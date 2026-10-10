Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Bonfire-urile duble au încins spiritele, iar diseară urmează noi momente intense

Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Bonfire-urile duble au încins spiritele, iar diseară urmează noi momente intense

Sentimente greu de înțeles, trăiri pe care nu le-au experimentat niciodată și momente în care totul devine mai greu de explicat decât s-ar fi putut aștepta, înainte de plecarea spre Thailanda.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 11:02 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 11:03
Insula Iubirii, lider detașat de audiență! | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Insula Iubirii, lider detașat de audiență

Testul devine, cu fiecare zi, mai real și mai încărcat de răspunsurile pe care le-au căutat, atunci când au venit la casting. Aseară, cei de acasă nu au pierdut niciun minut din Insula Iubirii, iar povestea continuă astăzi, de la ora 20:00, cu un bonfire care va schimba totul!

Trei băieți, Ionuț, Lorenzo și Marco, au ajuns la ceremonia focului și au văzut noi imagini cu partenerele lor! Dacă pentru Prinț, a fost despre conștientizare, imagini în care s-au aruncat cuvinte dure și clipe în care a realizat ce i-a lipsit, pentru Lorenzo a fost despre acceptare. Cel care a simțit cel mai puternic efectele discuției a fost Mocăniță, după ce împreună cu Radu Vâlcan a discutat momentul de cotitură din relația lui cu Claudia, cel asupra căruia încă plutesc multe semne de întrebare, referitoare la infidelitate.

Nici bonfire-ul fetelor nu a fost deloc mai liniștit! Armina a izbucnit în lacrimi, a decis să oprească imaginile cu Marcel și a recunoscut că și-ar dori să plece acasă, totul fiind deja prea mult și prea dificil pentru ea. Va mai găsi puterea să meargă mai departe?

Articolul continuă după reclamă

Seara a adus, încă o dată, povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 00:14, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 5.5 puncte de rating şi 22.4% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:48, peste 1 milion de telespectatori au fost prinși de cele două bonfire.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.5 puncte de rating și 23.4% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.1 puncte de rating și 25.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Dacă Armina și Bianca Iotu au văzut deja imagini cu partenerii lor, pentru Claudia, șocul este aproape de începere! Ce va vedea tânăra despre iubitul ei, descoperim curând! Tot atunci, după alegerile de date, ambele vile vor avea parte de un șoc! Conștientizările vor crește și vor ajunge într-un punct care va schimba totul, definitiv!

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și Național

Perioada 9 octombrie 2026
Moment tensionat la Insula Iubirii. Radu i-a cerut unei concurente să arunce cristalul conexiunii în foc. Cum a reacțion...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro
Observatornews.ro Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: "Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult" Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: "Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult"
Antena 3 Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul: "Simțim că am fost păcăliți" Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul: "Simțim că am fost păcăliți"
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Moment tensionat la Insula Iubirii. Radu i-a cerut unei concurente să arunce cristalul conexiunii în foc. Cum a reacționat
Moment tensionat la Insula Iubirii. Radu i-a cerut unei concurente să arunce cristalul conexiunii în foc. Cum a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Armina a izbucnit în plâns la Insula Iubirii. Ce i-a propus Radu după ce soția lui Marcel a cedat: „Pot să plec și singură!”
Armina a izbucnit în plâns la Insula Iubirii. Ce i-a propus Radu după ce soția lui Marcel a cedat: „Pot să...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x