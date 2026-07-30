Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius

Maria a primti de la ispita Cătălin un cadou „cu bătaie” și adevăruri dureroase au ieșit la iveală abia acum! Descoperă ce reacție a avut Marius, în ediția din 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni.

Maria și Marius au fost la bonfire la Insula Iubirii – Reuniuni, în ediția din 30 iulie 2026, prilej cu care tânăra s-a întâlnit din nou cu ispita Cătălin. Descoperă în rândurile de mai jos ce cadou plin de semnificație i-a adus acesta, dar și ce detalii complet neașteptate au ieșit la iveală abia acum, la doi ani după participarea lor la Insula Iubirii. Ispita a dat cărțile pe față și Marius a fost luat prin surprindere de cele întâmplate.

Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri au ieșit la iveală și ce reacție a avut Marius, când a aflat totul, la Insula Iubirii – Reuniuni

În ediția 2 din data de 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului. Este și cazul cuplului format din Marius și Maria. Cei doi au oferit detalii despre ce s-a întâmplat în Thailanda, cum s-au întors de la Insula Iubirii și cum a evoluat sau s-a schimbat viața lor între timp.

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Un moment cu totul și cu totul aparte a fost atunci când și-a făcut apariția ispita Cătălin, care i-a adus Mariei un cadou „cu bătaie”: un coș plin cu fructe. Darul făcea indirect referire la faptul că Maria vorbea codat despre anumite persoane de la Insula Iubirii folosind nume de legume.

„Poate cu ocazia asta îmi spui și mie ce legumă am fost”, a dorit Cătălin să afle.

„Tu ai fost roșia, Teo era castravetele. Mie îmi plăcea roșie, Biancăi îi plăcea castravetele”, a răspuns imediat Maria.

„Marius, tu cum ești? Ești bine?”, a întrebat Radu Vâlcan, văzând că Maria discută cu ispita, iar Marius asistă stingher la cele întâmplate.

„Sunt bine, doar privesc și ascult”, a fost replica acestuia.

„E puțin în plus”, a zis ispita Oana Monea, care a privit totul pe ecran și a comentat cele observate.

Radu Vâlcan a difuzat diferite imagini cu apropierea dintre Maria și ispita Cătălin. Am putut revedea ce mesaje și bilețele și-au trimis cei doi, dar și momente îndrăznețe sau momente de sărut și dansuri lascive.

„Pentru mine a fost puțin ciudat să revăd imaginile și să îi văd și aici. Am trecut peste”, a zis Marius.

A fost momentul în care anumite dureri mai vechi au ieșit din nou la iveală și Marius a părut afectat de cele văzute, în ciuda explicațiilor aduse de Maria.

Dacă în emisiune el a zis că ispita a forțat sărutul cu soția lui, iată că acum a ieșit la iveală faptul că nu a fost deloc vorba despre un sărut forțat. Și Oana Monea și ispita Cătălin s-au mirat de faptul că Marius refuză să vadă anumite detalii.

„Marius, la un moment dat ai zis că eu am făcut ceva forțat, intenționat. Vreau să clarific că tot ce am făcut acolo a fost natural. Nu mi-am dorit să fac un context pentru nimeni, nici în fața publicului, nici față de tine. Eu am avut grijă de ea, am demachiat-o când a băut. Mă vezi pe mine un om care își dorește multă atenție?”, a zis ispita.

„Te-ai lămurit?”, a întrebat Radu Vâlcan.

„Da, să zicem că da. Eu am văzut forțat sărutul ăla, acum ei doi spun că nu a fost, sunt bulversat. O să avem o discuție”, a fost reacția lui Marius.

„Adevărul doare de multe ori, dar trebuie spus pe față și trebuie recunoscut din toate punctele de vedere”, a fost de părere ispita, la testimonial.

Emisiunea Insula Iubirii – Reuniuni poate fi urmărită oricând pe AntenaPLAY!