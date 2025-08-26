Insula Iubirii, 26 august 2025. Andrei Lemnaru și Marian Grozavu, primii protagoniști de la Bonfire. Ce i-a zdruncinat pe băieți

În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, concurenții au trecut de la extaz la agonie! Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo, iar Marian Grozavu a refuzat să accepte imaginile cu Bianca și Mattia.

Începutul episodului 17 le-a surprins pe Maria și Oana continuând discuția de la Bonfire după ce concurenta a urmărit imaginile în care soțul ei se săruta cu ispita. Deși s-a abținut cu greu să nu verse lacrimi la ceremonia specială, după vizionarea materialului, aceasta a răbufnit chiar în fața celei care i-a făcut partenerul de viață de 11 ani să pice testul relației.

Emoțiile puternice au continuat însă și în cazul celorlalți concurenți, mai ales că a urmat o nouă ceremonie a focului și în tabăra baieților, acolo unde doi dintre ei au urmărit unele dintre cele mai dureroase imagini.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în cadrul episodului 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, cine s-a lăsat purtat de magia Thailandei, cine sunt ispitele care au ajuns în dormitoarele concurenților și de ce surpriză a avut parte una dintre fete.

Citește și: Insula Iubirii, 26 august 2025. Ispita Mattia i-a furat un pupic Biancăi Dan. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți

Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Cu vocea și bărbia tremurând, Maria a recunoscut că imaginile pe care le-a urmărit în ediția 16 au șocat-o cu adevărat, fiind nevoită să retrăiască momentele în care era la pământ din cauza faptului că soțul ei a înșelat-o.

„Cred că toată durerea care mi-a fost provocată în urmă cu doi ani și jumătate se întoarce și mi-era teamă să vin aici pentru lucrul acesta. O să discut cu el, ar fi cel mai bine, cu partenerul. Cu siguranță îmi va explica el mai multe. Nu pot să spun mai multe lucruri” a spus aceasta cu dezamăgire pe chip și îndurerată.

Oana a încercat să o facă pe concurentă să înțeleagă că și ceea ce a făcut ea se numește tot înșelat, deoarece ea a pus accentul pe faptul că nu a omis niciodată că este căsătorită, așa cum a făcut-o Marius: „Să știi că înșelatul nu înseamnă doar un sărut sau atingeri. Ceea ce tu ai făcut, consider că este tot înșelat. Știu foarte bine ce scria în acel bilet și ce i-ai scris lui Cătălin, iar pentru mine asta înseamnă înșelat și pentru el la fel”.

Deși părea că nimic nu poate fi mai rău, Maria a mai primit un material de la Radu Vâlcan, material pe care l-a urmărit cu sufletul la gură, deoarece în cadrul acestuia Marius și-a dat verigheta jos după citirea scrisorii pe care ea i-a scris-o lui Cătălin, anunțând astfel despărțirea.

În timp ce concurenta încerca să își justifice acțiunile, Oana a întrerupt-o de mai multe ori, reamintindu-i că a mințit, a ascuns și că nu și-a asumat nimic din ce a scris în bilet.

Dialogul dintre cele două a devenit destul de tăios din acest moment, iar atitudinea lor s-a schimbat total.

„A fost pur și simplu un lucru pe care l-am simțit la momentul respectiv, după care nu am mai gândit în modul respectiv. Am oprit eu în momentul în care am văzut întâlnirea din club cu tine, moment în care am venit acasă și am spus << Nu am de ce să mă îndoiesc, va fi soțul perfect până la final >>. Atunci mi-am dat seamă că am sentimente destul de puternice pentru el și nu am de ce să mă îndoiesc. M-am simțit liberă, nu m-am gândit că o să se întâmple un atașament în niciun fel. Nu-mi dau seama dacă sunt îndrăgostită sau nu.” a spus Maria, în timp ce Oana îi reamintea că nu este asumată și o întreba dacă acest lucru a anulat dorința de a se întâlni cu ispita masculină afară, fapt pe care concurenta l-a confirmat.

În cele din urmă ea și-a dorit să afle cum este în prezent soțul ei, iar ispita i-a confirmat că este mai bine, mai ales că are ea grijă de el. Totuși, Maria a avut intenția de a-i transmite un mesaj prin Oana, însă a renunțat la idee imediat.

Citește și: Insula Iubirii, 26 august 2025. Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea după prima noapte petrecută în dormitor

Maria Avram și Oana Monea s-au întors și le-au povestit colegilor ce s-a întâmplat la Bonfire-ul lor

În timp ce Maria a răbufnit în plâns în brațele lui Cătălin și s-a retras cu el într-o cameră pentru a se liniști, Oana l-a luat pe Marius la o discuție serioasă departe de ceilalți.

Cele două au povestit aceleași lucruri, însă din văzute din două unghiuri total diferite. Dacă Maria îl învinovățea pe soțul ei pentru cele întâmplate, Oana încerca să îl apere și să îl facă să înțeleagă că nu el este cel vinovat pentru faptul că la un moment dat a înșelat-o.

Maria și-a stăpânit cu greu lacrimile și a încercat cu toate puterile să se destindă la petrecere, iar Marius a rămas uimit că soția lui a fost calmă și „ascultătoare” la Bonfire, dat fiind că nu se aștepta la un astfel de comportament din partea ei și considerând-o cu adevărat vinovată.

Bianca Dan, contrariată de atitudinea ispitei Mattia Carnessali, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Văzând că Bianca l-a ales pe Narcis la următorul date, și nu pe el, așa cum toată lumea se aștepta, având în vedere apropierile dintre ei, ispita Mattia a decis să îi transmită câteva lucruri foarte serioase care au uimit-o complet.

Mai exact, el i-a cerut să îl sărute și să ia o decizie clară înainte de a-l alege la Dream Date pentru că altfel o va refuza. Toate aceste dorințe au venit din partea lui în contextul în care a văzut că Bianca nu este asumată și că încearcă să jongleze cu ispitele pentru a nu pica testul relației.

Bulversată de ceea ce a putut să audă, concurenta a rămas singură pe șezlong pe plajă pentru a se calma și pentru a reflecta asupra situației în care se afa. La scurt timp, Ionela a venit la ea și a încercat să o facă să se simtă mai bine.

„Nu m-a dezamăgit, dar de ce mă pui să aleg? Ok, avem o conexiune, cum zice și el, ne înțelegem din priviri... poate în altă viață am fi fost împreună... De ce îmi face asta?” a întrebat Bianca, în timp ce ispita Tavi și Francesca au venit să vadă dacă este bine.

Ea le-a recunoscut că există o conexiune, că este interesată de el, dar că nu a simțit neapărat o abordare corectă, motiv pentru care mai târziu a decis să îi înapoieze ceasul prin George, alături de care a avut o conversație deschisă.

„Cum pot eu să te sărut dacă eu am venit într-o relație aici? Cum pot să fac asta?” a întrebat aceasta.

Jaguarul a încercat să îi explice că Mattia nu este un băiat rău și că, din contră, și-a dorit să țină ascunse detalii legate de averea sa uriașă pentru ca fetele să nu îl aleagă pentru ce are, ci pentru ceea ce este.

Surprinzător a fost că, după această discuție, Bianca și-a pus din nou ceasul ispitei pe mână. „Vreau să fie ceva de-al lui la mine, nu știu dacă e atât de greșit” a mărturisit aceasta la testimonial.

Ea i-a mai recunoscut lui George că dacă era singură, în fiecare zi l-ar fi ales pe Mattia la date.

Citește și: Insula Iubirii, 26 august 2025. Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei

Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Într-un moment total neașteptat, Oana și Marius i-au luat prin surprindere pe toți, sărutându-se fără rețineri și cu multă pasiune. Însă, în sufletul concurentului părea să mai fie ceva înafară de suferința din cauza soției sale și alinarea din partea Oanei, iar acest lucru a ieșit rapid la iveală.

Soțul Mariei a avut curiozitatea dacă Oana s-a îndrăgostit cu adevărat de „un suflet atât de rănit”, iar ispita nu s-a sfiit să îi răspundă, dar după ce i-a cerut părerea. Marius a considerat că ea este reală, iar aceasta i-a replicat imediat: „Mai ai nevoie de răspunsuri?”, săruntându-l din nou și din nou.

După ce petrecerea s-a încheiat, cei doi s-au retras în camera lui și au dormit împreună, trăind unele dintre cele mai intense emoții de până acum. La testimonial el a recunoscut că și-au oficializat relația:

„Aș spune că da, am oficializat o relație prin faptul că am dormit la mine în cameră după acel sărut. Dacă nu era ceva între noi nu cred că ajungeam unde am ajuns acum, de la un sărut, să dormim împreună. Mă simt foarte fericit. În momentul acesta aș spune că formăm un cuplu și cred că va fi puțin diferit decât în trecut” a mărturisit el la testimonial.

Andrei Lemnaru a invitat-o pe ispita Andrușca să doarmă la el în cameră, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Văzând că Marius și Oana și-au dat liber frâu sentimentelor, Andrușca i-a recunoscut lui Andrei că și ea ar vrea să se afle cu el într-o astfel de ipostază. Spre surprinderea tuturor, el chiar a luat o inițiativă în acest sens și a invitat-o pe ispită să doarmă împreună.

„Într-un final Andrei și-a făcut curaj să mergem să dormim la el în cameră!” a spus aceasta la testimonial.

„Eu când aduc o fată în pat, eu simt s-o aduc, nu că e răzbunare sau alte chestii” a spus și Andrei, recunoscând că totul a venit natural.

După seara petrecută împreună, Andrușca a dezvăluit că l-a simțit destul de apropiat pe Andrei, însă ea așteaptă ca primul sărut să vină din partea lui pentru a se asigura că și el simte să facă acest pas cu adevărat.

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea după ce soțul ei a căzut în ispită. Cum s-a apărat

Ella Vișan și Teo Costache au dormit pentru prima dată la ea în cameră, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Se pare că relația dintre Ella și Teo cunoaște din ce în ce mai multe etape. Cei doi au decis să doarmă împreună, moment în care au descoperit un lucru la care nu sunt deloc compatibili.

În timp ce ea nu suportă deloc aerul condiționat la viteză mare, el are nevoie de acest lucru neapărat. De asemenea, ea și-a dorit să dormă cu o lumină aprinsă și cu perdelele deschise, iar el voia întuneric complet. În cele din urmă, aceste aspecte nu au mai contat deloc, pentru că Ella a deschis un subiect sensibil.

„Eu vreau să vii cu mine la Bonfire-ul special” a spus ea, urmând ca Teo să facă o afirmație ușor deranjantă: „Mergi sănătoasă!”.

Maria Avram, bulversată de atitudinea ispitei Cătălin, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Cătălin a observat că Maria încearcă să își salveze căsnicia, dar că nu renunță nici la el, motiv pentru care a simțit să dea un pas în spate și să nu îi mai intre în joc.

Concurenta a observat un comportament diferit la ispită și a realizat că l-a rănit, mai ales după ce acesta a plecat în cameră la somn fără să îi spună. Pentru că s-a simțit vinovată, ea s-a dus la el, însă din nou a avut parte de un tratament neașteptat.

Bulversată și îngândurată, Maria s-a retras pe un șezlong lângă apă, acolo unde a vrut să adoarmă. Totuși, Cătălin s-a dus la ea și i-a oferit din nou atenția de care a avut nevoie în acele clipe grele. În momentul în care cei doi s-au îmbrățișat, camerele au surprins verigheta pe care aceasta o poartă din nou.

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată

Teo Costache și Ella Vișan au ajuns la spital. Ce s-a întâmplat la date-urile concurenților în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Dacă fetele au avut parte de o ședință de masaj și de băi relaxante alături de ispitele masculine, băieții au trăit clipe intense pe o barcă de viteză, urmând să experimenteze snorkeling alături de partenerele pe care le-au ales pentru date.

Tensiunea dintre Maria și Cătălin s-a simțit din nou, însă treptat s-a evaporat, mai ales după ce ispita i-a făcut o invitație de a se muta la el în Londra, în cazul în care va dori să se mute și să își caute alt soț, așa cum ea a menționat.

Pentru majoritatea concurenților au fost unele dintre cele mai frumoase și relaxante momente, cu excepția lui Marian (care a povestit că în Caraibe a văzut lucruri care sunt peste cele din Thailanda), dar și a Ellei și a lui Teo, din cauza faptului că tânărul nu s-a simțit deloc bine. Ei au decis să se oprească pe drum pentru că nu Teo nu a mai putut continua experiența din cauza durerilor de stomac, iar în cele din urmă au decis să meargă la spital.

Cu toate acestea, cei doi au numit această experiență ca pe un date reușit, deoarece și-au demonstrat că sunt împreună și la bine, dar și la greu.

„A fost lângă mine, își făcea foarte multe griji pentru mine. Vezi, Dumnezeu te pune în astfel de situații ca să îți arate cine este lângă tine și pentru cine contezi tu ca om” a spus Teo la testimonial după ce i-a mulțumit și Ellei pentru tot sprijinul oferit.

Bianca Dan a avut parte de o surpriză neașteptată de ziua ei. Cum i-a furat un pupic ispita Mattia, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Deși nu a avut parte de o perioadă prea bună în ultimele zile, în care s-a lăsat cu multe lacrimi, dezamăgiri și gânduri negative, Bianca a reușit să se simtă mai bine cu ocazia zilei sale de naștere pe care a petrecut-o alături de colege și de ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 9. Ea s-a emoționat și a recunoscut că s-a simțit foarte bine în cele din urmă, dansând și făcând o mulțime de fotografii alături de toți cei din casă.

Băieții au continuat cu surprizele și i-au adus câte un trandafir de la fiecare pentru a alcătui un buchet, însă cel care s-a bucurat de toată atenția ei a fost Mattia, cel care a reușit să o sustragă ușor de la petrecere pentru a purta o conversație cu ea pe plajă.

Într-un moment total neașteptat, ispita a scos un buchet de flori pe care i l-a oferit și pe care ea l-a apreciat enorm, oferindu-i o îmbrățișare sinceră. Emoțiile au continuat totuși să vină, deoarece Mattia a reușit să îi fure un pupic pe buze în momentul în care ea a întors capul, iar el își dorea să o pupe pe obraz.

„A fost un pupic pe obraz. Ea s-a întors, eu m-am apropiat, a întors cealaltă jumătate de buze și în loc să întoarcă în partea cealaltă, a întors în partea opusă, și a fost un pupic pe buze” a spus acesta la testimonial.

Ulterior, cei doi au avut parte de o discuție intensă și plină de destăinuri. În timp ce ispita îi mărturisea că își dorește să vadă prin fapte că ea își dorește să clădească ceva împreună, Bianca încerca să se apere și să îl facă să înțeleagă ca ea încă este într-o relație.

„Fug de ce simt, de ce încep să simt, pentru că am venit cu cineva. Am responsabilități față de omul ăla până la capăt” i-a spus aceasta, urmând să îl întrebe dacă o va aștepta și să îi promită acest aspect.

Ulterior, Mattia i-a mai oferit o surpriză, și anume un bilet care era pus în buchetul de flori în care scria „Abia aștept să descoperim lumea împreună”. Concurenta s-a emoționat, iar de acolo au început să apară noi apropieri și complimente.

„Ne-am apropiat atât de mult, încât relația ei nu a mai contat în momentul respectiv” a spus ispita la testimonial.

Băieții au avut parte de încă un Bonfire special, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Ceea ce avea să se anunțe o seară plină de distracție s-a transformat într-o seară cu adevărat grea pentru concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Ei au fost chemați la o ceremonie specială, cu excepția lui George, care a rămas în vila băieților alături de toate ispitele feminine din acest sezon.

Primul care a avut parte de imaginile pregătit de Radu Vâlcan a fost Andrei Lemnaru care de la bun început a menționat că nu vrea să mai vadă că Ella a vorbit „urât” despre el.

După vizionarea primului material în care Ella povestea despre conversația pe care ar fi avut-o cu o clarvăzătoare, concurentul a ajuns la concluzia că ea i-a ascuns multe lucruri, neînțelegând de ce a continuat să facă pași importanți spre nuntă dacă ea trăia cu gândul că nu va exista una.

După cel de-al doilea material, în care partenera sa și Teo trăiau unele dintre cele mai intense momente în apă, în cameră, pe plajă sau pe terasă, spunându-i că este perfect, Andrei a realizat că se comportă cu ispita exact așa cum obișnuia să o facă și cu el la începutul relației.

După următoarele imagini în care logodnica lui i-a dezvăluit lui Teo că nu îi pare rău de ceea ce s-a întâmplat între ei și că 50% a luat în calcul că relația ei nu va mai fi, acesta a avut o reacție surprinzătoare: „Permite-mi să fac o cruce. Acum sunt chiar șocat!”. El a observat cât de schimbătoare poate fi Ella, însă a continuat să fie surprins de ceea ce aceasta i-a povestit ispitei cu privire la viața lor sexuală. Cu toate acestea imaginile au continuat, iar Andrei a fost nevoit să privească din nou o scenă de dragoste dintre cei doi.

„Întrebări... că eu nu mai am răspunsuri. Mi-a obosit creierul. E îndrăgostită, e singurul lucru care îmi vine în cap. Asta a fost pistol cu apă față de ce mi-ai arătat data trecută. Acum dacă e să mă întrebi pe mine, băiatul nu a făcut nimic, doar ea a mers către el. Orice pas pe care îl face, nu prea îl face Teo, îl face ea. Eu cred că nu mai avea sentimente pentru mine. Nu mă mai vrea... nu știu. Nu m-am gândit. Toate imaginile mi-au demonstrat că nu a mai vrut să fac parte din viața ei, dar a preferat să nu spună și și-a găsit „alinarea” în Teo, un bărbat care o atrage și care e o opțiune mai bună decât mine.

Mie nu îmi frică sau rușine să-mi spună că a găsit o opțiune mai bună decât mine. Sincer, n-aș mai vrea niciun răspuns din partea ei. Ea dă către mine. Am înțeles, am făcut și eu greșelile mele, cum poate și ea le-a făcut, dar... . Mi-era frică ca va da în mine.” a spus acesta, revoltat, dar totuși cu o atitudine impresionant de calmă.

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Marius Avram și Oana Monea s-au sărutat pe plajă fără rețineri. Ce i-a recunoscut concurentul

Marian Grozavu a fost al doilea concurent care a primit imagini la Bonfire, deși a recunoscut că nu ar vrea să vadă nimic. Partenerul Biancăi a observat că ea a interacționat atât cu Tavi, Narcis, cât și cu Mattia în egală măsură de-a lungul tuturor zilelor, dar a conștientizat cu greu că interacțiunile dintre ei au fost mai mult decât atât, cu toate că și Narcis a menționat că aceasta ar „jongla” cu ispitele.

„E prima dată când văd imagini cu Mattia, până acum era cu DJ Vasile sau cine era. Ce pot să zic... nu știu ce e biletul acela că văd că devina Insula Poeziei sezonul acesta. Au fost pupături acolo sau mi s-a părut? Băieți, voi ce ați văzut?!” a întrebat Marian, extrem de contrariat.

Andrei și Cristi i-au confirmat că a fost ceva pe umăr și că la un moment dat Bianca i-a permis ispitei să îi pună mâna pe picior.

„Radu, nu am răspunsuri, nu știu ce să zic. Se creează o legătură între ea și Mattia” a concluzionat acesta, dar ezitând să accepte imaginile pe care le-a văzut.

„Îmi dă de înțeles că ea are o părere proastă despre mine și nu știe cum voi pleca de aici. Dacă ea crede că eu plec cu Teodora, cumva ea trebuie să aibă un plan de rezervă. Probabil nu e genul de persoană care poate să stea singură” a mai adăugat după vizionarea unui alt videoclip.

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Marius Avram și Cătălin Brînză, față în față pentru prima dată: „Îmi venea să țip de durere”

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.