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Insula Iubirii – Reuniuni: Cum a reacționat Cornel când a văzut imaginile cenzurate cu Iustina dezlănțuită! Ce a urmat, la bonfire

În ediția a doua a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, difuzată în data de 30 iulie 2026, Cornel a văzut imagini cenzurate cu Iustina dezlănțuită, iar reacția acestuia a fost una neașteptată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 20:53 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 20:53
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În ediția din 30 iulie 2206, trei cupluri au venit la o ceremonie a focului intensă, alături de Radu Vâlcan, la Insula Iubirii – Reuniuni. Acesta a fost momentul în care au fost difuzate din nou imagini cenzurate cu Iustina dezlănțuită, iar camerele de filmat au surprins ce reacție a avut Cornel, când a văzut-o pe mama copiilor săi în astfel de ipostaze.

Cornel a văzut imagini cenzurate cu Iustina dezlănțuită! Ce reacție a avut, la ceremonia focului de la Insula Iubirii – Reuniuni

Așa cum ne-am obișnuit, după o veste bună, la Insula Iubirii vine aproape mereu și o veste nu tocmai plăcută! La fel s-a întâmplat și în ediția din 30 iulie 2026 a show-ului Insula Iubirii – Reuniuni, când după ce au putut vedea imagini emoționante de familie, Iustina și Cornel au avut parte de alte imagini, nu tocmai plăcute.

Pentru această ceremonie a focului, Radu Vâlcan a pregătit un material video cu secvențe din sezonul 8. Acesta a fost momentul în care Cornel a văzut imagini cenzurate cu Iustina dezlănțuită.

Nu în puține dintre imagini, fosta concurentă a avut replici îndrăznețe fie la adresa lui Cornel, fie la adresa altor ispite feminine.

„Fără mine ăsta ajunge boschetar”, „Își lasă Cornel investiția?”, „Cine vrea să fie cu el, poate pentru bani…”, „Lasă Cornel o sirenă pentru o balenă?! Poate sunt prea sirenă și pentru el”, „Cornel, uite ce femeie ai pierdut”, „Meritam mai mult, dar eu proastă”, iată doar o parte dintre replicile care au făcut-o celebră pe Iustina.

„Ce nebună eram, Doamne ferește! Vai de mine, nu ai cum. Vai de mine, nu mă pot uita la așa ceva nici în ziua de azi”, a fost reacția Iustinei, atunci când a revăzut aceste filmări cu ea în Thailanda.

La un moment dat, imaginile au devenit atât de îndrăznețe încât amândoi și-au pus mâinile la ochi și la cap, de stânjeneală.

„Am petrecut acolo pentru toată viața. Nu mă pot uita nici acum, după doi ani. Vai de capul meu. Uită-te. Vai, Doamne. Nici acum nu mă pot uita la aceste imagini, sunt prea rele. Eram bipolară. Știam că sunt nebună, dar nici chiar așa de nebună”, a mai adăugat Iustina, rușinată de situație, dar care a recunoscut totodată că totul avea legătură cu gelozia ei.

colaj foto cu iustina si cornel luchian de la insula iubirii
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Insula Iubirii – Reuniuni: Cornel a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut anumite imagini, la bonfire! Ce s-a întâmpla... Insula Iubirii – Reuniuni: Cornel, din nou față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat când a văzut-o și ce a făcut I...
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