Chef Ștefan Popescu a surprins pe toată lumea cu transformarea sa de Halloween. Cum s-a costumat alături de fiul său și ce experiență au avut împreună pentru prima dată?

Chef Ștefan Popescu a intrat în spiritul sărbătorii de Halloween și a avut parte de o experiență specială alături de fiul său. Cei doi au ales costume inedite și s-au bucurat împreună de o activitate pe care au încercat-o pentru prima dată. Juratul de la Chefi la cuțite a împărtășit momentul cu urmăritorii săi.

Chef Ștefan Popescu, de nerecunoscut de Halloween! Cum s-a costumat alături de fiul său. Ce au făcut pentru prima dată împreună

Chef Ștefan Popescu este activ pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii săi momente din viața personală și profesională. Acesta obișnuiește să publice fotografii și videoclipuri din activitățile sale de zi cu zi, dar și imagini alături de familie.

De această dată, juratul de la Chefi la cuțite a vrut să le arate urmăritorilor cum a petrecut Halloween-ul. Nu a fost singur, ci l-a avut alături pe fiul său, Alex. Cei doi s-au pregătit împreună pentru sărbătoare și au ales costume speciale.

Articolul continuă după reclamă

Chef Ștefan Popescu s-a costumat în Joker de Halloween

Pentru prima lor experiență de acest fel, chef Ștefan Popescu și fiul său au ales să se costumeze, iar Chefi la cuțite a ales să intre în pielea celebrului personaj Joker, cunoscut pentru machiajul său aparte și înfățișarea înfricoșătoare.

„Primul Halloween real pentru mine și Alex! Ne-am costumat pentru prima dată și mergem la trick or treat. Să vedem cât de înfricoșători reuşim să fim!”, a fost mesajul scris de chef Ștefan Popescu în descrierea clipului video.

Se pare că juratul de la MasterChef a vrut să transforme această sărbătoare într-o amintire frumoasă alături de fiul său. Cei doi au lăsat deoparte rutina de zi cu zi și s-au bucurat de o experiență diferită, cu costume, machiaje și multă distracție.

Ce îi reproșează fiul lui chef Ștefan Popescu tatălui său

Cu ceva vreme în urmă, Chef Ștefan Popescu și fiul său au oferit un interviu exclusiv pentru Spynews.ro, în care au vorbit deschis despre relația lor. Cei doi au răspuns la mai multe întrebări și au făcut dezvăluiri amuzante, dar și sincere.

Întrebat ce i-ar reproșa tatălui său, fiul juratului de la Chefi la cuțite nu a ezitat să spună ce îl nemulțumește uneori.

„E cam dur uneori. Mi-ar plăcea să fie mai permisiv, să fie mai deschis în unele lucruri”, a spus fiul lui Ștefan Popescu, în interviul acordat pentru Spynews.ro.

Chef Ștefan Popescu a recunoscut că fiul său are dreptate și că există momente în care poate fi mai autoritar.

„Sunt și deschis, uneori și mai dur, alteori și mai permisiv”, a declarat juratul MasterChef.

Discuția a continuat cu o întrebare despre viitorul băiețelului. Mai exact, acesta a fost întrebat dacă și-ar dori să urmeze aceeași meserie ca tatăl său și dacă îi place ceea ce face chef Ștefan Popescu.

„Nu-mi place deloc ce face el. Nu îmi place tot ce gătește”, a spus fiul juratului MasterChef.

„Adevărul e că da, nu îi place tot ce fac eu. Mie îmi place, lui nu, dar îl înțeleg. Vreau să-i deschid apetitul și spre alte rețete, alte ingrediente, nu doar cele clasice pe care le mănâncă el”, a mai spus chef Ștefan Popescu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Citește și: Chef Ștefan Popescu, întâlnire cu Alina Pușcău în America. Ce cadou i-a oferit modelului care se luptă cu o boală grea