Insula Iubirii sezonul 6. Cristina a dezvăluit ce a făcut cu Sebastian, chiar cu puțin timp înainte să plece în Thailanda

Cristina a dezvăluit ce a făcut cu Sebastian, chiar cu puțin timp înainte de-a pleca în Thailanda, pentru a participa la Insula Iubirii sezonul 6.

Ce a dezvăluit Cristina despre Sebastian la bonfire, la Insula Iubirii sezonul 6

În episodul 11 de bonfire integral s-au aflat detalii surprinzătoare despre Cristina și Sebastian, concurenți la Insula Iubirii sezonul 6. La un moment dat, Oana a vorbit despre tânărul cu care și-a petrecut cel mai mult timpul în Thailanda.

„Sebastian este educat, mă simt foarte bine în preajma lui, dar ca și defect e foarte schimbător. Mi-e greu să-l văd de câteva ori pe zi cu altă stare și mă frământă când îl văd cu altă stare. Nu pot să-mi explic de ce, dar nu mi-e bine când îl văd supărat. El nu s-a schimbat foarte mult de când relația lor nu mai există, e cam la fel. Eu nu am văzut că are nevoie de atenție, dar persoanele din casă l-au simțit așa, ca și când are nevoie de atenție. Eu l-am simțit sensibil”, a zis ispita Oana.

„Aș putea să adaug ceva, lui Sebastian îi place să fie în centrul atenției. Acolo se simte bine și asta pot să spun”, a completat Cristina.

Apoi, fosta iubită a lui Sebastian a vorbit despre momentul în care a decis să îi redea acestuia libertatea și despre ce anume a motivat-o să recurgă la un asemenea gest.

„Din păcate, cred că relația lor s-a terminat. Deși pare ciudat că o zic eu, ca ispită, însă am crezut foarte mult în voi. Și poate nu s-a văzut cât de mult l-am susținut, și cât de mult i-am spus să aibă încredere în voi și să nu își mai facă atâtea gânduri”, a dezvăluit Oana, în cadrul acestui bonfire de la Insula Iubirii sezonul 6.

Acesta a fost momentul în care Cristina a făcut o dezvăluire complet neașteptată, de față cu Radu Vâlcan.

„Uite, pe cât de încrezătoare ai fost tu, pe atât de încrezătoare am venit și eu aici pe insulă. Credeam că nimic nu poate să ne despartă, dar absolut nimic. Aveam atât de multă încredere în relația noastră și în toate planurile făcute despre ce o să facem după emisiune. Credeam în noi și am lucrat la noi. Și personal am fost la psiholog, la psihoterapeut, am avut și o ședință de cuplu, am făcut foarte multe lucruri ca să venim aici încrezători în tot ceea ce știam noi că reprezintă relația noastră. Dar uite, vezi, că viața te surprinde și trebuie să accepți și să vezi realitatea. Realitatea de acasă era bazată pe niște închipuiri, niște imaginații: o poveste frumoasă de iubire care va merge până la adânci bătrâneți”, a mărturisit concurenta.

Totuși, iată că în ciuda tuturor eforturilor, relația lor s-a destrămat.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind episodul 11 din bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cigognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.