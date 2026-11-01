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Cum arăta Mira de la Insula Iubirii înainte să devină brunetă. Iubita lui Ian fura toate privirile ca o adevărată blondină

Mira de la Insula Iubirii arăta cu totul diferit înainte să devină brunetă! Imaginile în care apare blondă au atras atenția, în timp ce apropierea de Jaguarul îi dă fiori lui Ian.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 14:14 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 14:15
Cum arăta Mira de la Insula Iubirii înainte să devină brunetă. Iubita lui Ian fura toate privirile ca o adevărată blondină | Antena 1
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Înainte de a participa la Insula Iubirii, Mira, iubita lui Ian, avea un look cu totul diferit. Bruneta focoasă nu a avut dintotdeauna părul închis la culoare, ci, în trecut, obișnuia să poarte o podoabă capilară blondă. Concurenta a publicat în mediul online câteva imagini mai vechi, în care apare cu părul lung și blond, iar diferența față de înfățișarea de acum este evidentă.

Cum arăta Mira de la Insula Iubirii înainte să devină brunetă.

Mira și-a surprins urmăritorii cu fotografii din perioada în care avea o cu totul altă culoare a părului. În imaginile publicate, aceasta apare cu o nuanță deschisă, care îi schimbă considerabil fizionomia.

Anul 2024 a surprins-o deja cu o altă transformare, iar trecerea de la blond la nuanțele mai închise a fost una vizibilă. Acum, concurenta de la Insula Iubirii atrage privirile cu look-ul său de brunetă, însă fotografiile din trecut demonstrează că a trecut prin mai multe schimbări de imagine.

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Mira și George Jaguarul, tot mai apropiați la Insula Iubirii

Dincolo de transformările de look, Mira a ajuns în centrul atenției și datorită apropierii de George Jaguarul, ispita alături de care pare să se simtă din ce în ce mai bine în Thailanda. Cei doi au petrecut tot mai mult timp împreună, iar momentele surprinse de camerele de filmat au dat naștere unor reacții și discuții.

Mira și Jaguarul s-au distrat împreună în club, au dansat și s-au îmbrățișat, părând că, pentru câteva clipe, au uitat de prezența camerelor de filmat. Apropierea lor nu a trecut neobservată, mai ales că imaginile au ajuns și la iubitul concurentei.

Ian a văzut imagini cu Mira și George Jaguarul

Ian a avut parte de un moment dificil după ce Radu Vâlcan l-a chemat la o ceremonie specială. Prezentatorul a purtat o discuție cu acesta, iar concurentul a urmărit mai multe imagini în care iubita sa apărea alături de George Jaguarul.

Reacția lui Ian nu a întârziat să apară. Acesta a fost vizibil deranjat de ipostazele în care a fost surprinsă Mira, iar imaginile au ridicat noi semne de întrebare în privința relației lor.

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Mai multe fotografii

Ce urmează între cei doi și cum va reacționa Ian după ce va vedea și alte momente din experiența iubitei sale rămâne de văzut. Săptămâna viitoare se anunță noi episoade incendiare la Insula Iubirii, difuzate la Antena 1 și disponibile pe AntenaPLAY.

Mira, pictorial incendiar într-o librărie. Cum a apărut concurenta de la Insula Iubirii printre rafturi: „Iubesc cărțile...

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