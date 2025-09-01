Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Ella, confruntare cu Andrușca după ce ispita și Andrei au avut parte de primul lor moment intim

În ediția 19 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 1 septembrie 2025, jocul tentației a devenit tot mai intens, iar Andrei și ispita Andrușca au avut parte de primul lor moment intim în baie. La scurt timp, a urmat o întâlnire cu adevărat intensă între Ella și cea care l-a ispitit pe partenerul ei.

După alegerile pentru Dream Date, concurenții au revenit în vile. Pe insula băieților, Andrei Lemnaru a decis să își dea frâu liber sentimentelor. După ce în ultimele zile au dormit împreună, băiatul și ispita Andrușca s-au retras din nou în camera concurentului.

În pat, au început tachinările între cei doi, iar tentația a fost la cote ridicate. Andrei Lemnaru a chemat-o pe ispita Andrușca în baie. Acolo, cei doi nu au mai ținut cont de camere și au avut parte de primul lor moment intim.

„În baie, s-a petrecut trecerea graniței”, a dezvăluit ispita Andrușca la testimoniale.

Seara, însă, nu s-a încheiat aici! După acest episod, Ella Vișan, dar și ispita Andrușca au fost anunțate că trebuie să se prezinte la un Bonfire special. Până să ajungă în fața lui Radu Vâlcan, concurenta nu știa la ce să se aștepte. Prezentatorul a anunțat-o că va avea parte de o întâlnire cu adevărat intensă, fiind pusă față în față cu ispita Andrușca, cea de care Andrei, iubitul ei, s-a apropiat extrem de tare în ultimele zile.

Odată cu venirea ispitei, au urmat adevăruri dure și au ieșit la iveală noi imagini și lucruri neștiute, mai ales că Ella Vișan nu aflase, până la acel moment, de apropierea dintre partenerul ei și ispita Andrușca

„Noi ne-am apropiat încă de când el stătea mai mult cu Andreea, iar după, încet-încet, a început să vină spre mine. De acolo, am ajuns aici. Nu mă așteptam să simt atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt, pentru că noi am început să interacționăm mai intens de câteva zile”, i-a dezvăluit ispita, povestindu-i cum s-a produs apropierea dintre ea și Andrei.

„Este un Andrei total schimbat. Face lucruri care cu mine nu le face și nu-mi aduc aminte să le fi făcut. Nu dormim îmbrățișați, clar nu ne trezim îmbrățișați. Sunt vorbe pe care și mie mi le-a spus cândva, să nu mai stau ca bufnița și, da, văd interes, implicare și, cu siguranță, sunt și sentimente. Andrei spune că nu suntem romantici, deși eu sunt un om foarte romantic. Și mie-mi place să dorm îmbrățișată și mie-mi place să mă uit în ochii lui, dar dacă s-ar uita în ochii mei și nu în telefon... Aici l-am descoperit total diferit. Nu doar cu tine, cât și cu Andreea. Poate să facă complimente unei femei fără să i le ceară acea femeie. Deci da, este un Andrei pe care eu nu l-am cunoscut”, a mărturisit Ella, după ce Radu Vâlcan i-a arătat imagini cu primele apropieri dintre Andrei și Andrușca.

„Noi suntem foarte bine. Ne facem planuri despre ce va urma după ce se va termina emisiunea. Cred că ne-am îndrăgostit amândoi. Cred că asta ne leagă cel mai tare în acest moment”, a adăugat ispita, după ce Radu Vâlcan a întrebat-o cum este ea cu Andrei în acest moment.

„Mă bucur! Eu nu l-am văzut niciodată pe Andrei îndrăgostit cu adevărat de mine și acest lucru m-a făcut să-mi pun întrebări despre mine”, a adăugat Ella.

Tot pe parcursul ceremoniei, concurenta a vizionat și imaginile cu momentul în care Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au avut parte de primele atingeri interzise sub pătură.

„Am văzut un Andrei schimbat, un Andrei dezinhibat. Un Andrei care chiar place cu adevărat”, a răspuns Ella, când Radu Vâlcan i-a cerut părerea.

„Acolo încă nu se întâmplase nimic. Doar atingeri și multe săruturi și mai mult. Noi am ajuns atât de departe pe cât îți poți imagina. Și sper că se vede și sclipirea din ochii mei atunci când povestesc despre Andrei și nu o fac cu intenție. În momentul de față sunt foarte fericită. Ai văzut foarte puțin. Andrei a luat decizia de a merge mai departe și mi-a arătat încă o dată că este protectiv, pentru că el m-a întrebat dacă sunt confortabilă să rămânem în pat. Eu, fiind asumată, am spus că da, oricum e evident oriunde s-ar întâmpla. Iar el a spus că nu-și dorește ca toată lumea să vadă ce este al lui, așa că ne-am dus în baie. În baie, a lăsat-o pe liber. S-a întâmplat astăzi, acum două-trei ore, înainte să vin aici”, a dezvăluit ispita Andrușca, urmând, apoi, mai multe „săgeți” între cele două femei.

„Mă mai bucur să observ că îl pot ajuta pe Andrei să treacă mult mai ușor peste situația în care a fost băgat…”, a zis ispita, care, totodată, a relatat cum a primit Andrei imaginile cu Ella și Teo.

„Da! Adică iubita lui a avut un act sexual cu un alt bărbat pe insula cealaltă. Îmi asum!”, a intervenit Ella, care a mai adăugat: „La un moment dat, conexiunea noastră s-a rupt în totalitate, adică și contactul sexual. Eu sunt un om activ sexual. Pentru mine este ceva important într-o relație, este confirmarea conexiunii dintre cele două persoane, iar la noi a început să se rărească. Am simțit ca eu cu Teo, la date-ul de 24 de ore, să îl simt mult mai aproape”.

