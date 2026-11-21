În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Prințul Marco a fost mai mult decât uluit atunci când a aflat ce s-a întâmplat la confruntarea dintre ispita Gabriella și Bianca Ghiurcă, partenera lui. Ceea ce a fost și mai surprinzător a fost gestul făcut de concurent, după ce a rămas cu ispita în dormitor și s-a stins lumina.
Ce a făcut Marco atunci când a rămas singur, în întuneric, cu ispita. Cum a reacționat după ceremonia focului unde au fost Gabriella și Bianca Ghiurcă
În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, soția lui Marco a confruntat-o pe ispita Gabriella și cele două au purtat un dialog lămuritor după toate cele întâmplate în Thailanda.
După bonfire, ispita s-a întors în vila băieților și a povestit toate cele întâmplate. Prințul a ascultat cu multă uluire și nu i-a venit să creadă ce aude.
„Culmea, s-a întâmplat ceea ce nu m-am așteptat și nu am calculat. Nu s-a întâmplat nimic?!”, a zis Marco mirat.
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„A zis că o doare foarte mult, dar că te iubește. A zis că a înțeles că ți-au lipsit multe”, a mărturisit Gabriella.
„Testul a funcționat! Nu pot să cred! Oarecum mi-a dat peste nas. Nu credeam că o să puteți să stați de vorbă. M-au făcut să cad în picioare, nu și-a dorit niciuna să mă pună într-o lumină proastă”, a fost reacția concurentului.
Acesta a fost uimit de stăpânirea de sine de care a dat dovadă Bianca Ghiurcă în cadrul întâlnirii cu ispita. După ce a aflat tot ce s-a întâmplat, Prințul Marco a făcut un gest complet neașteptat. Acesta a mers în cameră cu ispita Gabriella și cei doi au ajuns să stea din nou în pat. Ceea ce părea inițial doar o simplă apropiere s-a transformat într-o altă noapte pătimașă. Atunci când luminile s-au stins în dormitor și s-a făcut întuneric, Prințul Marco s-a lăsat din nou pradă pasiunii.
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Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.Prințesa Bianca, față în față cu ispita Gabriella, la Insula Iubirii! Reacția concurentei când a văzut-o la bonfire...