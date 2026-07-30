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Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a refuzat Maria Avram revederea cu Oana Monea! Ce a declarat ispita

Episodul 2, din 30 iulie 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni.
Joi, 30.07.2026, 23:57
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”Facem pariu că o să plângi!”. Nu rata următorul episod Insula Iubirii: Reuniuni, de la 20:30, pe Antena 1

”Facem pariu că o să plângi!”. Nu rata următorul episod Insula Iubirii: Reuniuni, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Joi, 30.07.2026, 23:59 Insula Iubirii: Reuniuni. Maria și ispita Cătălin au deslușit misterul bilețelului

Insula Iubirii: Reuniuni. Maria și ispita Cătălin au deslușit misterul bilețelului

Logo show Joi, 30.07.2026, 23:40 Insula Iubirii: Reuniuni. Maria și Marius Avram, față în față cu ispita Cătălin! Ce cadou a primit fosta concurenta

Insula Iubirii: Reuniuni. Maria și Marius Avram, față în față cu ispita Cătălin! Ce cadou a primit fosta concurenta

Logo show Joi, 30.07.2026, 23:20 Insula Iubirii: Reuniuni. Ce a spus Maria Avram despre episodul cu sărutul din baie

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce a spus Maria Avram despre episodul cu sărutul din baie

Logo show Joi, 30.07.2026, 22:50 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a evoluat relația dintre Marius și Maria Avram după experiența din Thailanda

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a evoluat relația dintre Marius și Maria Avram după experiența din Thailanda

Logo show Joi, 30.07.2026, 22:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Ce surpriză inedită a avut ispita Jaguarul pentru George Vornicu

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce surpriză inedită a avut ispita Jaguarul pentru George Vornicu

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:50 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a reacționat George Vornicu când a revăzut imaginile cu el în Thailanda

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a reacționat George Vornicu când a revăzut imaginile cu el în Thailanda

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:50 Insula Iubirii: Reuniuni. De ce au decis George Vornicu și Ionela Coșa să amâne nunta

Insula Iubirii: Reuniuni. De ce au decis George Vornicu și Ionela Coșa să amâne nunta

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:49 Insula Iubirii: Reuniuni. Motivul pentru care Teo a refuzat să iasă cu Iustina la dream date

Insula Iubirii: Reuniuni. Motivul pentru care Teo a refuzat să iasă cu Iustina la dream date

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Iustina și Cornel Luchian, față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat cuplul

Insula Iubirii: Reuniuni. Iustina și Cornel Luchian, față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat cuplul

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:10 Insula Iubirii: Reuniuni. Care a fost ispitele feminine care au deranjat-o pe Iustina

Insula Iubirii: Reuniuni. Care a fost ispitele feminine care au deranjat-o pe Iustina

Logo show Joi, 30.07.2026, 20:40 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum li s-a schimbat viața Iustinei și lui Cornel Luchian după participarea la emisiune

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum li s-a schimbat viața Iustinei și lui Cornel Luchian după participarea la emisiune

Logo show Joi, 30.07.2026, 20:30
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