite au profitat din plin și au luat-o prin surprindere cu un dans de tip striptease!

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„M-am așezat pe un scaun, că nu mai puteam. Și au început câțiva băieți să danseze pe lângă mine, să facă tot felul de mișcări din astea, ca și când te-ai duce la striptease.

Bianca Iotu și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

Bianca Iotu și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

Primul care a încins atmosfera cu mișcările sale a fost Cătălin Brînză, dar după el au urmat și alți „gladiatori” dornici să capteze atenția concurentei de la Insula Iubirii.

Atmosfera a devenit extrem de sexy și imaginile au vorbit de la sine.

„Deja mă gândeam: concurentă de la Insula Iubirii a dansat lasciv cu bărbații din casă!”, a zis Bianca Iotu la testimonial.

„Pune mâna, dragă!”, a strigat Armina, de pe margine.

„A fost show pe bune. Narcis a fost singuru care mi-a luat mâna să o pună pe corpul lui”, a spus Bianca, la testimonial.

„Îi plăcea, îi plăcea mult”, a observat și ispita Alberto, tot la testimonial.

Bianca Iotu și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

Bianca Iotu și Cătălin Brînză la Insula Iubirii sezonul 10

Un alt moment inedit a fost atunci când Nattasha Black a scos biciul și a făcut spectacol, spre uimirea celor prezenți în jur.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Nattasha Black la Insula Iubirii

colaj foto cu bianca iotu si catalin brinza la insula iubirii
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Nattasha Black la Insula Iubirii

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