Fanii Insula Iubirii au fost luați prin surprindere atunci când ispita Frankie a avut o reacție extrem de dură la adresa Arminei, soția lui Marcel. Descoperă ce dezvăluiri a făcut despre soția lui Maluma.

Sar scântei în mediul online după ce ispita Frankie din cel de-al zecelea sezon al emisiunii Insula Iubirii a avut o reacție extrem de dură la adresa Arminei, soția lui Marcel. Aceasta a făcut dezvăluiri neașteptate despre fosta concurentă. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Ispita Frankie de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre Armina, soția lui Marcel! Ce mesaj dur i-a transmis, fără pic de reținere

Conflictul dintre Armina și ispita Frankie a început în timpul emisiunii Insula Iubirii și a explodat în mediul online după terminarea filmărilor. Extrem de deranjată și rănită de imaginile pe care le-a văzut la bonfire cu apropierea dintre soțul ei, Marcel, și ispita Frankie, Armina nu și-a mai putut stăpâni furia și a jignit-o pe tânără.

După terminarea filmărilor, jignirile și replicile fără perdea ale soției lui Maluma au continuat, lucru ce a enervat-o pe Frankie. Ispita nu s-a mai abținut și a reacționat. În cadrul unui clip video filmat chiar la ea acasă, aceasta nu doar că o „pune la zid” pe Armina, dar și dezvăluie detalii neașteptate despre aceasta.

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„Știți ce e amuzant, că eu chiar am vrut să îngrop securea războiului, dar se pare că nu sunt lăsată. Și da, se pare că sunt persoana care se trigger-uiește ușor și nu lasă nimic să scape, așa că voi răspunde: Armina, a trecut, frate, mai bine de jumătate de an de când s-a terminat emisiunea. Get over it (nr. treci peste). Iar eu dacă ți-am discutat ție, eu ți-am discutat parcursul în emisiune. Să intri pe live și să vorbești mizerii despre mine (...), că nu ma ia niciunul acasă, că nu m-ar lua bărbată-tu acasă. Hai să îți spun ceva: nu am nevoie să mă ia niciun bărbat acasă, pentru că, ce crezi, sora mea? Am casa mea! În poziția asta ești tu (...). Eu sunt în poziția să iau eu un bărbat acasă, că asta mi-a fost creșterea de, nu știu, harvistă, am crescut printre băieți, sunt olteancă, nu e așa ușor cu mine. Și ce să îți mai zic, puiule? (...) Las-o moale, nu te mai leg de mine, vezi-ți de viața ta, treci odată peste, nu te mai lua de mine! M-ai sunat să mă cerți. M-ai sunat...Că nu v-am zis nici asta în online: m-a sunat să mă certe că bărbatul ei nu știu ce (cu bărbatul lângă ea, că ăla nu avea voie să pună mâna pe telefon și să vorbească, ea era bărbatul, ea avea discuțiile)”, a fost o parte din reacția extrem de fermă și dură avută de ispita Frankie de la Insula Iubirii, în cadrul unui clip publicat pe TikTok.