Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii - Reuniuni: Revedere între Maria Covașa și Danny Boy. Cum au reacționat cei doi foști parteneri

Insula Iubirii - Reuniuni: Revedere între Maria Covașa și Danny Boy. Cum au reacționat cei doi foști parteneri

Maria Covașa și Danny Boy s-au revăzut în primul episod din „Insula Iubirii – Reuniuni”. Cei doi au vorbit despre despărțire, relația toxică și schimbările din viața lor de după emisiune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 21:20 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 22:26
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În primul episod al seriei „Insula Iubirii – Reuniuni”, difuzat pe 23 iulie 2026, a avut loc o întâlnire emoționantă între Maria Covașa și fostul ei partener, Danny Boy. Cei doi s-au revăzut la doi ani de la participarea lor în reality show.

Insula Iubirii - Reuniuni: Revedere între Maria Covașa și Danny Boy

Radu Vâlcan a remarcat încă de la început schimbarea vizibilă a Mariei, care a ales să stea separat de fostul iubit.

„Îți era dor de atmosfera asta? De tabletă îți era dor?”, a întrebat prezentatorul.

„Atunci, pe moment, când eram pe insulă, eram mult mai speriată de ce o să văd și ce o să aud. Dar după ce s-a terminat totul și am încercat să mă regăsesc și să pun cap la cap tot ce s-a întâmplat, nu cred că aș mai trata situațiile la fel acum”, a spus Maria.

Radu Vâlcan a vrut să afle ce s-a întâmplat între cei doi după ce au părăsit Insula Iubirii și dacă au mai păstrat legătura.

„O perioadă au fost șicanări. El nu a putut să accepte că acolo s-a terminat și cred că spera să ne mai împăcăm. Mă căuta, mă suna de pe diverse numere. Uneori îmi vorbea frumos, alteori mai puțin frumos, depinde cum se trezea. Erau reproșuri, pentru că totul era încă proaspăt. Eu, când am pus punct, am știut că s-a terminat acolo. Nu mi-am dorit împăcarea. Consider că a fost o relație toxică și mi-am dat seama că vreau mai mult de la viață. Îmi doream ceva diferit de la o persoană. Datorită experienței am învățat să prind putere și am înțeles că oamenii nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a mărturisit Maria.

Cum au reacționat cei doi foști parteneri

Maria a apărut complet transformată. Pe lângă schimbarea fizică evidentă, fosta concurentă a declarat că este mult mai încrezătoare și că știe exact ce își dorește de la viață.

După ce au urmărit câteva imagini din timpul participării lor la emisiune, cei doi foști parteneri s-au reîntâlnit față în față, la bonfire.

„O văd ca pe o amică, ca pe o prietenă”, a spus Dany Boy în momentul în care și-a revăzut fosta iubită.

„Am fost Dany Boy, acum sunt Daniel, preacumințitul Daniel”, a glumit acesta.

„Sunt mult mai calculat, mult mai cuminte și mai relaxat”, a adăugat el.

Danny Boy a vorbit și despre despărțirea de Mădălina.

„Relația cu Mădălina nu a mai mers. Pur și simplu mi-am dat seama că nu aveam ce să caut în relația aceea. A fost o situație complicată. Mădălina era foarte geloasă, au fost multe lucruri care s-au întâmplat, dar s-au rezolvat. Ce mai contează acum?”, a declarat acesta.

+6
Mai multe fotografii

La întâlnirea de la bonfire, Maria și Dany Boy au avut ocazia să își spună tot ce au rămas cu sufletul încărcat după despărțirea care a avut loc în urma participării la Insula Iubirii.

Premiera Insula Iubirii – Reuniuni, pe Antena 1 și în AntenaPLAY: „Am emoții, nu mă gândeam că o să le mai trăiesc”... Insula Iubirii - Reuniuni: Marcel a refuzat bonfire-ul alături de Maria. De ce a vrut să intre separat...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul făcut de fosta ispită de la Insula Iubirii pentru iubitul ei milionar, cu 23 de ani mai în vârstă ca ea Gestul făcut de fosta ispită de la Insula Iubirii pentru iubitul ei milionar, cu 23 de ani mai în vârstă ca ea
Observatornews.ro Două lovituri pe piaţa carburanţilor ar putea duce motorina la 11 lei litrul în următoarea perioadă Două lovituri pe piaţa carburanţilor ar putea duce motorina la 11 lei litrul în următoarea perioadă
Antena 3 Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Comentarii


Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Citește și
Primele imagini de la Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, Jaguarul și ispita lui Montoya, printre surprizele show-ului fenomen
Primele imagini de la Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, Jaguarul și ispita lui Montoya, printre surprizele...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Daria Cuflic s-a căsătorit! Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7 a strălucit în trei rochii de mireasă. Imagini de poveste
Daria Cuflic s-a căsătorit! Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7 a strălucit în trei rochii de mireasă....
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Dragoș Pîslaru, acuzat de acte ilegale în procesul contestatei legi a salarizării. Ministrul sfidează hotărârile executorii ale instanțelor de judecată
Dragoș Pîslaru, acuzat de acte ilegale în procesul contestatei legi a salarizării. Ministrul sfidează... Jurnalul
Bucurie în familia Maxer! Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a fost admis la liceul dorit. Performanța obținută fără meditații
Bucurie în familia Maxer! Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a fost admis la liceul dorit. Performanța obținută... Kudika
Ce salariu va lua un preot in Romania, 2026, dupa noua lege a salarizarii
Ce salariu va lua un preot in Romania, 2026, dupa noua lege a salarizarii Redactia.ro
Valuri de 3 metri în larg şi steag roşu arborat. Staţiunile în care turiştii nu au voie să intre în mare
Valuri de 3 metri în larg şi steag roşu arborat. Staţiunile în care turiştii nu au voie să intre în mare Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x