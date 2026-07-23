Insula Iubirii - Reuniuni: Marcel a refuzat bonfire-ul alături de Maria. De ce a vrut să intre separat

Marcel a refuzat să participe la bonfire alături de Maria în primul episod din „Insula Iubirii – Reuniuni”. Fosta ispită a explicat de ce a ales să intre separat și a vorbit despre reacțiile publicului după emisiune.

Unul dintre cele mai surprinzătoare momente din primul episod al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, difuzat pe 23 iulie 2026, a fost decizia lui Marcel, fostă ispită în sezonul 8, de a nu participa la bonfire alături de Maria Covașă. Acesta a preferat să intre separat și să stea de vorbă mai întâi cu Radu Vâlcan, explicând că nu își dorește o revedere față în față cu fosta concurentă.

Marcel a refuzat bonfire-ul alături de Maria

Marcel și-a făcut apariția complet schimbat, atât din punct de vedere fizic, cât și ca atitudine. Încă din primele momente, fostul participant a încercat să destindă atmosfera cu o glumă.

„Poate vă era dor de Maluma”, a spus acesta, făcând referire la porecla pe care a primit-o în timpul emisiunii.

Întrebat despre posibilitatea de a se reîntâlni cu Maria, Marcel a lăsat să se înțeleagă că nu își dorește o apropiere și că părerea lui despre aceasta a rămas neschimbată.

„A fost suficient ce am văzut acolo ca și caracter. Poți să-ți faci operații, una alta, dar caracterul nu se operează”, a declarat Marcel.

Fosta ispită a mărturisit că participarea la Insula Iubirii a reprezentat o experiență importantă pentru el și că, după terminarea filmărilor, drumurile lui și ale Mariei s-au despărțit definitiv.

De ce a vrut să intre separat

„Sezonul 8 a însemnat o mare experiență pentru mine. După emisiune n-am mai avut de-a face cu ea. Am mers tot timpul pe destin. Ce a fost acolo, a fost acolo. Exact ce s-a întâmplat a fost perfect așa”, a spus Marcel.

Radu Vâlcan a fost curios să afle și cum a gestionat reacțiile publicului după difuzarea sezonului.

„Te așteptai ca publicul să te placă?”, l-a întrebat prezentatorul.

Marcel a recunoscut că, la început, a fost surprins de valul de comentarii negative din mediul online, însă spune că, în timp, percepția oamenilor s-a schimbat.

„La comentarii sunt imun. La început am avut foarte mult hate și nu înțelegeam de ce. Apoi, lucrurile s-au reglat, iar toată bula de comentarii negative s-a dus în zona pozitivă”, a explicat el.

Fostul participant a lăsat impresia că privește acum cu mai multă maturitate experiența trăită în reality show și că nu mai este afectat de părerile celor din jur.

După discuția cu Marcel, la bonfire și-a făcut apariția și Alin, una dintre fostele ispite masculine din sezonul 8. Acesta a venit pentru a se reîntâlni cu Maria Covașă și Dany Boy, completând seria momentelor emoționante și a confruntărilor din primul episod al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”.