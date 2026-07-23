Insula Iubirii - Reuniuni: Revedere între Maria Covașa și Danny Boy. Cum au reacționat cei doi foști parteneri

Maria Covașa și Danny Boy s-au revăzut în primul episod din „Insula Iubirii – Reuniuni”. Cei doi au vorbit despre despărțire, relația toxică și schimbările din viața lor de după emisiune.

În primul episod al seriei „Insula Iubirii – Reuniuni”, difuzat pe 23 iulie 2026, a avut loc o întâlnire emoționantă între Maria Covașa și fostul ei partener, Danny Boy. Cei doi s-au revăzut la doi ani de la participarea lor în reality show.

Insula Iubirii - Reuniuni: Revedere între Maria Covașa și Danny Boy

Radu Vâlcan a remarcat încă de la început schimbarea vizibilă a Mariei, care a ales să stea separat de fostul iubit.

„Îți era dor de atmosfera asta? De tabletă îți era dor?”, a întrebat prezentatorul.

„Atunci, pe moment, când eram pe insulă, eram mult mai speriată de ce o să văd și ce o să aud. Dar după ce s-a terminat totul și am încercat să mă regăsesc și să pun cap la cap tot ce s-a întâmplat, nu cred că aș mai trata situațiile la fel acum”, a spus Maria.

Radu Vâlcan a vrut să afle ce s-a întâmplat între cei doi după ce au părăsit Insula Iubirii și dacă au mai păstrat legătura.

„O perioadă au fost șicanări. El nu a putut să accepte că acolo s-a terminat și cred că spera să ne mai împăcăm. Mă căuta, mă suna de pe diverse numere. Uneori îmi vorbea frumos, alteori mai puțin frumos, depinde cum se trezea. Erau reproșuri, pentru că totul era încă proaspăt. Eu, când am pus punct, am știut că s-a terminat acolo. Nu mi-am dorit împăcarea. Consider că a fost o relație toxică și mi-am dat seama că vreau mai mult de la viață. Îmi doream ceva diferit de la o persoană. Datorită experienței am învățat să prind putere și am înțeles că oamenii nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a mărturisit Maria.

Cum au reacționat cei doi foști parteneri

Maria a apărut complet transformată. Pe lângă schimbarea fizică evidentă, fosta concurentă a declarat că este mult mai încrezătoare și că știe exact ce își dorește de la viață.

După ce au urmărit câteva imagini din timpul participării lor la emisiune, cei doi foști parteneri s-au reîntâlnit față în față, la bonfire.

„O văd ca pe o amică, ca pe o prietenă”, a spus Dany Boy în momentul în care și-a revăzut fosta iubită.

„Am fost Dany Boy, acum sunt Daniel, preacumințitul Daniel”, a glumit acesta.

„Sunt mult mai calculat, mult mai cuminte și mai relaxat”, a adăugat el.

Danny Boy a vorbit și despre despărțirea de Mădălina.

„Relația cu Mădălina nu a mai mers. Pur și simplu mi-am dat seama că nu aveam ce să caut în relația aceea. A fost o situație complicată. Mădălina era foarte geloasă, au fost multe lucruri care s-au întâmplat, dar s-au rezolvat. Ce mai contează acum?”, a declarat acesta.

La întâlnirea de la bonfire, Maria și Dany Boy au avut ocazia să își spună tot ce au rămas cu sufletul încărcat după despărțirea care a avut loc în urma participării la Insula Iubirii.