Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Gestul neașteptat al Oanei Monea care l-a stârnit pe Marius Avram. Imaginile nedifuzate la TV

În episodul 16 de Insula Iubirii Plus, după ce Oana Monea s-a întors de la bonfire-ul cu Maria, l-a luat pe Marius deoparte și i-a povestit ce a discutat cu soția lui.

Ea i-a spus că Maria a părut foarte tăcută, calmă și cumva intimidată de prezența Oanei. Ispita feminină i-a povestit lui Marius că ea i-a transmis Mariei că el a fost un bărbat drept și a ținut la căsnicia lui până în momentul în care a văzut biletul Mariei pentru Cătălin în care își mărturisea sentimentele.

Oana și Marius, gesturi intime nedifuzate la TV

Atunci Maria s-a supărat când a aflat că din cauza acestui gest al ei Marius a decis să își scoată verigheta și să anunțe despărțirea.

După ce au terminat această discuție, Oana a mers să se schimbe într-o rochie albă scurtă și s-au așezat din nou în baldachin unde au mai stat de vorbă. Oana s-a dus către Marius și s-au sărutat intens, încercând să îi acopere gura lui Marius ori de câte ori acesta încerca să vorbească.

La un moment dat a venit și Marius către ea să o sărute, după ce Oana i-a atras atenția că doar ea se apropie să îl sărute.

Apoi cei doi au vorbit despre ce planuri să își facă după plecarea din Thailanda, în timp ce Oana îi sugera să meargă împreună la Constanța.

În timp ce o mângâia pe umăr, Oana l-a mușcat de deget pe Marius, iar asta l-a făcut pe el să îi spună „ce perversă ești”. Oana i-a zâmbit și l-a sărutat.

Marius a întrebat-o apoi dacă ea chiar s-a îndrăgostit de el, iar ea i-a răspuns afirmativ și el a întrebat-o ce anume îi place la el. Oana i-a răspuns că ea și-a dat seama cu adevărat cine e el atunci când au fost împreună în club și el nu a făcut nicio mișcare către ea, ținând cont de faptul că este însurat.

După câteva ore petrecute în baldachin, Oana și Marius au dormit împreună în camera lui Marius.

