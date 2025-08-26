Insula Iubirii, 26 august 2025. Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei

În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, telespectatorii au urmărit continuarea Bonfire-ului special dintre concurenta Maria Avram și ispita Oana Monea. Ce reproșuri au dezarmat-o pe soția lui Marius și ce i-a povestit lui Cătălin.

Dacă la începutul ceremoniei speciale Maria a reușit să își mențină capul sus cu o atitudine impresionantă în fața ispitei care l-a făcut pe soțul ei să pice testul relației, după vizionarea sărutului dintre cei doi concurenta a rămas aproape fără glas, tremurând de durere din cauza unei noi dezamăgiri din partea lui Marius.

Ea a încercat cu toate puterile să își găsească cuvintele pentru a continua discuția în același ritm, însă faptul că partenerul ei de 11 ani s-a sărutat pe plajă cu ispita a copleșit-o cu adevărat.

Descoperă cum s-a încheiat dialogul dintre cele două și ce reproșuri din partea ispitei au dezarmat-o total pe soția lui Marius.

Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Maria a plecat încrezătoare din vila fetelor, însă în momentul în care a retrăit cele mai dureroase momente din viața ei, a uitat complet de atitudinea pe care și-a promis că o s-o aibe în fața Oanei.

„Cred că toată durerea care mi-a fost provocată în urmă cu doi ani și jumătate se întoarce și mi-era teamă să vin aici pentru lucrul acesta. O să discut cu el, ar fi cel mai bine să discut cu partenerul. Cu siguranță îmi va explica el mai multe. Nu pot să spun mai multe lucruri” a spus aceasta, vizibil afectată de imaginile în care soțul ei săruta o altă femeie.

Ispita, totuși, a ținut să îi reamintească că nu doar el a picat testul relației pentru că și ceea ce a făcut ea se interpretează tot ca înșelat, oferindu-i exemple momentele în care a mințit, a ascuns și a evitat să își asume lucrurile pe care le-a scris în bilet.

„Să știi că înșelatul nu înseamnă doar un sărut sau atingeri. Ceea ce tu ai făcut, consider că este tot înșelat. Știu foarte bine ce scria în acel bilet și ce i-ai scris lui Cătălin, iar pentru mine asta înseamnă înșelat și pentru el la fel”.

Văzând și imaginile în care Marius și-a dat jos verigheta, anunțând despărțirea, aceasta a simțit nevoia să se justifice din nou:

„A fost pur și simplu un lucru pe care l-am simțit la momentul respectiv, după care nu am mai gândit așa. Am oprit eu în momentul în care am văzut întâlnirea din club cu tine, moment în care am venit acasă și am spus << Nu am de ce să mă îndoiesc, va fi soțul perfect până la final >>. Atunci mi-am dat seamă că am sentimente destul de puternice pentru el și nu am de ce să mă îndoiesc. M-am simțit liberă, nu m-am gândit că o să se întâmple un atașament în niciun fel. Nu-mi dau seama dacă sunt îndrăgostită sau nu.”

Oana a continuat însă să îi reamintească că nu este asumată în încercarea de a afla dacă dorința de a se întâlni cu ispita masculină afară a fost anulată de atitudinea pe care a avut-o Marius în club, fapt care, în cele din urmă, a fost confirmat de concurentă.

La final, Maria și-a dorit să afle cum se simte soțul ei, având intenția să îi transmită un mesaj prin intermediul Oanei, dar, surprinzător a renunțat imediat la idee.

„Mai bine așa!” a punctat ispita, înainte de a pleca de la Bonfire.

Întoarsă în vilă, Maria a sărit în brațele lui Cătălin și s-au retras pentru a-i povesti prin toate clipele grele prin care a trecut.

Concurenta a început să plângă și să facă o serie de destăinuiri:

„Sunt bulversată, sunt confuză, sunt într-un show în care nu este aici cu mine, tu mi-ai fost alături din toate punctele de vedere. El s-a lăsat păcălit. Cu siguranță, nu rămâne Oana cu el, hai să fim sinceri. Aseară s-a sărutat pentru că el spunea că e foarte supărat. Indiferent de ceea ce aș fi făcut eu, indiferent de mesaje, trebuia să respecte până la final lucrul ăsta, daca pe mine mă respecta.”

„Nu au fost o dată de ajuns lacrimile astea? De ce mă pui din nou în aceeași postură? De ce?!” a mai întrebat aceasta, făcând referire la Marius și izbucnind în plâns.

„Eu am crezut că e un om cu capul pe umeri, dar se pare că nu e!” a spus și Cătălin după ce a aflat de la concurentă că soțul ei l-a numit „cățel” pentru că l-a văzut cum a stat mereu lângă ea.

„Vreau să îmi iau numele meu de Ivan înapoi și să nu îl mai schimb niciodată!” a mai adăugat ea.

La testimonial, Maria a făcut încă o mărturisire neașteptată: „Dacă el ar fi fost așa de la început, noi nu eram căsătoriți niciodată!”

