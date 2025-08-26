Antena Căutare
Insula Iubirii, 26 august 2025. Ispita Mattia i-a furat un pupic Biancăi Dan. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți

În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de ispita Mattia, care a reușit să îi fure un pupic, dar și să o surprindă cu adevărat de ziua ei. Iată ce clipe intense au petrecut pe plajă.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 20:50

După câteva zile în care a plâns și s-a simțit extrem de demoralizată, Bianca Dan pare că a învățat să zâmbească din nou, mai ales că toți cei din vilă i-au pregătit o surpriză cu adevărat frumoasă cu ocazia zilei sale de naștere.

Ea a încercat să uite de probleme și să treacă peste discuția dureroasă pe care a avut-o cu Mattia, dând dovadă că a înțeles că el își dorește să o vadă mai hotărâtă și asumată în tot ceea ce face.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a ajuns Bianca să renunțe la bariere și să se lase răsfățată cu adevărat de ispita care a atras-o în ultimele zile!

Ispita Mattia i-a furat un pupic Biancăi Dan. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Ziua de naștere a Biancăi a venit cu multe surprize la pachet! S-a lăsat cu dans, voie bună, multe fotografii, dar și momente intense petrecute alături de ispita masculină departe de ceilalți.

Dacă inițial petrecerea a început pe terasă, iar toți băieții i-au oferit în dar câte un trandafir pentru a alcătui un buchet, mai târziu totul s-a transformat într-o întâlnire romantică pe plajă alături doar de Mattia care a surprins-o cu propriile flori, special cumpărate pentru ea.

Bianca, vizibil emoționată, i-a mulțumit și i-a oferit o îmbrățișae sinceră, urmând ca el să îi fure un pupic într-un moment total neașteptat.

„A fost un pupic pe obraz. Ea s-a întors, eu m-am apropiat, a întors cealaltă jumătate de buze și în loc să întoarcă în partea cealaltă, a întors în partea opusă, și a fost un pupic pe buze” a explicat ispita la testimonial.

Cei doi au continuat să petreacă clipe frumoase împreună, departe de colegii din bilă, făcându-li o serie de confesiuni emoționante unul celuilalt. Într-un moment de sinceritate, ea i-a explicat motivul pentru care a ezitat să îl aleagă la date, însă ceea ce i-a cerut i-a surprins cu adevărat pe telespectatori.

„Fug de ce simt, de ce încep să simt, pentru că am venit cu cineva. Am responsabilități față de omul ăla până la capăt” a precizat Bianca, urmând să îl întrebe pe bărbat dacă o va aștepta după emisiune și să îi ceară să promită acest aspect.

Au urmat multe îmbrățișări, atingeri și momente de afecțiune, iar emoțiile și-au spus cuvântul mai ales când ispita a scos un bilețel cu următorul mesaj: „Abia aștept să descoperim lumea împreună”.

Ea a rămas impresionată de gest, mai ales că Mattia a adăugat că vrea să vadă lumea alături de ea, chiar dacă a mai văzut-o și singur.

„Ne-am apropiat atât de mult, încât relația ei nu a mai contat în momentul respectiv” a mai povestit ispita la testimonial.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Bianca Dan și Mattia Carnessali
+10
Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

