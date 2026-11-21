Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella s-au întâlnit și au ieșit scântei la confruntare, în ediția din 21 noiembrie 2026. Descoperă ce reacție a avut concurenta când a dat cu ochii de ispită.

Una dintre cele mai așteptate confruntări de la Insula Iubirii a fost cea dintre ispita Gabriella și Bianca Ghiurcă, din ediția din 21 noiembrie 2026. Partenera Prințului Marco a avut replici dure la adresa ispitei și camerele de filmat au surprins totul.

Ce s-a întâmplat la confruntarea dintre Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella de la Insula Iubirii. Ce reacție a avut concurenta la ceremonia focului

Extrem de încrezătoare în forțele sale, Bianca Ghiurcă a mers la un bonfire în care a avut ocazia să o întâlnească pe Gabriella, tânăra de care s-a îndrăgostit partenerul ei, Prințul Marco. Când și-a făcut apariția ispita, concurenta a privit-o atent și a zâmbit larg, iar cele două s-au privit îndelung. Apoi, Gabriella a început dialogul cu o confesiune sinceră: „Nu am vrut niciodată să îți fac niciun rău. Am venit aici să te ajut puțin să descoperi puțin cum este relația ta, nu am venit să mă cert cu nimeni. Am venit să mă întrebi ce vrei să îți spun, ce dubii ai. La ce o să pot o să îți răspund cu sinceritate”.

„Marco mi-a zis că s-a îndrăgostit de mine. Mie îmi place foarte mult Marco. Știu că e căsătorit cu tine, dar nu pot schimba sentimentele. Marco luptă în fiecare zi cu tot. Vorbește foarte bine despre tine. Aseară ne-am certat puțin, am mers pe plajă și a vrut să vorbim. I-am zis că nu înțeleg cum poate să fie îndrăgotit de două femei în același timp”, a zis ispita.

„De tine îi place, pe mine mă iubește. Tu i-ai zis că îl iubești. Nu ți se pare deplasat să îi spui asta după 21 de zile?”, a fost replica dată de Bianca Ghiurcă.

„Eu am făcut ce am simțit eu”, a spus Gabriella.

„El a răspuns la răspunsul tău, că el mă iubelte pe mine”, a zis concurenta, care apoi a auzit că Marco i-a zis ispitei că o iubește chiar în timpul unor momente pasionale din dormitor.

„Nu te-ai întrebat de ce nu și-a aruncat lanțul și verigheta? Ce așteaptă dacă e îndrăgostit de tine?”, a fost o altă replică dură a concurentei.

Între cele două au ieșit scântei și, la un moment dat, Bianca Ghiurcă a lansat săgeți dure la adresa concurentei, însă Gabriella a ales să nu se certe și să evite conflictul.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.