Adelina Chivu a vorbit deschis despre căsnicia cu Cristi Chivu, după 17 ani împreună. Ce mărturisire a făcut despre soțul ei și cum l-a susținut de-a lungul anilor.

Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea sportului, însă povestea lor de dragoste este la fel de puternică după 17 ani împreună. Recent, Adelina a făcut câteva mărturisiri despre relația cu soțul ei și a dezvăluit cât de mult îl susține.

Adelina Chivu, mărturisiri neașteptate despre căsnicia cu Cristi Chivu, după 17 ani împreună: „Sunt obsedată”

Adelina Chivu a făcut dezvăluiri despre relația cu soțul ei, Cristi Chivu, după 17 ani de căsnicie. Deși au trecut aproape două decenii de când și-au unit destinele, iubirea dintre cei doi pare la fel de puternică.

Invitată în cadrul unui podcast, Adelina a povestit cât de mult își susține soțul și a dezvăluit că nu a lipsit aproape niciodată de la meciurile lui. Nici ploaia, nici ninsoarea și nici vremea rea nu au făcut-o să renunțe.

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„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Sunt la toate meciurile prezentă, am stat în bălți, pe scaun era baltă, nu la teniși, în ninsoare, în ploaie, cu fulgere, cu tot. Nu am lipsit, am fost chiar și în câteva meciuri din deplasare”, a spus Adelina Chivu în cadrul unui podcast.

Pentru Adelina Chivu, susținerea soțului nu a fost niciodată doar o declarație. De-a lungul anilor, aceasta a fost prezentă la numeroase meciuri și l-a încurajat pe Cristi Chivu din tribune.

Cristi și Adelina Chivu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea sportului românesc. Cei doi și-au construit o familie împreună și au două fete, iar de-a lungul timpului au preferat să își țină viața personală departe de atenția publicului.

Cum s-au cunoscut Adelina și Cristi Chivu

Povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu a început în urmă cu mulți ani, pe vremea când amândoi aveau doar 19 ani. Cei doi s-au întâlnit întâmplător la mare, prin intermediul unor prieteni comuni.

La acel moment, Adelina nu știa prea multe despre el și nici nu era interesată de celebritatea lui. Ulterior, drumurile lor s-au intersectat din nou, într-un mod cu totul neașteptat, pe aeroport.

„Noi ne-am cunoscut prima dată când aveam 19 ani. Ne-am întâlnit întâmplător la mare. El era cu gașca lui de prieteni, eu eram cu prietenii mei, iar el cunoștea pe cineva din anturajul meu. A venit să salute și a plecat, după care i-a dat amicului meu un mesaj că vrea să mă cunoască. Mie nu îmi trebuia celebritate atunci. Eu stăteam pe șezlong și învățam pentru facultate”, a povestit Adelina Chivu în podcastul „Fain și Simplu”.

A doua întâlnire dintre cei doi a avut loc într-un context diferit. La acel moment, Adelina lucra ca reporter și a mers la aeroport împreună cu alți jurnaliști pentru a-l întâmpina pe Cristi Chivu.

Fotbalistul obișnuia să facă escale înainte de a ajunge la destinație, astfel încât să evite presa. Jurnaliștii au decis să se organizeze și să urmărească pe rând sosirea acestuia.

Numai că lucrurile nu au mers conform planului. Cristi Chivu a ieșit pe poartă chiar în momentul în care Adelina era de serviciu. Înaintea lui a apărut însă o altă persoană, iar ușa aeroportului a lovit-o pe tânără direct în tâmplă. Adelina a căzut și s-a accidentat. În timp ce ceilalți reporteri au reușit să obțină interviuri, ea a rămas fără materialul pentru care venise.

„A doua oară l-am văzut la aeroport. Eu eram reporter și am mers să-l întâmpin. Am mers mai mulți reporteri să-l pândim când vine. El avea obiceiul să mai facă escale, cumva să-i deruteze pe jurnaliști. Am făcut cu rândul, iar el a ieșit pe poartă fix când a venit rândul meu să pândesc. A ieșit altcineva înainte lui, iar ușa m-a lovit fix în tâmplă. Am căzut, m-am accidentat, toată lumea a luat interviu – mai puțin eu”, a mai povestit soția lui Cristi Chivu.

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