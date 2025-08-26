Antena Căutare
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius, dezvăluiri despre îndoielile față de fidelitatea Mariei. "I-a trimis o poză în sutien"

În episodul 15 din Insula Iubirii Plus, Marius i-a făcut o dezvăluire neașteptată lui Radu înainte de întâlnirea cu ispita Cătălin.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 09:37

Atunci când a încetat să mai caute biletul Mariei în camera ei, Marius și Radu s-au așezat la masă să discute despre căsnicia lor.

Ce i-a dezvăluit Marius lui Radu, înainte de discuția cu Cătălin

Marius i-a spus că imaginile pe care le-a văzut până acum și faptul că Maria își declară sentimentele în scris pentru Cătălin îl face chiar să se gândească că legătura dintre ei ar fi putut ajunge mai departe, chiar la contact sexual.

Radu l-a întrebat ce l-ar putea determina pe el să se gândească la faptul că soția lui ar putea face asta cu ispita Cătălin, iar Marius a zis că și-a pierdut încrederea în ea, că nu mai poate garanta pentru iubirea ei și crede că deja l-a uitat.

De asemenea, el a menționat că și în trecut a avut câteva motive să se înșele în privința fidelității ei. Acum el nu o mai recunoaște pentru că o vede neasumată și spune că el nu a cunoscut-o așa, ci a cunoscut-o ca fiind o femeie dreaptă, sinceră și directă. În schimb, de când a ajuns pe insulă, Maria e mereu focusată să se ascundă de camere cât mai mult.

Radu l-a rugat pe Marius să îi povestească despre episodul din viața lor când el s-a îndoit de Maria. El a povestit despre un bărbat, un coleg de muncă de-al lor din Londra, care se despărțise recent de soția lui și căuta consolare la Maria.

Marius a găsit mesajele în telefonul Mariei dintre ea și acest bărbat de origine poloneză care le devenise coleg de muncă la început, atunci când s-au mutat ei în Londra.

Se pare că mesajele dintre cei doi erau foarte directe, sincere și unele chiar îndrăznețe, ceea ce l-a făcut pe Marius să o bănuiască pe Maria de intenția de flirta cu acest bărbat.

Marius a mai dezvăluit: „I-a trimis o poză în sutien”.

El a citit conversația dintre soția lui și acel bărbat și a încercat totuși să treacă peste și să nu pună atât de mult accent, deși a avut o discuție serioasă cu Maria și s-au certat din cauza pozei indecente.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

