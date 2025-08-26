Insula Iubirii, 26 august 2025. Ispita Mattia i-a furat un pupic Biancăi Dan. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți

În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de ispita Mattia, care a reușit să îi fure un pupic, dar și să o surprindă cu adevărat de ziua ei. Iată ce clipe intense au petrecut pe plajă.

După câteva zile în care a plâns și s-a simțit extrem de demoralizată, Bianca Dan pare că a învățat să zâmbească din nou, mai ales că toți cei din vilă i-au pregătit o surpriză cu adevărat frumoasă cu ocazia zilei sale de naștere.

Ea a încercat să uite de probleme și să treacă peste discuția dureroasă pe care a avut-o cu Mattia, dând dovadă că a înțeles că el își dorește să o vadă mai hotărâtă și asumată în tot ceea ce face.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a ajuns Bianca să renunțe la bariere și să se lase răsfățată cu adevărat de ispita care a atras-o în ultimele zile!

Ispita Mattia i-a furat un pupic Biancăi Dan. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți, în ediția 17 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025

Ziua de naștere a Biancăi a venit cu multe surprize la pachet! S-a lăsat cu dans, voie bună, multe fotografii, dar și momente intense petrecute alături de ispita masculină departe de ceilalți.

Dacă inițial petrecerea a început pe terasă, iar toți băieții i-au oferit în dar câte un trandafir pentru a alcătui un buchet, mai târziu totul s-a transformat într-o întâlnire romantică pe plajă alături doar de Mattia care a surprins-o cu propriile flori, special cumpărate pentru ea.

Bianca, vizibil emoționată, i-a mulțumit și i-a oferit o îmbrățișae sinceră, urmând ca el să îi fure un pupic într-un moment total neașteptat.

„A fost un pupic pe obraz. Ea s-a întors, eu m-am apropiat, a întors cealaltă jumătate de buze și în loc să întoarcă în partea cealaltă, a întors în partea opusă, și a fost un pupic pe buze” a explicat ispita la testimonial.

Cei doi au continuat să petreacă clipe frumoase împreună, departe de colegii din bilă, făcându-li o serie de confesiuni emoționante unul celuilalt. Într-un moment de sinceritate, ea i-a explicat motivul pentru care a ezitat să îl aleagă la date, însă ceea ce i-a cerut i-a surprins cu adevărat pe telespectatori.

„Fug de ce simt, de ce încep să simt, pentru că am venit cu cineva. Am responsabilități față de omul ăla până la capăt” a precizat Bianca, urmând să îl întrebe pe bărbat dacă o va aștepta după emisiune și să îi ceară să promită acest aspect.

Au urmat multe îmbrățișări, atingeri și momente de afecțiune, iar emoțiile și-au spus cuvântul mai ales când ispita a scos un bilețel cu următorul mesaj: „Abia aștept să descoperim lumea împreună”.

Ea a rămas impresionată de gest, mai ales că Mattia a adăugat că vrea să vadă lumea alături de ea, chiar dacă a mai văzut-o și singur.

„Ne-am apropiat atât de mult, încât relația ei nu a mai contat în momentul respectiv” a mai povestit ispita la testimonial.

