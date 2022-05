Insula Iubirii sezonul 6. Cu ce gânduri au plecat Rey și Lavinia din România, de fapt. De ce au venit la emisiune

Rey și Lavinia sunt unul dintre cele cinci cupluri care au decis să participe în sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii. Nu a durat mult și concurentul s-a sărutat cu ispita Eda, punând astfel punct relației cu Lavinia. Ulterior, în episodul 6 de bonfire integral, difuzat exlusiv pe AntenaPlay, Lavinia a dezvăluit cu ce planuri a plecat ea și Rey din România, de fapt.

De ce au venit Rey și Lavinia la Insula Iubirii sezonul 6, de fapt

Stând de vorbă cu Radu Vâlcan, Lavinia a explicat ce a discutat cu Rey acasă, cu ce gânduri au plecat ei din România și de ce au venit la emisiune, de fapt.

A fost momentul în care au ieșit la iveală detalii surprinzătoare, ce poate pot clarifica multe dintre întrebările pe care le au fanii.

„M-a dezamăgit Rey, pentru că s-a sărutat cu o ispită. A întrecut o limită despre care noi doi am vorbit foarte clar. Sărutul și tot ce a venit după, până la urmă au fost atâtea priviri și tot ce s-a înâmplat. Eu am luat o decizie în ceea ce ne privește: că nu mai suntem împreună. Am mai luat de câteva ori această decizie, mă refer în trecut. De data asta n-o să mai existe împăcare. Oricum noi cumva ne-am spus reciproc că e utlima oară când încercăm să facem ceva în privința relației, cumva am venit aici ca să ne dovedim ceva unul celuilalt. Probabil am și eu greșelile mele, probabil are și el greșelile lui, probabil nu ne mai intersectăm, probabil ne-am schimbat, probabil nu ne mai dorim altceva.

Rey s-a schimbat, m-am schimbat și euîn niște privințe, încercăm să ne concentrăm pe ce avem noi, de fapt, de făcut, pe ce vrem noi să construim mai mult, pe copil, pe lucrurile care sunt importante pentru mine și pentru el și cumva se vedea o evoluție în sensul acesta. Tocmai de asta am venit aici cu atât de mare încredere, că n-o să se mai întâmple lucruri care o să mă supere sau care o să-l supere și pe el. Putem spune că sunt o femeie liberă acum, chiar dacă nu e ușor să spun asta. Trebuie să accept realitatea care este. Vreau să cred că mi-am învățat lecțiile”, a dezvăluit Lavinia, în cadrul episodului 6 din bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6.

