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Insula Iubirii - Reuniuni: Marcel a refuzat bonfire-ul alături de Maria. De ce a vrut să intre separat

Marcel a refuzat să participe la bonfire alături de Maria în primul episod din „Insula Iubirii – Reuniuni”. Fosta ispită a explicat de ce a ales să intre separat și a vorbit despre reacțiile publicului după emisiune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 21:40 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 22:26
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Unul dintre cele mai surprinzătoare momente din primul episod al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, difuzat pe 23 iulie 2026, a fost decizia lui Marcel, fostă ispită în sezonul 8, de a nu participa la bonfire alături de Maria Covașă. Acesta a preferat să intre separat și să stea de vorbă mai întâi cu Radu Vâlcan, explicând că nu își dorește o revedere față în față cu fosta concurentă.

Marcel a refuzat bonfire-ul alături de Maria

Marcel și-a făcut apariția complet schimbat, atât din punct de vedere fizic, cât și ca atitudine. Încă din primele momente, fostul participant a încercat să destindă atmosfera cu o glumă.

„Poate vă era dor de Maluma”, a spus acesta, făcând referire la porecla pe care a primit-o în timpul emisiunii.

Întrebat despre posibilitatea de a se reîntâlni cu Maria, Marcel a lăsat să se înțeleagă că nu își dorește o apropiere și că părerea lui despre aceasta a rămas neschimbată.

„A fost suficient ce am văzut acolo ca și caracter. Poți să-ți faci operații, una alta, dar caracterul nu se operează”, a declarat Marcel.

Fosta ispită a mărturisit că participarea la Insula Iubirii a reprezentat o experiență importantă pentru el și că, după terminarea filmărilor, drumurile lui și ale Mariei s-au despărțit definitiv.

De ce a vrut să intre separat

„Sezonul 8 a însemnat o mare experiență pentru mine. După emisiune n-am mai avut de-a face cu ea. Am mers tot timpul pe destin. Ce a fost acolo, a fost acolo. Exact ce s-a întâmplat a fost perfect așa”, a spus Marcel.

Radu Vâlcan a fost curios să afle și cum a gestionat reacțiile publicului după difuzarea sezonului.

„Te așteptai ca publicul să te placă?”, l-a întrebat prezentatorul.

Marcel a recunoscut că, la început, a fost surprins de valul de comentarii negative din mediul online, însă spune că, în timp, percepția oamenilor s-a schimbat.

„La comentarii sunt imun. La început am avut foarte mult hate și nu înțelegeam de ce. Apoi, lucrurile s-au reglat, iar toată bula de comentarii negative s-a dus în zona pozitivă”, a explicat el.

Fostul participant a lăsat impresia că privește acum cu mai multă maturitate experiența trăită în reality show și că nu mai este afectat de părerile celor din jur.

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După discuția cu Marcel, la bonfire și-a făcut apariția și Alin, una dintre fostele ispite masculine din sezonul 8. Acesta a venit pentru a se reîntâlni cu Maria Covașă și Dany Boy, completând seria momentelor emoționante și a confruntărilor din primul episod al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”.

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