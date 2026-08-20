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Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul revederii dintre Bianca și Marian. „Să mai trec printr-o emoție”

În acest episod din Insula Iubirii: Reuniuni, Bianca și Marian s-au revăzut după o perioadă în care și-au permis să vadă viața din alte unghiuri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 22:00 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 21:11
Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul revederii dintre Bianca și Marian. „Să mai trec printr-o emoție” | antena 1
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Bianca și Marian s-au revăzut după despărțire: „Încă am sentimente pentru el”

Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul revederii dintre Bianca și Marian. „Să mai trec printr-o emoție”

Revederea dintre Bianca și Marian a venit cu multe emoții și cu o serie de mărturisiri despre relația lor și despre perioada prin care trec în prezent. Cei doi au vorbit deschis despre despărțire, dar și despre sentimentele care încă îi leagă, chiar dacă au ajuns să urmeze drumuri separate.

Întrebați dacă mai formează un cuplu, răspunsul a fost clar: în acest moment, Bianca și Marian sunt despărțiți și spun că această situație durează de aproximativ două luni. Marian a explicat că amândoi au avut nevoie de timp pentru a reflecta asupra viitorului și asupra lucrurilor pe care și le doresc de la viață.

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„Cred că aveam amândoi nevoie de o pauză de a reflecta asupra viitorului”, a spus Marian, subliniind că o astfel de perioadă poate ajuta un om să înțeleagă mai bine ce își dorește.

Bianca, însă, a făcut o precizare importantă: pentru ea nu este vorba despre o simplă pauză, ci despre o despărțire. Cu toate acestea, tânăra a recunoscut că încă are sentimente pentru fostul partener și că nu îi este ușor să rupă brusc legătura cu un om care a avut un rol important în viața sa.

Marian a mărturisit, la rândul său, că Bianca va avea întotdeauna un loc în inima lui. El spune că, atunci când iubești pe cineva, trebuie să îi oferi și spațiul de care are nevoie, iar alegerea Biancăi de a pleca la părinții ei a fost una pe care a respectat-o.

În timp, Marian a ajuns să înțeleagă că Bianca își dorește mai mult de la viață și că are nevoie să își recapete încrederea în propriile forțe. El nu consideră că despărțirea este exclusiv vina unuia dintre ei.

Ce își dorește Bianca în prezent

Bianca a explicat că nu a plecat din relație pentru că ceea ce avea cu Marian ar fi fost lipsit de frumusețe. Din contră, consideră că au avut parte de momente frumoase, însă simte că acum își dorește „altă viață”.

Tânăra spune că nu a avut nevoie de validarea celorlalți, ci de timp pentru a-și recăpăta încrederea în ea însăși. Plecarea în zona de confort, alături de părinți, pare să fi fost pentru ea un pas necesar pentru a-și pune ordine în gânduri și pentru a decide ce își dorește pe viitor.

Chiar dacă sentimentele nu au dispărut complet, Bianca pare hotărâtă să își acorde prioritate și să descopere cine este și ce își dorește dincolo de relația cu Marian.

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