Insula Iubirii sezonul 6. Cristina și Sebastian, adevărul despre relația lor. Ce detalii neașteptate au ieșit la iveală

Cristina și Sebastian sunt unul dintre cele cinci cupluri care au decis să își testeze dragostea la Insula Iubirii sezonul 6. Încă din primele două ediții au ieșit la iveală detalii despre povestea lor de iubire.

Cristina este medic stomatolog, iar Sebastian este antreprenor, la momentul actual ocupându-se de vânzări în domeniul imobiliar. Cei doi au venit să își testeze povestea de dragoste la Insula Iubirii sezonul 6 pentru a vedea dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt.

„Tentații sunt la tot pasul. Noi avem o comunicare foarte deschisă, foarte directă și nu credem că tentațiile de aici ar putea încheia ceea ce noi am clădit în mod constant, zi de zi”, „Am fost întâi prieteni foarte buni, ne știm foarte bine și am ajuns să ne îndrăgostim și să trăim aceste emoții atât de frumoase”, „Nu tentațiile ar fi problema, este foarte bine să existe tentații. Modul în care noi răspundem tentațiilor creează sau nu o problemă, au precizat, la unison, cei doi îndragostiți”, iată doar o parte din declarațiile pe care le-au făcut Cristina și Sebastian înainte de-a porni în aventura Insula Iubirii sezonul 6.

Odată ajunși în Thailanda, aceștia au cunoscut ispitele și chiar au mers la prima întâlnire. Acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală noi detalii despre relația lor. Așa s-a aflat faptul că cei doi au trecut printr-o despărțire, dar ulterior au ales să se împace.

„În cele două luni în care nu am fost cu Cristina am fost fericit de la un punct încolo. Pentru că, la început, eu când m-am despărțit de Cristina și mi-am dat demisia eram cel mai trist om. Știam că renunț la tot ce am ca să pot să mă regăsesc pe mine. Dacă nu mă regăsesc pe mine nu pot să am grijă sau să ofer atenție nimănui, inclusiv iubitei mele. Și am renunțat știind că poate nu o să mă mai întorc niciodată la ea, că poate nu o să mă ierte și n-o să mă înțeleagă. Dar m-a înțeles și a înțeles de ce am plecat”, a dezvăluit Sebastian, în ediția a doua a emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1.