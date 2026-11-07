Ispita Eduard, gest romantic pentru Claudia înainte de bonfire. Declarația neașteptată pe care i-a făcut-o concurentei

Un moment neașteptat a avut loc la Insula Iubirii, înainte de unul dintre cele mai importante momente ale sezonului.

În timp ce Claudia se pregătea și se machia pentru întâlnirea cu Radu Vâlcan, ispita Eduard a apărut cu o boxă și i-a pregătit o surpriză romantică. Acesta a ales să-i facă o dedicație muzicală, într-un moment special înainte ca cei doi să plece spre ceremonia focului.

Gestul lui Eduard a atras atenția celor din jur, mai ales că experiența din Thailanda se apropie de final, iar concurenții și ispitele se pregătesc să afle ce s-a întâmplat cu adevărat în cuplurile lor. Pentru Claudia, surpriza a venit într-un moment în care emoțiile sunt tot mai intense, iar deciziile luate pe parcursul emisiunii urmează să fie discutate față în față.

Eduard a venit cu boxa în timp ce Claudia se machia

În timp ce Claudia se pregătea pentru bonfire, Eduard Pilotul a venit cu o boxă pentru a-i face o dedicație muzicală. Ispita a ales un gest romantic, prin care a vrut să-i transmită concurentei un mesaj înainte de plecare. Momentul a fost unul aparte, mai ales în contextul apropierii dintre cei doi din timpul experienței.

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Surpriza a venit după ce Claudia și Eduard au petrecut timp împreună pe insulă și au avut parte de momente care au lăsat loc interpretărilor. Cei doi au vorbit despre apropierea dintre ei, iar Eduard a lăsat să se înțeleagă că simte că se îndreaptă în aceeași direcție cu tânăra.

Concurenții se pregătesc pentru ultimele confruntări

Între timp, Radu Vâlcan le-a amintit participanților că experiența se apropie de final și că parcursul lor în emisiune se va încheia în doar câteva zile. Mai mult, prezentatorul a anunțat că, în acea seară, un cuplu va părăsi Insula Iubirii înainte de încheierea întregului experiment.

Anunțul a stârnit numeroase reacții. Marco a avut impresia că este vorba despre el, după ce a recunoscut că a dus testul până la capăt și că a făcut ceea ce considera inevitabil. Prințul a fost, la rândul său, convins că el va fi cel care va pleca, în timp ce Lorenzo a luat în calcul și posibilitatea ca el și Natasha să fie cuplul vizat.

În paralel, Mira a vorbit despre suferința provocată de discuția cu Jaguarul, care i-a spus că nu își dorește o relație cu ea după emisiune. Concurenta a mărturisit că a fost afectată, dar că vrea să meargă mai departe și să se prețuiască.

Dedicația pregătită de Eduard pentru Claudia a fost unul dintre momentele romantice de dinaintea bonfire-ului, înainte ca participanții să afle ce urmează pentru fiecare dintre ei.