Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Ce a urmat după ce Bianca l-a ales pe Mattia la Dream Date. Cum a răspuns ispita

În ediția 19 Insula Iubirii sezonul 9, de pe 1 septembrie 2025, atât fetele, cât și băieții din cuplu s-au văzut nevoiți să ia decizii esențiale: cu cine vor merge la Dream Date.

Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 22:50 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 21:02

Partenerii din cupluri au fost puși în fața ultimei mari provocări din acest sezon: alegerea pentru Dream Date. Așa cum Radu Vâlcan i-a anunțat, această decizie poate răsturna totul, întrucât urmează 24 de ore în intimitate cu ispita, timp în care se poate întâmpla orice. Totodată, ispitele care nu au fost alese pentru date vor părăsi Insula Iubirii.

După ce a aflat alegerile băieților, Radu Vâlcan s-a întâlnit și cu partenerele din cuplu. La fel ca la Marian, și la Bianca lucrurile s-au precipitat. Deși știa că va fi refuzată, concurenta și-a exprimat dorința de a merge la date-ul de 24 de ore cu ispita Mattia.

În ultimele zile, cei doi s-au apropiat tot mai mult. Au avut parte de multe îmbrățișări, atingeri și momente de afecțiune. Totodată, Mattia și-a exprimat clar dorința de a o vedea pe Bianca mai hotărâtă și asumată în ceea ce face, așa că i-a cerut un sărut, lucru care nu s-a întâmplat.

„Când spune ceva, el menține. Mi-a spus că nu poate merge la date cu mine dacă nu se întâmplă ceva. I-am spus că nu pot și atunci a spus că, cu părere de rău, mă va refuza”, a explicat Bianca în fața lui Radu Vâlcan, care s-a arătat extrem de confuz.

„Înainte să dau un răspuns, vreau să zic ceva. Mi-a arătat o apropiere față de mine, o conexiune, un fel de sentiment reciproc, care, desigur, ar fi frumos să-l dezvoltăm și cred că chestia asta deja depășește condiția pe care ți-am pus-o. Deja este un pic mai mult decât un simplu sărut. În momentul de față, un sărut nu este decât o dovadă, dar oricum are mai puțină valoare decât orice mi-ai arătat, așa că vreau să-ți dau posibilitatea să faci ce trebuie înainte să-ți dau răspuns și e alegerea ta să te ridici de acolo și să vii aici sau să rămâi acolo și să primești un nu”, a spus ispita Mattia, afirmație care l-a lăsat pe Radu Vâlcan cu și mai multe întrebări.

„Îmbrățișarea se pune?”, a întrebat Bianca, iar Mattia i-a răspuns: „Nu o să se schimbe răspunsul”.

„Atunci refuză-mă!”, a adăugat concurenta, iar ispita masculină a zis răspicat: „Răspunsul meu este nu. Nu vreau să mă duc la un date cu ea”.

„(Am ales să refuz) pentru că, în primul rând, am spus și mi-am dat cuvântul despre lucrul respectiv. Cu câteva zile înainte, i-am zis că o să mă duc cu ea la Dream Date numai dacă este hotărâtă, asumată și va face ceea ce simte. Face parte din meseria noastră ca bărbați să respectăm femeile și deciziile lor. Asta nu înseamnă că nu le putem avea și noi și, în cazul acesta, eu am avut ale mele, ea ale ele și cu respectul reciproc am ales că nu este cazul să mergem mai departe la un Dream Date”, a argumentat Mattia în fața lui Radu Vâlcan.

„Cum tu ai cuvânt, Matti, și eu am respect pentru anumite persoane. Să înceapă ceva, trebuie să se încheie”, a adăugat Bianca, iar la testimoniale a completat: „Nu aș fi putut să trec la un sărut fără ca eu să am o discuție cu Marian înainte. Asta cred că nu a înțeles el”.

Când s-au întors în vilă, Bianca și ispita Mattia au discutat cele întâmplate.

„Prin chestia asta, deși știam că mă refuzi, am vrut să îți arăt cât de important ești pentru mine. Și că, deși mă refuzi în fața tuturor, eu tot pe tine te aleg. De ce ai făcut-o din nou? Știai, am discutat și ți-am zis că nu pot face asta, chiar dacă simt”, i-a reproșat Bianca lui Mattia.

„Mi se întâmplă un lucru față de tine. Cred că încep să mă îndrăgostesc (…) Nu știu, sunt aici cu tine. Mie îmi pasă de tine”, a dezvăluit concurenta, în timp ce ispita masculină o întreba insistent dacă va pleca acasă cu Marian, iubitul ei.

„Rezolvă-ți treburile, așa cum simți tu. Fii puternică și comportă-te ca atare!”, i-a zis Mattia, iar Bianca a declarat: „De asta aveam nevoie. Era mult? Acum îmi vine să te sărut”, urmând, apoi, mai multe îmbrățișări și apropieri fizice între ei.

