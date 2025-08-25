Insula Iubirii, 25 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată

În ediția 16 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025, Ella și Teo au continuat să se apropie și să trăiască clipe intense unul alături de celălalt departe de cei din casă. Cei doi s-au retras în camera concurentei și au dat cedat tentațiilor ascunse.

Deși între Teo și Ella au existat mai multe discuții și reproșuri de-a lungul zilei, cei doi au reușit să se împace și să pretreacă din nou momente de neuitat departe de ochii curioșilor.

Concurenta nu a putut rezista tentației chiar dacă ispita a dezamăgit-o pentru că s-ar fi uitat la dansatoarele din club atunci când au mers împreună la date și a decis să treacă peste supărare și peste promisiunea că nu îl va mai lua la următoarea întâlnire.

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Marius Avram și Oana Monea s-au sărutat pe plajă fără rețineri. Ce i-a recunoscut concurentul

Astfel, la scurt timp după ce a aflat că flacăra ispitei nu s-a aprins pentru ea, ci pentru o altă concurentă, Ella s-a aruncat direct în brațele lui Teo, punând la cale un plan prin care să nu pară că urma o întâlnire fierbinte și imposibil de difuzat la televizor.

Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată

Ella i-a luat din nou pe telespectatori prin surprindere după ce a pus la cale un plan prin care a crezut că îi va păcăli și că aceștia nu se vor prinde de ceea ce avea să se întâmple în toaleta din camera ei.

Mai exact, ea s-a prefăcut că nu se simte prea bine, moment în care Teo a trebuit să o întrebe dacă are nevoie de ceva, urmând ca ea să îi ceară o băutură cu magneziu și să îi permită să intre în baie sub pretexul că este îmbrăcată.

Teo a fost cel care a confirmat totul la testimonial și a recunoscut că amândoi au făcut ceea ce au simțit.

„După plecarea Mariei am făcut un duș și am mers la ea în cameră. Ea mi-a zis când o să intru în baie și o să vin la ea în cameră că îmi va spune că îi e rău, să o ajut, să îi aduc o pastilă din cameră. Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am făcut ceea ce am simțit amândoi. Ne doream foarte mult din nou să fie aceasă apropiere dintre noi!” a mai explicat acesta, recunoscând că au trăit împreună din nou „clipe intense!”.

Din baie nu s-au auzit doar multe săruturi și momente intense, ci și reproșuri din partea concurentei care nu a primit un răspuns mulțumitor la mărturisirea că îi va fi dor de el. Mai exact, ea s-ar fi așteptat la un răspuns precum „N-are de ce”, nu la „Și mie de tine!”, așa cum s-a exprimat Teo.

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Marius Avram și Cătălin Brînză, față în față pentru prima dată: „Îmi venea să țip de durere”

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

Citește și: Insula Iubirii, 20 august 2025. Marius Avram a mers în vila fetelor. Ce a căutat în camera soției sale și cu cine s-a întâlnit