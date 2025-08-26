Antena Căutare
Insula Iubirii, 26 august 2025. Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea după prima noapte petrecută în dormitor

Insula Iubirii, 26 august 2025. Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea după prima noapte petrecută în dormitor

În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, Marius a decis oficializarea relației cu ispita Oana, iar încă doi concurenți au avut parte de primele nopți dormite alături de ispite în propriile camere. Iată cum s-a ajuns în acest punct.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 20:40 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 21:48

Marius Avram i-a luat prin surprindere din nou pe telespectatori, însă de data aceasta cu un pas cu adevărat măreț, confirmând că între el și Oana este mai mult decât o prietenie.

După ce ispita s-a întors de la Bonfire-ul pe care l-a avut cu soția lui, concurentul a reușit să se liniștească și să se destindă din ce în ce mai tare în brațele celei care știe să îl asculte și să îl facă să se simtă important.

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a ajuns la oficializarea relației dintre ei și cine sunt ceilalți concurenți care au decis să doarmă în camere alături de ispite!

Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea după prima noapte petrecută în dormitor, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

La scurt timp după ce Oana i-a povestit ce s-a întâmplat la Bonfire, Marius a decis să rămână alături de ea și să i se destăinue cu privire la tot ceea ce a simțit în ultimele zile. El nu a ezitat să recunoască că are o curiozitate și a întrebat-o direct dacă ea s-a îndrăgostit cu adevărat, iar aceasta i-a cerut părerea înainte de-ai pune o întrebare retorică.

„Mai ai nevoie de răspunsuri?”a întrebat Oana, săruntându-l neîncetat din dorința de a-i demonstra că este cât se poate de reală.

Ulterior, cei doi s-au retras în camera lui, acolo unde au dormit pentru prima dată împreună, fără să se mai gândească la durerea pe care i-o provoacă soției sale. La testimonial, după noaptea petrecută în dormitorul său, Marius a recunoscut că între ei este o relație:

„Aș spune că da, am oficializat o relație prin faptul că am dormit la mine în cameră după acel sărut. Dacă nu era ceva între noi nu cred că ajungeam unde am ajuns acum, de la un sărut, să dormim împreună. Mă simt foarte fericit. În momentul acesta aș spune că formăm un cuplu și cred că va fi puțin diferit decât în trecut”.

Ce alți concurenți s-au răsfățat alături de ispite pentru prima dată în camerele lor, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Nu doar Marius și Oana au avut parte de un răsfăț total, petrecându-și noaptea împreună în camere, ci și Andrei Lemnaru cu ispita Andrușca și Ella Vișan cu ispita Teo.

Văzând că Marius și Oana și-au dat liber frâu sentimentelor, Andrușca i-a recunoscut lui Andrei că își dorește o apropiere, iar spre surprinderea tuturor, el chiar a luat o inițiativă în acest sens, invitând-o să doarmă împreună.

„Într-un final Andrei și-a făcut curaj să mergem să dormim la el în cameră!” a spus aceasta la testimonial.

„Eu când aduc o fată în pat, eu simt s-o aduc, nu că e răzbunare sau alte chestii” a spus și Andrei, recunoscând că totul a venit natural.

În tot acest timp, și partenera lui Andrei petrecea timp la ea în cameră alături de ispita Teo, după ce au decis că este momentul să treacă și la acest pas.

Totuși, aici, ei și-au dat seama că nu au chiar totul în comun, deoarece în timp ce ea își dorea lumină în cameră și aerul condiționat pornit pe o viteză mai mică, Teo voia să fie complet întuneric și cât se poate de răcoare.

Totuși, aceste detalii s-au risipit ușor pentru că Ella i-a cerut lui Teo să o însoțească la Bonfire-ul special.

Eu vreau să vii cu mine la Bonfire-ul special” a spus ea, urmând ca Teo să facă o afirmație ușor deranjantă: „Mergi sănătoasă!”.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Marius Avram și Oana Monea
Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

AS.ro Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Observatornews.ro ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună

