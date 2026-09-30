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A sunat AdrenaLINIA la Mireasa! Andreea Frățilă a observat că cineva lipsește din casă. Despre cine este vorba

În emisia de Mireasa: Direct din Culise de pe 30 septembrie 2026, prezentatoarea Andreea Frățilă a anunțat că în casa Mireasa a sunat AdrenaLINIA.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 13:07 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 13:25
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La Mireasa: Direct din Culise, Andreea Frățilă a dezvăluit că în casa Mireasa a sunat AdrenaLINIA!. Chiar dacă nu își dorea să primească un apel de la AdrenaLINIA, Paula, în calitate de Mireasa Săptămânii a răspuns și a primit o misiune împreună cu Valentin.

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A sunat AdrenaLINIA la Mireasa! Andreea Frățilă a observat că cineva lipsește din casă. Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp

„Eu am auzit că a sunat AdrenaLINIA în casa Mireasa. A sunat pe tura Paulei și ea nu prea și-a dorit chestia asta!”, a spus Andreea Frățilă, întrebând-o pe concurenta Andreea ce a anunțat AdrenaLinia și cine lipsește din casă. Andreea a explicat că AdrenaLINIA a sunat cu o veste bună: un super date pentru cei aleși de Mirele și Mireasa Săptămânii. Cei doi i-au ales pe Irina și Ronaldo.

„Din câte am înțeles de la Paula ea și Valentin au ales 2 persoane care să meargă la un super date astăzi. Nu s-au dus nici Paula și nici Valentin. Au mers Irina și Ronaldo”, a explicat Andreea, urmând ca în emisia live de Mireasa de la 14:00 să fie difuzate imagini de la apelul AdrenaLINIEI.

AdrenaLINIA vine cu vești și cu misiuni uneori plăcute, alteori mai dificile pentru concurenții Mireasa.

Acum, după ce a sunat AdrenaLINIA, Irina și Ronaldo au plecat la un date, fiind cei alești de Mirii Săptămânii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Andreea Frățilă

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