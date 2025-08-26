Insula Iubirii, 26 august 2025. Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea după prima noapte petrecută în dormitor

În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, Marius a decis oficializarea relației cu ispita Oana, iar încă doi concurenți au avut parte de primele nopți dormite alături de ispite în propriile camere. Iată cum s-a ajuns în acest punct.

Marius Avram i-a luat prin surprindere din nou pe telespectatori, însă de data aceasta cu un pas cu adevărat măreț, confirmând că între el și Oana este mai mult decât o prietenie.

După ce ispita s-a întors de la Bonfire-ul pe care l-a avut cu soția lui, concurentul a reușit să se liniștească și să se destindă din ce în ce mai tare în brațele celei care știe să îl asculte și să îl facă să se simtă important.

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a ajuns la oficializarea relației dintre ei și cine sunt ceilalți concurenți care au decis să doarmă în camere alături de ispite!

Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea după prima noapte petrecută în dormitor, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

La scurt timp după ce Oana i-a povestit ce s-a întâmplat la Bonfire, Marius a decis să rămână alături de ea și să i se destăinue cu privire la tot ceea ce a simțit în ultimele zile. El nu a ezitat să recunoască că are o curiozitate și a întrebat-o direct dacă ea s-a îndrăgostit cu adevărat, iar aceasta i-a cerut părerea înainte de-ai pune o întrebare retorică.

„Mai ai nevoie de răspunsuri?”a întrebat Oana, săruntându-l neîncetat din dorința de a-i demonstra că este cât se poate de reală.

Ulterior, cei doi s-au retras în camera lui, acolo unde au dormit pentru prima dată împreună, fără să se mai gândească la durerea pe care i-o provoacă soției sale. La testimonial, după noaptea petrecută în dormitorul său, Marius a recunoscut că între ei este o relație:

„Aș spune că da, am oficializat o relație prin faptul că am dormit la mine în cameră după acel sărut. Dacă nu era ceva între noi nu cred că ajungeam unde am ajuns acum, de la un sărut, să dormim împreună. Mă simt foarte fericit. În momentul acesta aș spune că formăm un cuplu și cred că va fi puțin diferit decât în trecut”.

Ce alți concurenți s-au răsfățat alături de ispite pentru prima dată în camerele lor, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Nu doar Marius și Oana au avut parte de un răsfăț total, petrecându-și noaptea împreună în camere, ci și Andrei Lemnaru cu ispita Andrușca și Ella Vișan cu ispita Teo.

Văzând că Marius și Oana și-au dat liber frâu sentimentelor, Andrușca i-a recunoscut lui Andrei că își dorește o apropiere, iar spre surprinderea tuturor, el chiar a luat o inițiativă în acest sens, invitând-o să doarmă împreună.

„Într-un final Andrei și-a făcut curaj să mergem să dormim la el în cameră!” a spus aceasta la testimonial.

„Eu când aduc o fată în pat, eu simt s-o aduc, nu că e răzbunare sau alte chestii” a spus și Andrei, recunoscând că totul a venit natural.

În tot acest timp, și partenera lui Andrei petrecea timp la ea în cameră alături de ispita Teo, după ce au decis că este momentul să treacă și la acest pas.

Totuși, aici, ei și-au dat seama că nu au chiar totul în comun, deoarece în timp ce ea își dorea lumină în cameră și aerul condiționat pornit pe o viteză mai mică, Teo voia să fie complet întuneric și cât se poate de răcoare.

Totuși, aceste detalii s-au risipit ușor pentru că Ella i-a cerut lui Teo să o însoțească la Bonfire-ul special.

Eu vreau să vii cu mine la Bonfire-ul special” a spus ea, urmând ca Teo să facă o afirmație ușor deranjantă: „Mergi sănătoasă!”.

