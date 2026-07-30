Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius

Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius

Maria a primti de la ispita Cătălin un cadou „cu bătaie” și adevăruri dureroase au ieșit la iveală abia acum! Descoperă ce reacție a avut Marius, în ediția din 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 23:20 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 23:20
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Maria și Marius au fost la bonfire la Insula Iubirii – Reuniuni, în ediția din 30 iulie 2026, prilej cu care tânăra s-a întâlnit din nou cu ispita Cătălin. Descoperă în rândurile de mai jos ce cadou plin de semnificație i-a adus acesta, dar și ce detalii complet neașteptate au ieșit la iveală abia acum, la doi ani după participarea lor la Insula Iubirii. Ispita a dat cărțile pe față și Marius a fost luat prin surprindere de cele întâmplate.

Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri au ieșit la iveală și ce reacție a avut Marius, când a aflat totul, la Insula Iubirii – Reuniuni

În ediția 2 din data de 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului. Este și cazul cuplului format din Marius și Maria. Cei doi au oferit detalii despre ce s-a întâmplat în Thailanda, cum s-au întors de la Insula Iubirii și cum a evoluat sau s-a schimbat viața lor între timp.

Citește și: Insula Iubirii – Reuniuni: Cum a reacționat Cornel când a văzut imaginile cenzurate cu Iustina dezlănțuită! Ce a urmat, la bonfire

Un moment cu totul și cu totul aparte a fost atunci când și-a făcut apariția ispita Cătălin, care i-a adus Mariei un cadou „cu bătaie”: un coș plin cu fructe. Darul făcea indirect referire la faptul că Maria vorbea codat despre anumite persoane de la Insula Iubirii folosind nume de legume.

„Poate cu ocazia asta îmi spui și mie ce legumă am fost”, a dorit Cătălin să afle.

„Tu ai fost roșia, Teo era castravetele. Mie îmi plăcea roșie, Biancăi îi plăcea castravetele”, a răspuns imediat Maria.

„Marius, tu cum ești? Ești bine?”, a întrebat Radu Vâlcan, văzând că Maria discută cu ispita, iar Marius asistă stingher la cele întâmplate.

„Sunt bine, doar privesc și ascult”, a fost replica acestuia.

„E puțin în plus”, a zis ispita Oana Monea, care a privit totul pe ecran și a comentat cele observate.

Radu Vâlcan a difuzat diferite imagini cu apropierea dintre Maria și ispita Cătălin. Am putut revedea ce mesaje și bilețele și-au trimis cei doi, dar și momente îndrăznețe sau momente de sărut și dansuri lascive.

„Pentru mine a fost puțin ciudat să revăd imaginile și să îi văd și aici. Am trecut peste”, a zis Marius.

A fost momentul în care anumite dureri mai vechi au ieșit din nou la iveală și Marius a părut afectat de cele văzute, în ciuda explicațiilor aduse de Maria.

Dacă în emisiune el a zis că ispita a forțat sărutul cu soția lui, iată că acum a ieșit la iveală faptul că nu a fost deloc vorba despre un sărut forțat. Și Oana Monea și ispita Cătălin s-au mirat de faptul că Marius refuză să vadă anumite detalii.

„Marius, la un moment dat ai zis că eu am făcut ceva forțat, intenționat. Vreau să clarific că tot ce am făcut acolo a fost natural. Nu mi-am dorit să fac un context pentru nimeni, nici în fața publicului, nici față de tine. Eu am avut grijă de ea, am demachiat-o când a băut. Mă vezi pe mine un om care își dorește multă atenție?”, a zis ispita.

„Te-ai lămurit?”, a întrebat Radu Vâlcan.

„Da, să zicem că da. Eu am văzut forțat sărutul ăla, acum ei doi spun că nu a fost, sunt bulversat. O să avem o discuție”, a fost reacția lui Marius.

„Adevărul doare de multe ori, dar trebuie spus pe față și trebuie recunoscut din toate punctele de vedere”, a fost de părere ispita, la testimonial.

colaj foto cu maria, ispita catalin si marius, la insula iubirii
+6
Mai multe fotografii

Emisiunea Insula Iubirii – Reuniuni poate fi urmărită oricând pe AntenaPLAY!

Insula Iubirii – Reuniuni: George și Ionela au venit la bonfire! Ce a dezvăluit tânăra despre ea și ispita George Jaguar...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură dupa lovitură Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură dupa lovitură
Observatornews.ro Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi" Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
Antena 3 O insulă privată din Delta Dunării se vinde iar prețul tocmai s-a prăbușit. Are locuri de cazare, restaurant și piscină O insulă privată din Delta Dunării se vinde iar prețul tocmai s-a prăbușit. Are locuri de cazare, restaurant și piscină
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Trei cupluri revin la Insula Iubirii – Reuniuni, de la 20:30: „La câte s-au întâmplat, de fiecare dată au existat surprize”
Trei cupluri revin la Insula Iubirii – Reuniuni, de la 20:30: „La câte s-au întâmplat, de fiecare dată au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prima ispită care a încins Insula Iubirii, schimbare spectaculoasă după 11 ani. Cum arată acum și cu cine formează un cuplu
Prima ispită care a încins Insula Iubirii, schimbare spectaculoasă după 11 ani. Cum arată acum și cu cine...
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x