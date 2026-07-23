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Insula Iubirii – Reuniuni: Cine este și cum arată noua iubită a lui Danny Boy: „M-am schimbat acum”

Maria Covașa și Raluca, actuala iubită a lui Danny Boy, s-au întâlnit pentru prima dată la bonfire, în „Insula Iubirii – Reuniuni”. Iată cum au reacționat cele două și ce a spus Raluca despre relația cu fostul concurent.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 22:10 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 22:26
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Primul episod al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, difuzat pe 23 iulie 2026, a fost plin de momente neașteptate. Una dintre cele mai surprinzătoare apariții ale serii a fost cea a Ralucăi, actuala iubită a lui Danny Boy, care a venit la bonfire și s-a întâlnit, pentru prima dată, cu Maria Covașă, fosta parteneră a acestuia.

Cine este și cum arată noua iubită a lui Dany Boy

Momentul a fost urmărit cu atenție atât de ceilalți participanți, cât și de telespectatori, existând curiozitatea de a vedea cum vor reacționa cele două femei în momentul în care se vor afla față în față.

Contrar așteptărilor, întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă calmă. Maria și Raluca au interacționat firesc în timpul discuțiilor și au dat dovadă de respect reciproc, fără tensiuni sau reproșuri. Cele două au schimbat câteva replici și au lăsat impresia că trecutul nu mai reprezintă un motiv de conflict.

Prezența Ralucăi la bonfire a fost o surpriză și pentru Maria, însă fosta concurentă a ales să trateze situația cu maturitate. După doi ani de la experiența trăită în Insula Iubirii, Maria a demonstrat că a depășit despărțirea de Danny Boy și că privește acum lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Ce a spus Danny Boy despre relația sa actuală

La rândul său, Danny Boy s-a arătat relaxat în timpul întâlnirii și nu a încercat să evite discuțiile despre relația sa actuală. Acesta a lăsat de înțeles că este fericit alături de Raluca și că și-a găsit echilibrul după despărțirea de Maria.

Întrebată dacă ar avea emoții în cazul în care Danny Boy ar participa din nou la Insula Iubirii, Raluca a răspuns fără ezitare că are deplină încredere în partenerul ei.

„Nu cred că ar mai face ceva în punctul acesta în care suntem în relație”, a spus Raluca.

Actuala iubită a lui Danny Boy a explicat că relația lor se bazează pe comunicare și încredere și că nu se teme de o eventuală participare a acestuia într-un nou sezon al emisiunii. Declarația sa a surprins o parte dintre cei prezenți, însă a confirmat că între cei doi există o relație stabilă.

Momentul în care Maria și Raluca s-au aflat față în față a fost unul dintre cele mai comentate din ediție. Deși multe persoane se așteptau la o confruntare, cele două au demonstrat că pot purta o discuție civilizată și că nu există animozități între ele.

Bonfire-ul a reprezentat, astfel, o ocazie pentru toți cei implicați să închidă capitole din trecut și să vorbească deschis despre schimbările din viața lor. Atât Maria, cât și Dany Boy au arătat că au mers mai departe după despărțire, iar apariția Ralucăi a confirmat că fostul concurent și-a refăcut viața și privește cu optimism spre viitor.

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Întâlnirea dintre fosta și actuala iubită a lui Dany Boy s-a încheiat într-o notă pașnică, demonstrând că, la doi ani de la experiența din Insula Iubirii, emoțiile au fost înlocuite de maturitate și respect reciproc.

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