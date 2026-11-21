După ce Bianca Ghiurcă s-a întâlnit cu ispita Gabriella la o ceremonie a focului incendiară, Prințul Marco a avut o reacție neașteptată. Descoperă ce s-a întâmplat după ce s-au stins luminile în dormitor.

În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Prințul Marco a fost mai mult decât uluit atunci când a aflat ce s-a întâmplat la confruntarea dintre ispita Gabriella și Bianca Ghiurcă, partenera lui. Ceea ce a fost și mai surprinzător a fost gestul făcut de concurent, după ce a rămas cu ispita în dormitor și s-a stins lumina.

Ce a făcut Marco atunci când a rămas singur, în întuneric, cu ispita. Cum a reacționat după ceremonia focului unde au fost Gabriella și Bianca Ghiurcă

În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, soția lui Marco a confruntat-o pe ispita Gabriella și cele două au purtat un dialog lămuritor după toate cele întâmplate în Thailanda.

După bonfire, ispita s-a întors în vila băieților și a povestit toate cele întâmplate. Prințul a ascultat cu multă uluire și nu i-a venit să creadă ce aude.

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„Culmea, s-a întâmplat ceea ce nu m-am așteptat și nu am calculat. Nu s-a întâmplat nimic?!”, a zis Marco mirat.

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„A zis că o doare foarte mult, dar că te iubește. A zis că a înțeles că ți-au lipsit multe”, a mărturisit Gabriella.

„Testul a funcționat! Nu pot să cred! Oarecum mi-a dat peste nas. Nu credeam că o să puteți să stați de vorbă. M-au făcut să cad în picioare, nu și-a dorit niciuna să mă pună într-o lumină proastă”, a fost reacția concurentului.

Acesta a fost uimit de stăpânirea de sine de care a dat dovadă Bianca Ghiurcă în cadrul întâlnirii cu ispita. După ce a aflat tot ce s-a întâmplat, Prințul Marco a făcut un gest complet neașteptat. Acesta a mers în cameră cu ispita Gabriella și cei doi au ajuns să stea din nou în pat. Ceea ce părea inițial doar o simplă apropiere s-a transformat într-o altă noapte pătimașă. Atunci când luminile s-au stins în dormitor și s-a făcut întuneric, Prințul Marco s-a lăsat din nou pradă pasiunii.

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Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.