Insula Iubirii, 25 august 2025. Marius Avram și Cătălin Brînză, față în față pentru prima dată: „Îmi venea să țip de durere”

În ediția 16 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025, Marius Avram a avut parte de o conversație cu adevărat dureroasă cu ispita masculină față de care soția lui a început să aibă sentimente. Iată cum s-a desfășurat prima întâlnire dintre cei doi.

Marius a avut parte de o surpriză uriașă după ce a primit o oportunitate în premieră de a merge în vila fetelor înainte de finalul show-ului. Deși se aștepta să o găsească pe soția lui acolo, el a observat că toată lumea era plecată, cu excepția ispitei masculine față de care Maria a afișat un atașament.

După ce a căutat scrisoarea de la partenera lui către Cătălin și a ajuns la concluzia că nu este în camera ei, acesta a dat ochi în ochi cu ispita masculină, care l-a ajutat să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu soția sa.

Marius Avram și Cătălin Brînză, față în față pentru prima dată, în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Cei doi au discutat pe baza unor videoclipuri pregătite de Radu Vâlcan și, în ciuda situației critice dintre ei, ambiii au păstrat dialogul în limita decenței, fără teama că ar putea să escaladeze un conflict. Cu toate acestea momentele tensionate și-au spus cuvântul și s-au aruncat cu privi și vorbe dureroase.

În încercarea de a înțelege cum s-a ajuns în acest punct, în care soția lui simte că un alt bărbat îi este suflet pereche, Marius l-a rugat pe Cătălin să îi explice cum a început totul.

„A fost foarte natural, foarte foarte simplu, în ideea că nimeni nu a forțat absolut nimic. Pur și simplu s-a întâmplat și mă gândesc că ești un bărbat matur și înțelegi că în viață se întâmplă lucruri fără să deții controlul asupra lor. Ea s-a deschis în fața mea, s-a simțit protejată, s-a simțit apreciată, s-a simțit iubită în prezența mea și în acel moment ea a simțit să îmi scrie mie niște lucruri. Eu vreau ca tu să înțelegi că eu nu am făcut nimic intenționat și nu am creat nicio atmosferă în a te pune pe tine în umbră cumva pentru a primi anumite rezultate. Totul a fost foarte natural și foarte deschis” a spus acesta, bulversându-l total pe concurent.

Pentru că Marius și-a dorit enorm să primească scrisoarea pe care Maria i-a dat-o lui Cătălin, dar aceasta a rămas în posesia ei, iar concurentul nu a găsit-o în cameră, Radu Vâlcan i-a pregătit încă o surpriză și i-a adus o copie pentru a înțelege cât mai bine tot ce se întâmplă în sufletul partenerei sale. Mai mult decât atât, prezentatorul emisiunii i-a mai arătat un clip în care aceasta și ispita petreceau timp în apă, departe de ceilalți.

Întrebat ce se va întâmpla dacă ea va spune că totul a fost un joc și că nu are rost să divorțeze. Marius a răspuns clar: „Poate să vină cu orice explicație. Nu. Odată ce nu ești vocal și te ascunzi.... nu ești asumată”.

„Cred că este Maria de la începutul relației noastre, îndrăgostită, zâmbăreață. Presupun că toată ziua te caută, toată ziua să fie numai cu tine, vorbește întruna despre tine...” a spus acesta vizibil afectat, urmând ca Radu să îi ceară părerea cu privire la faptul că Maria i-a spus lui Cătălin că îl iubește maxim.

„Nu cred că îl iubește. N-ai cum să iubești într-o săptămână - două. Cred că s-a îndrăgostit, asta cred că a vrut să transmită. Am trăit s-o văd și p-asta” a replicat el.

Marius Avram consideră că nu mai este cale de întoarcere după ce a aflat de sentimentele pe care le are soția lui față de ispita Cătălin Brînză

După ce aceștia și-au strâns mâna, iar Cătălin a părăsit vila fetelor, Marius a rămas alături de Radu Vâlcan pentru a trece mai ușor peste șocul pe care l-a primit.

„M-am întâlnit cu bărbatul de care soția mea s-a îndrăgostit. Este dureros, este frustrant, am inima făcută franjuri, gândurile îmi sunt amestecate. Va fi pentru prima dată când o voi lua de la capăt și cred că este o lecție de viață și o palmă primită. Mă simțeam vinovat pentru orice și poate din cauza asta am devenit orb. Pentru mine relația s-a terminat. Simt că va fi un divorț. Ne vom separa”.

Întrebat la testimonial dacă ar putea să mai existe o împăcare, acesta a recunoscut că nu, iar dacă Maria ar putea să facă ceva pentru a-i schimba decizia, el a răspuns de asemenea negativ: „Nu mai este cale de întoarcere de la bonfire. Sunt răvășit. Nimic. Poate să se pună în genunchi să plângă, nu știu... nimic.”.

El a decis să nu îi transmită nimic Mariei, dezvăluindu-i abia la final decizia de a divorța.

