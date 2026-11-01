Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc au publicat imagini de colecție de la nunta lor. Cum arăta „Prințesa” în ziua în care a devenit soția concurentului de la Insula Iubirii?

Imagini de colecție de la nunta Biancăi cu Prințul Marco! Cum a arătat concurenta de la Insula Iubirii în rochie de mireasă | Antena 1

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc au împărtășit cu urmăritorii lor din mediul online mai multe imagini de colecție de la nunta lor. Fotografiile, publicate în martie 2024, îi surprind pe cei doi în una dintre cele mai importante zile din viața lor, atunci când și-au unit destinele în fața celor dragi.

Cum au arătat Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc în ziua nunții

Bianca a atras toate privirile într-o rochie diafană de mireasă, care i-a pus în valoare eleganța și frumusețea. Cu un zâmbet larg și vizibil emoționată, „Prințesa”, așa cum este alintată în emisiunea Insula Iubirii, a strălucit în ziua cea mare. La rândul său, Prințul Marco a fost alături de ea, iar fotografiile surprind momentele speciale pe care cei doi le-au trăit la începutul căsniciei lor.

Imaginile au o semnificație aparte în contextul actual, având în vedere că relația celor doi trece printr-un moment dificil. Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc formează un cuplu de 10 ani și sunt căsătoriți de trei ani. Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, însă experiența din Thailanda a luat o turnură neașteptată.

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Înainte de a ajunge pe insulă, Prințul Marco a spus de mai multe ori că își dorește să-și demonstreze loialitatea față de soția sa. Mai mult, concurentul spera ca experiența să o ajute pe Bianca să depășească sentimentele de nesiguranță și gelozie care le-ar fi afectat relația.

Cum a evoluat relația lor la Insula Iubirii

Lucrurile s-au schimbat însă pe parcursul testului. Marco s-a apropiat tot mai mult de ispita Gabriella, iar gesturile și momentele petrecute împreună au fost greu de privit pentru soția sa.

Imaginile ajunse la bonfire au pus-o pe Bianca în fața unor situații dureroase, mai ales că aceasta venise în emisiune cu speranța că partenerul ei îi va oferi motive să aibă încredere în el.

Chiar și după ce a văzut apropierea dintre soțul său și Gabriella, Bianca a declarat că nu vrea să ia o decizie înainte de a discuta cu Marco. „Prințesa” a spus că are mai multe întrebări pe care își dorește să i le adreseze la finalul experienței, atunci când vor putea sta față în față și vor putea vorbi deschis despre tot ce s-a întâmplat.

Fotografiile de la nuntă, care surprind doi oameni aflați la începutul drumului în căsnicie, contrastează cu momentele tensionate pe care le trăiesc acum în Thailanda.