Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Ce alegeri s-au făcut pentru Dream Date. Concurenții, față în față cu ispitele partenerilor

În ediția 19 Insula Iubirii, de pe 1 septembrie 2025, concurenții au trăit ultima mare provocare a acestui sezon: alegerea pentru Dream Date. Totodată, unii dintre ei au ajuns, pentru prima dată, față în față cu ispitele care au schimbat totul în parcursul relației lor.

Episodul 19 Insula Iubirii sezonul 9 a debutat prin continuarea scenelor cu Marian Grozavu. După ce a văzut imagini în care Bianca, iubita lui, s-a apropiat tot mai mult de Mattia și a început să-și facă cu acesta planuri de viitor, concurentul a decis să fugă spre vila fetelor.

Văzându-l decis să plece, ispita Teodora a alertat rapid pe toată lumea. Discursul lui Cristi, dar și insistențele Teodorei și ale Diandrei l-au convins pe Marian să se întoarcă înapoi în vila băieților. Cu toate acestea, concurentul a rămas convins că dacă Bianca va vedea mai multe imagini cu el și ispita Teodora, va fi determinată să îl sărute pe Mattia.

De cealaltă parte, tensiunea dintre Bianca și Mattia creștea tot mai mult, după ce ispita masculină i-a spus acesteia că nu va accepta să meargă la Dream Date cu ea dacă nu îl sărută.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în cadrul ediției 19 din sezonul 9 Insula Iubirii, ce alegeri au făcut concurenții pentru Dream Date, dar și ce s-a întâmplat la confruntările cu ispitele partenerilor.

Ella i-a mărturisit Mariei că a petrecut noaptea cu ispita Teo. Ce confesiune i-a făcut Bianca lui Narcis în ediția 19 Insula Iubirii, de pe 1 septembrie 2025

În timpul ultimului party din sezonul 9 Insula Iubirii, Ella i-a mărturisit Mariei că nu îi pare rău pentru ce s-a întâmplat în timpul Dream Date-ului cu Teo, dezvăluindu-i că între ea și ispită au avut loc scene intime.

„Chiar mi-am asumat asta și, când voi fi la Bonfire-ul final, nu are rost să vorbească Teo, voi vorbi eu! Așa am simțit. Și cum e să te simți femeie! Ceea ce în ultimii patru ani nu am mai simțit”, i-a spus Ella, care a dat de înțeles că este conștientă că Andrei a văzut imaginile: „ Deși îmi doresc să nu fi văzut, să vadă când sunt eu acolo, ca să înțeleagă de ce am avut nevoie”.

Între timp, pe plajă, ispita Narcis a întrebat-o pe Bianca de ce l-a ales pe Mattia, întrucât el nu a văzut o conexiune reală între ei.

„Fii atent, o să te surprind. Îmi place Mattia. Mie îmi place de el și o să-i spun și lui Marian. Da, m-am apropiat de el, pentru că e doxă omul. Matti s-a jucat, a reușit să se joace cu mintea mea și chiar îmi era dor de chestiile astea. Îl duce capul și eu când văd la un bărbat chestia asta mă atrage, de aia m-a atras Mattia”, i-a mărturisit Bianca.

Ce alegeri au făcut concurenții pentru Dream Date în ediția 19 Insula Iubirii, de pe 1 septembrie 2025. Ce răsturnări de situație au apărut la aceste selecții

Partenerii din cupluri au fost puși în fața ultimei mari provocări din acest sezon: alegerea pentru Dream Date. Așa cum Radu Vâlcan i-a anunțat, această decizie poate răsturna totul, întrucât urmează 24 de ore în intimitate cu ispita, timp în care se poate întâmpla orice. Totodată, ispitele care nu au fost alese pentru date vor părăsi Insula Iubirii.

Marius a ales-o pe ispita Oana Monea, care nu doar că a acceptat, dar a dat de înțeles că alegerea concurentului este una cât se poate de asumată, dată fiind „mutarea” lor împreună în camera concurentului.

Andrei a ales-o pe ispita Andrușca, în timp ce Cristi, care a legat o prietenie puternică atât cu Naba, cât și cu Cristina, a ales-o pe cea din urmă. Ispita, însă, a refuzat: „Este un om minunat, îl respect enorm (...) Am și eu demnitatea mea de femeie și am văzut dragostea ta față de Francesca, așa că acest Dream Date nu are niciun sens și eu îți doresc tot binele din lume și ceea ce noi am discutat, să implementezi acasă (...) A rămas loial față de Francesca și cred că a trecut acest test cu brio”.

La Marian, însă, lucrurile s-au precipitat. Acesta a mărturisit că nu vrea să aleagă pe nimeni din respect față de Bianca.

„Ținând cont că este un date de 24 de ore și eu nu aș vrea să aleg pe nimeni din respect față de Bianca și aș vrea să clarific de ce, pentru că dacă mie nu mi-ar plăcea să o văd pe Bianca cu altcineva în pat, probabil nici ei. N-aș vrea să aleg pe nimeni și dacă ar fi să aleg, că nu este o opțiune, aș întreba-o pe Teodora”, a precizat concurentul.

Ispita a acceptat, în ciuda faptului că Marian o rugase cu o seară în urmă să îl refuze: „Eu consider că ar trebui să ducă testul până la final și nu ar fi o lipsă de respect neapărat pentru Bianca dacă el își impune limitele”. Marian s-a arătat din nou extrem de dezamăgit și supărat.

De partea cealaltă, Ella a ales să meargă la Dream Date cu Teo, iar Maria cu Cătălin.

La fel ca la Marian, și la Bianca lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Deși știa că va fi refuzată, concurenta și-a exprimat dorința de a merge la date-ul de 24 de ore cu ispita Mattia.

„Când spune ceva, el menține. Mi-a spus că nu poate merge la date cu mine dacă nu se întâmplă ceva. I-am spus că nu pot și atunci a spus că, cu părere de rău, mă va refuza”, a explicat Bianca în fața lui Radu Vâlcan, care s-a arătat extrem de confuz.

„Înainte să dau un răspuns, vreau să zic ceva. Mi-a arătat o apropiere față de mine, o conexiune, un fel de sentiment reciproc, care, desigur, ar fi frumos să-l dezvoltăm și cred că chestia asta deja depășește condiția pe care ți-am pus-o. În momentul de față, un sărut nu este decât o dovadă, dar oricum are mai puțină valoare decât orice mi-ai arătat, așa că vreau să-ți dau posibilitatea să faci ce trebuie înainte să-ți dau un răspuns și e alegerea ta să te ridici de acolo și să vii aici sau să rămâi acolo și să primești un nu”, a spus ispita Mattia, afirmație care l-a lăsat pe Radu Vâlcan cu și mai multe întrebări.

„Îmbrățișarea se pune?”, a întrebat Bianca, iar Mattia i-a răspuns: „Nu o să se schimbe răspunsul”.

„Atunci refuză-mă!”, a adăugat concurenta, iar ispita masculină a zis răspicat: „Răspunsul meu este nu. Nu vreau să mă duc la un date cu ea”.

Când a venit rândul Francescăi, concurenta a mărturisit că are acasă cel mai minunat om și consideră că nu i se potrivește acest date. Rugată, totuși, să facă o alegere, iubita lui Cristi l-a ales pe Tavi. Cu respect față de declarațiile ei, ispita a spus că nu vrea să meargă la date-ul de 24 de ore.

Ella, confruntare cu Andrușca după ce ispita și Andrei au avut parte de primul lor moment intim în ediția 19 Insula Iubirii, de pe 1 septembrie 2025

După alegerile pentru Dream Date, concurenții au revenit în vile. Pe insula băieților, Andrei Lemnaru a decis să își dea frâu liber sentimentelor. După ce în ultimele zile au dormit împreună, băiatul și ispita Andrușca s-au retras din nou în camera concurentului.

În pat, au început tachinările între cei doi, iar tentația a fost la cote ridicate. Andrei Lemnaru a chemat-o pe ispita Andrușca în baie. Acolo, cei doi nu au mai ținut cont de camere și au avut parte de primul lor moment intim.

„În baie, s-a petrecut trecerea graniței”, a dezvăluit ispita Andrușca la testimoniale.

Seara, însă, nu s-a încheiat aici! După acest episod, Ella Vișan, dar și ispita Andrușca au fost anunțate că trebuie să se prezinte la un Bonfire special. Iubita lui Andrei a aflat abia la fața locului cu cine avea să stea față în față.

Odată cu venirea ispitei, au urmat adevăruri dure și au ieșit la iveală noi imagini și lucruri neștiute, mai ales că Ella Vișan nu aflase, până la acel moment, de apropierea dintre partenerul ei și ispita Andrușca

„Am văzut un Andrei schimbat, un Andrei dezinhibat. Un Andrei care chiar place cu adevărat”, a declarat Ella, după ce Radu Vâlcan i-a arătat mai multe imagini cu apropierile dintre partenerul ei și Andrușca.

Totodată, ispita i-a mărturisit Ellei, de față cu Radu Vâlcan, că ea și Andrei Lemnaru au avut parte de primul lor moment intim.

„(...) Andrei a luat decizia de a merge mai departe și mi-a arătat încă o dată că este protectiv, pentru că el m-a întrebat dacă sunt confortabilă să rămânem în pat. Eu, fiind asumată, am spus că da, oricum e evident oriunde s-ar întâmpla. Iar el a spus că nu-și dorește ca toată lumea să vadă ce este al lui, așa că ne-am dus în baie. În baie, a lăsat-o pe liber. S-a întâmplat astăzi, acum două-trei ore, înainte să vin aici”, a dezvăluit ispita Andrușca.

Marian, față în față cu Mattia după ce Bianca s-a apropiat de ispită la Insula Iubirii

După ce a fost pus să aleagă cu cine va merge la Dream Date, Marian a mai primit o veste care i-a dat emoții. Acesta a fost înștiințat că trebuie să se prezinte la un Bonfire special.

Când s-a întâlnit cu Radu Vâlcan, prezentatorul l-a informat că este seara în care va afla ce și-a dorit cu adevărat să afle: contextul în care s-au întâmplat anumite lucruri. Totodată, prezentatorul l-a anunțat că pe locul de lângă el va sta Mattia, ispita de care Bianca s-a apropiat.

După ce Radu Vâlcan le-a dat cuvântul, domnul Marian și-a dorit să afle de la ispita masculină cum a început totul, dar și ce a determinat-o pe Bianca să ajungă să interacționeze mai mult cu el decât cu alți băieți din vila fetelor.

„Nu a fost o reacție la comportamentul tău. Nu cunosc detalii în particular despre relația voastră, pentru că nu m-a interesat atât de mult, pentru că nu am venit aici să cunosc relația voastră, ci am venit aici să o cunosc pe Bianca, iar ea nu a povestit atât de mult despre lucrul respectiv. Cred că s-a apropiat din cauză că am avut o conexiune, am avut ce povesti. Nu mă consider puternic pentru businessurile pe care le am, dar, pur și simplu, i-am arătat modul în care gândesc.

Marian a mai fost curios să afle și dacă Bianca a acceptat până la urmă condiția impusă de ispita masculină pentru a merge împreună la Dream Date.

„Bianca m-a ales pe mine și i-am zis că fără lucrul respectiv nu aș fi mers la date cu ea. A zis că nu este pregătită să facă așa ceva și că vom discuta lucrul respectiv doar ulterior, pentru că are respect mare față de tine”, a afirmat Mattia.

Radu Vâlcan i-a arătat din nou imagini lui Marian, de data aceasta de față cu Mattia. Nici de această dată, concurentul nu a putut să urmească până la capăt, considerând că iubita sa este inconștientă și că, prin gesturile pe care le-a făcut, va dezamăgi familia, prietenii și partenerii de afaceri.

Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo după ce a văzut ipostazele intime dintre ispită și Ella

Andrei Lemnaru și Teo Costache au avut parte de prima lor confruntare, după ce concurentul a văzut toate ipostazele intime dintre Ella, partenera sa, și ispita masculină.

La aflarea veștii că Teo pleacă la bonfire, Ella s-a arătat îngrijorată, știind deja că acesta se va întâlni cu Andrei: „Nu aș vrea să îți schimbi părerea într-un fel despre mine, cunoscându-l pe el. Cu siguranță, va avea o ușoară atitudine defensivă. Îmi fac griji în privința lui că nu va face față discuției”.

De partea cealaltă, Andrei a afirmat, în repetate rânduri, că dacă ar fi să se întâlnească cu ispita Teo nu ar ieși bine. După ce s-a prezentat în fața lui Radu Vâlcan și acesta l-a întrebat cine crede că va ocupa locul de lângă el, concurentul i-a mărturisit că nu și-ar dori să discute acum cu Ella.

„Imaginile mi-au dovedit foarte multe. Degeaba o să înceapă ea să-mi spună ceea ce simțea, ceea ce nu simțea, pentru că pe mine m-au ajutat mai mult imaginile”, a declarat Andrei.

În scurt timp, și-a făcut apariția și Teo, bărbatul cu care Ella, partenera sa, și-a petrecut foarte mult timp și formează deja un cuplu pe Insula Iubirii. Continuarea se va vedea în episodul de mâine, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

