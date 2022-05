Insula Iubirii sezonul 6. Cerasela a făcut dezvăluiri dureroase despre copilăria sa. Ce a zis despre trecutul său

Cerasela și Rareș sunt unul dintre cele cinci cupluri care au venit să își testeze relația la Insula Iubirii sezonul 6, de la Antena 1. Încă de la casting, concurenta a dezvăluit faptul că principalul motiv pentru care a luat această decizie este lipsa ei de încredere.

În ediția a doua a emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, Cerasela a făcut dezvăluiri dureroase despre copilăria sa și, cu lacrimi în ochi, a povestit detalii despre trecutul său.

Ce a dezvăluit Cerasela despre trecutul său și ce fel de copilărie a avut concurenta de la Insula Iubirii sezonul 6

Cerasela a dezvăluit de la castingul pentru Insula Iubirii sezonul 6 faptul că lipsa de încredere a urmărit-o toată viața și că își dorește să scape de acest lucru.

În ediția a doua a emisiunii, aceasta a acceptat provocarea de-a se săruta cu Celia și mulți au fost uimiți de cât de îndrăzneață e. Totuși, din dezvăluirile pe care le-a făcut despre copilărie și despre trecutul său, a ieșit la iveală faptul că tânăra are o poveste de viață emoționantă, presărată cu întâmplări triste și poate chiar traumatizante, ce și-au pus amprenta asupra ei. De aici a luat naștere și o mare încredere în propria persoană.

„Mama și cu tata nu m-au vrut. Mama a fugit de acasă cu tata și ei s-au despărțit atunci. Am locuit cu bunicii și nu am simțit în primii ani lipta nimănui. Nu mi-am dat seama. Până mai târziu, când am intrat la cel mai bun liceu datorită insistențelor bunicilor mei și s-a schimbat viața mea atunci, pentru că eram un copil fără mami și tati și am dat de copii cu părinți cu bani, aveau telefon, bani, de toate. Automat m-am simțit inferioară, m-am simțit proastă, am început să nu mai am încredere deloc în mine pentru că eu nu eram ca ei. Am căzut mult, am intrat în depresie, nu mai învățam. Am încercat și am început să fiu rebelă, aveam nevoie de atenție cred, nu știu. Am exagerat foarte mult atunci, fără să-mi dau seama. Am fost la psiholog și m-am mai liniștit. Ușor, ușor am reluat viața. Am învățat mult, deoarece atunci când nu învățam bunicii îmi spuneau: tu o să ajungi ca mă-ta. Și acest tu să ajungi ca mă-ta era ceva rău, pentru că mama a renunțat la facultate, la medicină, pentru că ea a luat Bacul și a renunțat la facultate. Și eu nu voiam asta și, automat, mă simțeam ca și când nu trebuie să ajung ca mama.

Nu m-a învățat nimeni ce e ăla sex, ce e aia o relație cu un bărbat. Visam la lumânări, romantic, primul bărbat să fie ultimul. Și nu a ieșit așa, din contră, a fost îngrozitor. Primul act sexual nu a fost tocmai dorit de mine. S-a întâmplat și atât, și apoi băieții au dedus că sunt curvă, au zis că sunt panaramă, apoi m-am înrăit și tot așa, până am fugit eu din acel oraș, la facultate. Și nu am ajuns ca mama, am învățat, am terminat o facultate datorită bunicilor mei, am terminat și un master și pot să spun că nu am ajuns ca mama. Și acum pot să spun că sunt un pic mai încrezătoare datorită acestor lucruri pe care le-am făcut eu muncind”, a dezvăluit ea despre trecutul său.

Mai mult decât atât, Cerasela de la Insula Iubirii sezonul 6 a dezvăluit faptul că nu a avut o copilărie ușoară, lucru ce i-a afectat viața de adult.

„Neîncrederea în mine vine din copilărie. Am crescut fără tată, am fost crescută de bunici și nu mi s-a spus niciodată că sunt frumoasă, nu m-am simțit niciodată frumoasă și nu am știut să mă fac frumoasă”, a povestit ea, cu lacrimi în ochi.

Rămâne de văzut în ce măsură Insula Iubirii sezonul 6 o va ajuta pe Cerasela să își găsească încrederea în ea și să treacă peste „fantomele” trecutului său.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.