Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Bonfire-urile duble au încins spiritele, iar diseară urmează noi momente intense

Sentimente greu de înțeles, trăiri pe care nu le-au experimentat niciodată și momente în care totul devine mai greu de explicat decât s-ar fi putut aștepta, înainte de plecarea spre Thailanda.

Insula Iubirii, lider detașat de audiență

Testul devine, cu fiecare zi, mai real și mai încărcat de răspunsurile pe care le-au căutat, atunci când au venit la casting. Aseară, cei de acasă nu au pierdut niciun minut din Insula Iubirii, iar povestea continuă astăzi, de la ora 20:00, cu un bonfire care va schimba totul!

Trei băieți, Ionuț, Lorenzo și Marco, au ajuns la ceremonia focului și au văzut noi imagini cu partenerele lor! Dacă pentru Prinț, a fost despre conștientizare, imagini în care s-au aruncat cuvinte dure și clipe în care a realizat ce i-a lipsit, pentru Lorenzo a fost despre acceptare. Cel care a simțit cel mai puternic efectele discuției a fost Mocăniță, după ce împreună cu Radu Vâlcan a discutat momentul de cotitură din relația lui cu Claudia, cel asupra căruia încă plutesc multe semne de întrebare, referitoare la infidelitate.

Nici bonfire-ul fetelor nu a fost deloc mai liniștit! Armina a izbucnit în lacrimi, a decis să oprească imaginile cu Marcel și a recunoscut că și-ar dori să plece acasă, totul fiind deja prea mult și prea dificil pentru ea. Va mai găsi puterea să meargă mai departe?

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Seara a adus, încă o dată, povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 00:14, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 5.5 puncte de rating şi 22.4% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:48, peste 1 milion de telespectatori au fost prinși de cele două bonfire.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.5 puncte de rating și 23.4% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.1 puncte de rating și 25.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Dacă Armina și Bianca Iotu au văzut deja imagini cu partenerii lor, pentru Claudia, șocul este aproape de începere! Ce va vedea tânăra despre iubitul ei, descoperim curând! Tot atunci, după alegerile de date, ambele vile vor avea parte de un șoc! Conștientizările vor crește și vor ajunge într-un punct care va schimba totul, definitiv!

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!