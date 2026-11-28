Remi Dobre a ales să părăsească Insula Iubirii alături de ispita Daniela. Ce a declarat aceasta despre fostul iubit al Biancăi Iotu și cum a descris legătura dintre ei.

Povestea dintre Remi Dobre și ispita Daniela a continuat și la finalul experienței de la Insula Iubirii. Cei doi au decis să plece împreună din Thailanda, iar momentul a fost marcat de declarații și gesturi tandre.

Daniela nu și-a ascuns sentimentele pentru fostul iubit al Biancăi Iotu și a vorbit deschis despre calitățile pe care le-a descoperit la el. Ispita l-a descris ca fiind un bărbat special, inteligent, amuzant și sensibil.

Remi Dobre a părăsit Insula Iubirii alături de ispita Daniela. Ce a spus ea despre fostul iubit al Biancăi Iotu

Remi Dobre și ispita Daniela au decis să plece împreună de la Insula Iubirii. Cei doi au ajuns în fața ultimei ceremonii a focului, unde Radu Vâlcan i-a întrebat cum vor să părăsească emisiunea. Răspunsul lui Remi a venit fără ezitare. Concurentul a ales să continue experiența alături de Daniela, iar aceasta nu și-a ascuns bucuria.

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Înainte de decizia finală, cei doi au vorbit despre legătura care s-a format între ei pe parcursul emisiunii. Remi a recunoscut că experiența de la Insula Iubirii a însemnat o schimbare importantă pentru el.

Daniela, declarație specială pentru Remi Dobre la Insula Iubirii

În timpul discuției, Radu Vâlcan a vrut să afle cum a fost experiența Danielei alături de Remi. Prezentatorul a amintit că între cei doi au existat și momente tensionate. I-a comparat chiar cu personajele Tom și Jerry, pentru că s-au tachinat și s-au provocat în repetate rânduri.

Daniela a confirmat că lucrurile nu au fost mereu simple între ei. Cu toate acestea, ispita a spus că a descoperit la Remi calități pe care poate ceilalți nu au reușit să le vadă.

Aceasta a mărturisit că nu o interesează părerile celor din jur și că și-a format propria impresie despre fostul iubit al Biancăi Iotu.

„Și am tot spus-o și o să o susțin în continuare. Nu mă interesează cum te văd ceilalți. Eu am văzut în tine altceva, total altceva. Ești o persoană specială, frumoasă, inteligentă, foarte amuzantă și chiar și sensibilă. Da, eu am văzut părțile alea sensibile și am simțit odată cu tine și bucurie, și tristețe”, a spus Daniela.

Remi a vorbit și el despre sentimentele trăite în timpul emisiunii. Concurentul a explicat că tot ce s-a întâmplat pe insulă l-a făcut să treacă printr-o perioadă intensă, cu multe emoții și schimbări.

„A însemnat schimbare, a însemnat evoluție pentru mine”, a declarat Remi Dobre.

Remi Dobre și Daniela au ales să plece împreună de la Insula Iubirii

La ultima ceremonie a focului, Radu Vâlcan a ajuns la întrebarea care urma să stabilească drumul celor doi după terminarea emisiunii. Prezentatorul l-a întrebat pe Remi cum dorește să părăsească Insula Iubirii.

Răspunsul concurentului a fost unul direct și chiar amuzant.

„Împreună, la pachet, lipiți. Together”, a spus Remi Dobre.

Daniela a încheiat momentul cu o declarație scurtă: „Cu mare dragoste”.

Așadar, Remi Dobre a părăsit Insula Iubirii alături de ispita Daniela. După experiența trăită în Thailanda și toate momentele prin care au trecut, cei doi au ales să vadă ce le rezervă viitorul împreună.