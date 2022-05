Insula Iubirii sezonul 6. Lavinia a dezvăluit ce planuri are cu copilul său, după emisiune. Băiatul are 10 ani

Una dintre concurentele care a decis să vină la Insula Iubirii sezonul 6, de la Antena 1, este Lavinia. Relația ei cu Rey s-a încheiat atunci când concurentul s-a sărutat cu ispita Eda. În episodul 5 de bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay, Lavinia a dezvăluit ce planuri are în privința copilului său, după terminarea emisiunii.

Ce a anunțat Lavinia de la Insula Iubirii sezonul 6 despre copilul său

De fiecare dată când a avut ocazia, Rey a criticat-o pe iubita lui pentru faptul că a ales să plece singură în Irlanda, lăsându-și copilul în grija părinților săi încă de la vârsta de 2 ani. În prezent, copilul are 10 ani și, potrivit concurentului, și-a văzut mama doar în momentele în care aceasta venea în concediu în România.

Nu de puține ori, Rey a spus că el a insistat ca băiatul să fie adus la ei în Irlanda, dar Lavinia a fost cea care a amânat sau a refuzat. Ulterior, în cadrul unui bonfire, iubita lui Rey a dezvăluit care au fost motivele care au făcut-o să stea atâta timp departe de copilul său, dar și ce planuri are în privința băiatului, după emisiune.

„Nu mă mai ating cuvinte de genul ăsta, pentru că îl cunosc pe Rey și, în momentul în care se simte cumva vinovat sau rănit, începe să atace în diferite moduri. Unul din modurile în care el mă atacă pe mine de obicei este cu copilul, pentru faptul că el nu este lângă mine. Eu îmi știu foarte bine motivele pentru care nu stau cu copilul încă. La început a fost o situație mai ciudată, că eu eram la o vârstă destul de fragedă, părinții mei mă susțineau foarte mult și îmi spuneau că copilul e foarte ok cu ei, că e foarte fericit cu ei și că ar trebui să mă concentrez să fac și eu ceva, ca apoi să îl iau lângă mine. Lucrurile nu au decurs neapărat cum aș fi vrut și am început să gândesc că am nevoie cumva de un bărbat lângă mine ca să pot să creez o familie. Și, atunci, la un moment dat, am început să mă concentrez chiar și pe ideea asta. Am înțeles că nu a fost ok ce am făcut, am înțeles că am greșit. Îmi pare rău pentru lucrul acesta, dar uite așa a trecut timpul și eu încă nu am copilul lângă mine. Am avut cumva ocazia de multe ori să îl iau lângă mine, dar se întâmplau foarte multe chestii (...).

Eu știu că am greșelile mele, știu unde am greșit și știu ce am de gând să fac de acum înainte. Am greșit prin faptul că, în loc să mă concentrez pe ideea de-a lua copilul lângă mine, am avut impresia că eu am nevoie de un bărbat alături de mine ca să pot face asta, poate nu mă simțeam suficient puternică (...). Vreau să îl iau lângă mine, indiferent dacă o să fie Rey lângă mine sau o să fiu singură”, a dezvăluit Lavinia, extrem de sigură.

Atunci când copilul avea 2 ani, Lavinia a ales să plece în Irlanda pentru a-și asigura o condiție socială mai bună, lucru pe care l-a considerat important înainte de-a aduce copilul la ea. Într-una dintre edițiile Insula Iubirii sezonul 6, aceasta a mărturisit că știe din propria expriență și copilărie cât de neplăcut este să nu ai bani pentru diferite lucruri și că asta a motivat-o să lupte pentru a-i asigura băiatului său, în vârstă de 10 ani, un trai mai bun, chiar cu prețul de-a sta departe de el, în altă țară.

