Ana Morodan a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut în acest an și problema de sănătate care i-a pus răbdarea la încercare. Ce mărturisiri a făcut influencerița și cine i-a fost alături.

Ana Morodan a făcut mărturisiri emoționante despre unul dintre cei mai grei ani din viața sa. Influencerița a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă complicată, atât din punct de vedere emoțional, cât și financiar și psihic.

Ana Morodan, mărturisiri după un an extrem de greu. Ce a dezvăluit influencerița și cine i-a fost alături în această perioadă

De Halloween, Ana Morodan a ales să vorbească deschis despre experiența sa și despre felul în care a reușit să treacă peste momentele dificile. Influencerița a publicat un mesaj în care a mărturisit că, după mult timp, a avut parte de o zi în care nu i-a mai fost teamă. Mai mult, aceasta a vorbit despre tratamentul pe care l-a dus până la capăt și despre speranța că acesta își va face efectul.

Ana Morodan a povestit că totul a început la începutul acestui an, atunci când a aflat că are o problemă de sănătate. La momentul respectiv, a ales să vorbească despre situație fără să transforme totul într-un subiect dramatic.

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De această dată, vedeta a recunoscut că experiența a fost mult mai grea decât ar fi lăsat să se vadă.

„De Halloween, lumea se costumează și se distrează cu câte o sperietură bună. Pentru mine, ieri a fost ziua în care, în sfârșit, nu mi-a mai fost frică și nu m-am mai speriat.

La începutul anului v-am povestit că am aflat că am o problemă de sănătate. Și, după cum bine mă știți, there was no drama. Că io dramă fac numa’ ca să râdem. Dar, între noi fie vorba, it was one hell of a ride”, a scris Ana Morodan.

Chiar dacă a încercat să păstreze o atitudine optimistă și să nu își îngrijoreze comunitatea, influencerița a dat de înțeles că experiența a avut un impact puternic asupra sa.

Ana Morodan a dus tratamentul până la capăt. „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”

Un alt detaliu important din mesajul publicat de Ana Morodan este legat de tratamentul pe care l-a urmat. Aceasta a mărturisit că a reușit să îl ducă până la capăt, însă drumul nu a fost deloc ușor și a recunoscut că perioada respectivă a afectat-o pe mai multe planuri.

„Ce să zic, recunoscătoare că am putut să-l duc până la capăt, deși, să-mi bag picioarele, m-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic. Noah, să sperăm că își face efectul. 🤞🏻

Noah, l-am dus până la capăt. Sunt recunoscătoare că am putut. Și, să-mi bag picioarele, m-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic. Acuma să sperăm că își face efectul”, a mai transmis influencerița.

Chiar dacă a vorbit cu sinceritate despre greutățile întâmpinate, Ana Morodan nu a oferit detalii despre diagnosticul său sau despre natura tratamentului.

Ana Morodan le-a mulțumit celor care i-au fost alături

Pe lângă mărturisirile despre sănătate, influencerița a vorbit și despre oamenii care au rămas aproape de ea în această perioadă. Ana Morodan a descris anul care a trecut drept unul ciudat și foarte greu, dar și plin de experiențe care au ajutat-o să privească lucrurile diferit.

„Ciudat an. Greu al naibii și, cumva, plin de aventuri pe care mă bucur că le-am trăit. Tocmai drumurile care mă speriau cel mai tare la început m-au dus în locuri fără de care azi nu-mi mai imaginez viața. 😃😃 #cetampita”, a scris Ana Morodan.

Influencerița nu a uitat nici de oamenii care au încurajat-o în momentele în care îi era teamă.

„Vouă, celor care ați avut răbdare cu mine, care m-ați așteptat și ați rămas lângă mine, vă mulțumesc. Poate ați uitat ce mi-ați spus într-o zi în care mie mi-era frică. Eu încă țin minte. Și mă rog să vă întoarcă Dumnezeu înzecit tot binele pe care mi l-ați făcut anul ăsta. Să vă spună și vouă cineva exact vorba de care aveți nevoie, exact în ziua în care aveți nevoie s-o auziți. 💙”, a fost mesajul transmis de Ana Morodan.

Ana Morodan, imagini alături de iubitul ei

Pe lângă mesajul despre perioada dificilă prin care a trecut, Ana Morodan a publicat și fotografii în care apare alături de iubitul său. Ana Morodan nu a oferit alte detalii despre relația sa, însă a ales să marcheze acest moment special și prin imagini alături de partenerul ei.

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