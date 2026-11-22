Au venit în Thailanda convinși că vor pleca acasă cu persoana iubită și că vor dovedi cât de puternică este relația lor! Au descoperit că tentația aflată la fiecare pas poate aduce schimbări majore și răspunsuri importante la întrebări pe care nici nu s-ar fi gândit să le adreseze. S-au descoperit, și-au dat voie să fie liberi și au înțeles că viața le oferă surprize. Insula Iubirii se apropie de final, însă lecțiile de viață sunt mai importante decât au fost vreodată!

Alegerile pentru dream date au fost unele încărcate de emoții puternice! Dacă Bianca Iotu și Prințesa au fost refuzate de Narcis și de Alberto, urmând să nu mai aibă parte de ultima ieșire, Claudia și Nattasha au fost acceptate de către Eduard și Daniel!

Cum vor decurge aceste întâlniri, aflăm săptămâna viitoare. Tot atunci vedem cum decurg și cele patru dream date-uri ale băieților, acolo unde Ionuț va fi cu Andrușca, Marco cu Gabriella, Remi cu Daniela și Lorenzo cu Frankie!

După emoția alegerilor și plecarea ispitelor care nu vor lua parte la date-ul final, seara a adus o tensiune la care nimeni nu s-ar fi gândit. Într-o serie de ceremonii speciale ale focului, Claudia a ajuns față în față cu Andrușca, Ionuț cu Eduard și Bianca cu Gabriella. Discuțiile au demonstrat că fiecare dintre ei este decis să spună adevărul și să ofere toate răspunsurile, într-un cadru încărcat de puterea momentului.

Și de această dată, cei de acasă au fost atenți la modul în care se scriu poveștile, ediția 21 fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 00:02, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 7.0 puncte de rating şi 28.0% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.6 puncte de rating şi 18.3% cotă de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost pe primul loc, cu 6.0 puncte de rating și 19.3% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.7 puncte de audiență și 11.8% cotă de piață.

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La nivelul publicului național, Antena 1 a condus clasamentul cu 5.7 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, față de PRO TV care avea 4.5 puncte de audiență și 13.9% cotă de piață În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:50, aproape 1.2 milioane de telespectatori au savurat tensiunea momentelor. Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.4 puncte de rating și 25.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 4.9 puncte de rating și 19.6% cotă de piață.

Testul este aproape de final! Săptămâna viitoare, vineri, de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, cei de acasă vor avea parte de decizii importante, lacrimi și momente dificile, doar la Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!